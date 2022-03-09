Обзор технологии VDI: преимущества, недостатки и отличия от других видов виртуализации рабочих мест

В период роста цен на стационарные компьютеры и перехода бизнеса компаний в облака все острее встает вопрос о виртуализации рабочих мест и перевода капитальных затрат в операционные. Широкому распространению VDI мешает стоимость. Но ряд преимуществ порой делают этот фактор вторичным.

Что такое VDI

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — это инфраструктура для создания виртуальных рабочих столов. При этом вместо персональных компьютеров сотрудники работают с так называемыми тонкими клиентами (мониторами), а вычислительные ресурсы потребляются из облака вместо привычного системного блока под рабочим столом.

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Непосредственно на рабочем месте сотрудника не хранится никакой конфиденциальной информации, вероятность ее потери или кражи существенно снижается. Кроме того, упрощаются вопросы установки и обновления ПО, модернизации компьютеров и обмена данными между сотрудниками.

VDI — это инфраструктура для создания виртуальных рабочих столов

Принципы работы

Чтобы понять принцип работы VDI, нужно разделить привычный нам компьютер на 2 блока по функциональному признаку:

Первый блок (системный) выполняет все вычисления. В него входит материнская плата , процессор, видеокарта , оперативная память, хранилище и т.д.

Второй блок (визуальный) отображает информацию. По сути, это просто монитор.

В обычном офисе у сотрудников установлен ПК или ноутбук, которые объединяют в себе оба блока, причем, в ноутбуке они объединены еще и в одном корпусе. При этом возникает необходимость обслуживать каждый ПК по отдельности, устанавливать нужное ПО, защищать от вирусов, при необходимости, ремонтировать. А если ПК работает слишком медленно, то для каждого из них по отдельности покупать и устанавливать дополнительные модули оперативной памяти, увеличивать объем дисков, менять видеокарту. Если в компании 1000 ПК, то потенциально это 1000 изменений.

Технология VDI предполагает разделение системного и визуального блоков с последующим объединением всех системных блоков в единый пул вычислительных ресурсов, но разделение на виртуальные машины сохраняется (в отличие от RDS, где этого разделения нет, см. ниже).

Таким образом, у компании возникает мощный вычислительный кластер, ресурсами которого пользуются все сотрудники этой компании. Для визуального отображения информации и выполнения задач используются тонкие клиенты.

Преимущества и недостатки VDI

К преимуществам VDI относят существенное повышение ИТ-безопасности компании, упрощение вопросов обслуживания, повышение гибкости ИТ-инфраструктуры.

Действительно, большинство проблем в ИТ-безопасности связано не с зловредным ПО как таковым, а с человеческим фактором. Когда каждый человек в сети может делать на своем ПК все что угодно, этот риск существенно возрастает. Если же все вычислительные ресурсы подконтрольны одному опытному администратору, риск снижается.

Далее вместо того, чтобы следить за установкой и обновлением ПО на сотнях и тысячах компьютеров, расположенных в разных офисах на разных этажах, гораздо проще это делать из одной панели администратора с одного рабочего места.

Еще один существенный фактор — гибкость. Одному сотруднику нужен более мощный ПК, а другому нужно больше места на диске. Эти вопросы невозможно решить удаленно. Нужно физически подойти к каждому из них, открыть системный блок и установить оперативную память или жесткий диск.

В облаке VDI все решается одним кликом мышки: первому сотруднику увеличить лимит по вычислительным ресурсами, второму предоставить больше места в хранилище.

Здесь же отметим и вопросы экономии ресурсов. Обычно ни у одного из сотрудников ПК не загружен на 100%, а большую часть времени ресурсы и вовсе простаивают. При этом мощные ПК все равно надо закупить одинаково на всех.

Представим, что в компании 1000 четырехъядерных ПК, загруженных в среднем на 50%. Таким образом, компания закупила 4000 CPU, а использует всего 2000 CPU. В облаке чем меньше ресурсов потребляет компания, тем меньше она за них платит. И для работы организации достаточно арендовать всего 2000 vCPU, а при повышении нагрузки лишь кратковременно увеличить лимиты.

Что касается недостатков VDI, то выделяют в первую очередь высокую стоимость облачных ресурсов. По данным ИТ-маркетплейса Market.CNews, за VDI с 4 vCPU, 8 Гб RAM и 500 Гб SSD придется заплатить 6500-8000 рублей в месяц. К этой сумме надо добавить и разовые затраты на тонкие клиенты.

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Аналогичный ПК стоит в 10 раз дороже. Таким образом, покупка ПК без учета других факторов окупается всего за 1 год работы. Этот факт является существенным камнем преткновения на пути развития VDI.

Еще один недостаток — автономность. Если сотрудник часто летает в командировки, то он не может возить с собой тонкий клиент. Идеальным вариантом будет именно ноутбук с вычислительными ресурсами «на борту».

Отсюда вытекает и еще один недостаток VDI — зависимость от наличия и ширины канала связи. Без сети на тонком клиенте работать невозможно. Даже при сверхпроизводительных вычислительных ресурсах низкая скорость интернета погубит все преимущества VDI.

VDI и RDS: в чем разница

RDS (Remote Desktop Services, удаленные рабочие столы) называют «младшим братом» VDI. Если в VDI каждый сотрудник работает на своей виртуальной машине, то в RDS сотрудники пользуются общим пулом ресурсов.

Из этого вытекает, что в случае VDI сотрудники работают на своей ОС со своим набором ПО. В RDS коллеги пользуются единым набором ПО.

Таким образом, RDS является более унифицированным и шаблонным решением для выполнения типовых офисных задач. VDI имеет гораздо более широкие настройки и возможности адаптации сервера под нужды сотрудника.

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