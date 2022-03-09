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VK лишается крупнейшего зарубежного акционера

Южноафриканский холдинг Naspers готов списать свою долю в интернет-холдинге VK, которая оценивается в $700 млн. Топ-менеджмент Naspers покинул совет директоров VK. Одновременно совет директоров и правление холдинга покинули другие иностранцы.

Naspers прощается с VK

Голландская инвестиционная компания Prosus, созданная южноафриканским холдингом Naspers для управления своими зарубежными активами, объявила о намерении списать свою долю в российском интернет-холдинге VK. Prosus владеет 25,7% акций VK, стоимость данного пакета сама компания оценивает в $700 млн.

Одновременно Prosus отозвала трех своих представителей из совета директоров VK. Речь идет о директоре публичных интернет-активов Naspers Чарльзе Легере Сеарле (Charles Leger Searle), главе казначейства Naspers Джако ван дер Мерве (Jaco van der Merwe) и члене советов директоров Naspers и Prosus Марке Ремоне Сороуре (Mark Remon Sorour).

Санкции против VK

Prosus объясняет свои действия санкциями, вводимыми США и Евросоюзом против России. В числе прочих в санкционных списках оказался Владимир Кириенко, сын заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко. Кириенко-младший возглавляет VK с конца 2021 г.

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Южноафриканский холдинг Naspers готов списать свою долю в интернет-холдинге VK, которая оценивается в $700 млн

Акции VK котируются на Московской и Лондонской биржах. Однако торги на российских фондовых площадках сейчас приостановлены. Лондонская биржа также приостановила торги акциями VK и других российских компаний.

VK остался без независимых директоров и иностранных топ-менеджеров

Одновременно VK сообщила об уходе двух независимых членов своего совета директоров: бывшем старшем партнере голландского подразделения Deloitte Жане Буне (Jan Bune) и бывшем гендиректоре южнокорейской интернет-компании Naver Санге Хуне Киме (Sang Hun Kim).

Кроме того, VK покинул финансовый директор Мэтью Хаммонд (Matthew Hammond). Он работал в структурах VK с 2010 г., а свой нынешний пост занимал с 2013 г.

Как Naspers вкладывался в VK

Naspers стала акционером компании Port.ru (позднее была переименована в Mail.ru Internet, владеет порталом Mail.ru) в 2006 г. Основным акционером компании был фонд DST, впоследствии перешедшим под контроль структур Алишера Усманова.

В 2010 г. фонд DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. Тогда же Naspers обменяла свою долю в Mail.ru Internet на долю в Mail.ru Group.

Naspers была крупнейшим акционером Mail.ru Group, однако устав компании запрещал одному иностранному лице владеть более чем 35% голосов. В результате контроль над Mail.ru Group оказался у структур Усманова. В России Prosus/Naspers также владеет площадкой объявлений Avito.

В 2021 г. Mail.ru Group была переименована в VK. В конце 2021 г. компания перешла под контроль компаний, связанных с «Газпромом». Так, страховая компания «Согаз» приобрела 45% долю в компании «МФ Технологии», владеющей 57,3% от общего числа голосов VK и 4,8% от уставного капитала холдинга. Еще 45% в «МФ Технологии» приобрел Газпромбанк.

Владислав Мещеряков

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