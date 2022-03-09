Знаменитая ИТ-компания выгоняет на улицу опытных сотрудников, чтобы нанять зумеров и «стать более цифровой»

Fujitsu приступила к найму молодых сотрудников и массовому увольнению «возрастных» Она хочет «осовременить» коллектив, чтобы предложить своим клиентам некий «цифровой опыт». В Японии у Fujitsu сложилась репутация компании, далекой от цифровой трансформации.

Дорогу молодым

Компания Fujitsu решила «омолодить» свой штат и избавиться от сотрудников старше 50 лет, пишет The Register. Fujitsu стремится заменить «возрастных» и опытных специалистов их более молодыми конкурентами, так как последние способны обеспечить ее клиентам «цифровой опыт» (digital experience), говорится в заявлении компании.

Пока нет данных, в каких именно странах своего присутствия Fujitsu намерена уволить работников старше 50. Сама по себе Fujitsu – японская компания. Одна из главных современных проблем Японии заключается в стремительном старении населения.

Основанная в 1935 г., Fujitsu в настоящее время представлена в нескольких сегментах рынка. Она занимается производством ноутбуков, серверов, тонких клиентов, настольных ПК, а также различной компьютерной периферии. Помимо этого в ее распоряжении есть собственная платформа облачных вычислений Fujitsu Global Cloud Platform.

Прибыль рухнет

Руководство Fujitsu предупредило о своих планах в отношении сотрудников в возрасте в своем письме инвесторам. В нем оно изложило свой прогноз относительно того, как сильно просядет годовая прибыль компании (full-year profits).

В представлении Fujitsu молодые неопытные сотрудники лучше, нежели пожилые с десятками лет стажа

По подсчетам аналитиков Fujitsu, данный показатель упадет на 23,6% по сравнению с предыдущими прогнозами. Это будет связано с ростом расходов компании на программу по поддержке смены карьеры для пожилых работников. Она носит название Self-Produce Support System (SPSS).

«В рамках своих кадровых инициатив, направленных на укрепление статуса Fujitsu как компании с цифровым опытом, Fujitsu временно расширит свою SPSS, чтобы поддержать сотрудников, стремящихся продолжить карьеру за пределами Fujitsu Group», – говорится в заявлении компании.

7 января 2022 г. компания озвучила свои прогнозы по операционной прибыли в размере 275 млрд иен ($2,4 млрд) при годовом доходе в 3630 трлн иен ($31,4 млрд). Выручка в новом прогнозе не изменилась, а прогнозируемая прибыль теперь составляет 210 миллиардов иен ($1,8 млрд), что на $600 млн меньше.

Желающие уже нашлись

Принять участие в SPSS могут исключительно люди, достигшие 50-летнего возраста. На 28 февраля 2022 г., по оценке самой Fujitsu, в отдел кадров поступило уже свыше 3030 заявок на участие в программе.

Большую часть заявок оставили руководители или обычные сотрудники, которые повторно были приняты на работу в Fujitsu после того, как уже однажды вышли на пенсию. Кто еще, помимо них, собирается воспользоваться предложением компании, Fujitsu не сообщает.

Fujitsu потребовались «эффективные менеджеры»

В заявлении компании говорится, что она хочет «омолодить» кадровый состав, реагируя тем самым на изменения потребительского спроса. Fujitsu нужны «новые люди с новым отношением». К примеру, работников отделов продаж она попросит стать «бизнес-продюсерами, которые несут ответственность за создание новых предприятий в разных отраслях и играют центральную роль в ускорении перехода компаний к цифровой трансформации».

Вероятно, именно так руководство Fujitsu представляет себе идеального работника

Компания надеется наполнить свой штат выпускниками вузов, но пока неизвестно, как они отнесутся к идее работать на нее. В Японии Fujitsu заработала себе репутацию компанию, далекой от цифровой трансформации. Не исключено, что именно по этой причине в октябре 2021 г. Цифровое агентство Японии (Digital Agency) отдало предпочтение американским облакам Google Cloud и Amazon Web Services, а не их японским аналогам. В планы агентства входит цифровизация всех госпроцессов Японии. Несмотря на сверхвысокий уровень развития страны, в госсекторе все процессы по-прежнему зависят от бумаги, факсов и официальных штампов на документах.

Американцы подали плохой пример

Идею уволить пожилых сотрудников, чтобы стать более современной, Fujitsu могла позаимствовать у американской корпорации IBM. За последние 30 лет своего существования она выгнала несколько сотен тысяч человек. Из них, начиная с 2014 г., около 100 тыс. лишились работы просто потому, что они уже в возрасте.

Проблема вскрылась в августе 2019 г. CNews писал, что компания пыталась «омолодить» штат чуть ли не всех своих представительств, разбросанных по миру. По данным Bloomberg, одной из основных причин массовых увольнений «возрастных» сотрудников стало стремление IBM повысить свою привлекательность для миллениалов (людей, родившихся после 1981 г., также известных как «поколение Y») и быть такой же «клевой и модной» (cool and trendy), как Google или Amazon.

Представители консультативного отдела IBM открыто назвали миллениалов «в целом гораздо более инновационными и восприимчивыми к технологиям» в сравнении с «бэби-бумерами». Так называют людей, родившихся в период между 1946 и 1964 гг.

Итогом всего этого для IBM стало гигантское количество исков, в том числе и коллективных, поданных против нее ее же бывшими сотрудниками. Они обвиняют компанию в дискриминации по возрасту, и по некоторым искам суды идут до сих пор.

К слову, российское представительство IBM тоже подвергалось массовым увольнениям – в конце 2020 г. работы могли лишиться около 80 ее сотрудников. Причиной была пандемия коронавируса. На март 2022 г., когда компания приняла решение о приостановке операций в России, в ее местном подразделении работало около 980 человек.