Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский

Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский задержан по делу об экономическом преступлении. 10 лет назад Врублевский уже отбыл срок за организацию DDoS-атаки против «Аэрофлота». После этого за решеткой оказались оперативники ФСБ, раскрывшие это дело.

Задержание Павла Врублевского

Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский задержан в Москве по делу об экономическом преступлении, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас с Врублевским проводятся следственные действия, а в его загородном доме проходит обыск. Статус Врублевского пока не определен. Сам предприниматель на связь не выходит.

Сложная биография Врублевского

В середине 2000-х годов Павел Врублевский создал платежную систему Chronopay, которая на тот момент была лидером по приему платежей с банковских карт в интернете. Его бывший партнер Игорь Гусев утверждал, что Врублевский также был связан с целым рядом «серых» проектов: анонимным интернет-банком Fethard, партнерской программе по продаже фармацевтических препаратов в интернете Rx-Promotion, форумом подпольных веб-мастеров Crutop и т.д. Сам Врублевский связь с этим проектами отрицал.

Павел Врублевский задержан по делу об экономическом преступлении

В те же годы Врубелвский активно продвигал схему с квазилегальной продажей музыки в Рунете, когда музыкальные композиции продавались без прямого согласия правообладателя, но с отчислением платежей в адрес организаций по коллективному управлению авторскими правами.

Врублевский сотрудничал с одной из таких организаций – ФАИР, а также был совладельцем музыкального ресурса mp3search.ru. Однако в начале 2008 г. в России вступила в силу 4 часть Гражданского кодекса, которая закрыла «лазейки» такого рода. Но тогда же в России была легализована продажа электронных авиабилетов, что также заинтересовало Врублевского.

DDoS-атака против «Аэрофлота»

Предприниматель очень хотел получить контракт на обслуживание «Аэрофлота», который в тот момент работал с его конкурентом – «Ассист». Летом 2010 г. «Ассист» подверглась мощной DDoS-атаке, из-за чего в течение недели не работала продажа электронных билетов на сайте «Аэрофлота».

В 2011 г. ФСБ раскрыло данное дело и арестовало всех его фигурантов. Заказчиком был назван Павел Врублевский, исполнителями – братья Игорь и Дмитрий Артимовичи, посредником между ними – сотрудник службы безопасности Chronopay Максим Пермяков. Все они признали вину.

Однако с началом процесса Врублевский и братья Артимовичи отказались от признательных показаний. В 2013 г. Тушинский районный суд Москвы признал всех обвиняемых виновными и приговорил их к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима. Пермяков получил условный срок, так как он не отказывался от признания.

Врублевский и братья Артимовичи подали апелляцию, вновь признав свою вину. Мосгорсуд заменил им колонию общего режима на колонию-поселение, а братьев Артимовичей освободил из-под стражи с обязательством самостоятельного этапирования в колонию. Игорь Артимович в колонию не явился и был объявлен в розыск. Дмитрий Артимович и Павел Врублевский отбыли половину срока в колонии под Рязанью, после чего вышли по процедуре условно-досрочного освобождения.

Арест сотрудников ФСБ, разоблачивших Врублевского

Дело приобрело неожиданный оборот в 2016 г. Тогда под стражей оказался заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его сотрудник Дмитрий Докучаев, расследовавшие дело о DDoS-атаке «Аэрофлота». Под стражей также оказались специалист по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предприниматель Геннадий Фомченков.

Фигурантов дела обвинили в госизмене, связанной с передачей американцам оперативных материалов в отношении Врублевского. Впоследствии Михайлов был приговорен к 22 годам заключения, Стоянов к 14 годам, Докучаев к шести годам, Фомченков к семи годам. К настоящему моменту Докучаев уже вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

В конце 2021 г. по делу о госизмене был арестован Илья Сачков, основатель компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений. Group-IB также участвовала в расследовании дела о DDoS-атаке против «Аэрофлота». Суть обвинений против Сачкова неизвестна, однако звучала версия о том, что его дело тоже может быть связано с Врублевским.

Бизнес Врублевского в последние годы

У самого Врублевского в последнее время бизнес шел не очень хорошо. В 2018 г. было признано банкротом одно из юридических лиц Chronopay – «Хронопэй Сервисез». Арбитражный управляющий компании через суд требует взыскать с Врублевского и бывших руководителей компании около 70 млн руб. солидарно в порядке субсидиарной ответственности.

Сейчас Chronopay работает через другое юридическое лицо «Хронопэй Восток», к которому также предъявлен ряд судебных исков, а ФНС неоднократно накладывала ограничения на счета компании.

При этом Врублевский ведет общественную деятельность по «обелению» рынка платежей в интернете. Его считают автором Telegram-канала BadBank, в котором публикуется информация банках, якобы осуществляющих процессинг платежей в казино.