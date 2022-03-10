Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано»

Евросоюз ввел новые санкции в отношении представителей российской элиты. Санкционный список пополнился президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским, главой «Роснано» Сергеем Куликовым и гендиректор интернет-холдинга VK Владимиром Кириенко.

Санкции против Михаила Осеевского

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении 14 российских олигархов и крупных бизнесменов. Как говорится в публикации официального журнала ЕС, в их числе находятся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор интернет-холдинга VK Владимир Кириенко и председатель правления «Роснано» Сергей Куликов.

В материалах ЕС говорится, что «Ростелеком» является «крупнейшем в России провайдером цифровых сервисов и решений, который не только обеспечивает услугами российское Правительство, но и генерирует важную часть прибыли для него». Также Осеевский присутствовал 26 февраля 2022 г. на встрече 36 крупнейших российских бизнесменов с Президентом Владимиром Путиным, посвященной вводимым против России санкциям. По мнению ЕС, это означает, что Осеевский поддерживает политику России в отношенииУкраины.

Ранее власти США ввели санкции в отношении «Ростелекома», запретив компании привлекать средства в этой стране. В пресс-службе «Ростелекома» заявили CNews, что решение ЕС не коснется финансовой и операционной деятельности компании: все услуги и цифровые сервисы предоставляются, а обязательства перед контрагентами выполняются.

Санкции против Владимира Кириенко

Владимир Кириенко — сын заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко. До недавнего времени он был старшим вице-президентом «Ростелекома», то есть заместителем Михаила Осеевского. В конце 2021 г. он стал гендиректором холдинга VK, который объединяет портал Mail.ru, социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ и Tamtam и другие активы. Одновременно компания перешла под контроль структур, связанных с «Газпромом».

ЕС вводит новые санкции против российского ИТ-бизнеса

В материалах ЕС указано, что проекты VK коллективно имеют наибольшую аудиторию в России и лидируют по количеству потраченного экранного времени, а 90% российской интернет-аудитории в месяц используют проекты VK. «Российское правительство усиливает свое влияние на масс-медиа и социальные сети, а Владимир Кириенко поддерживает Владимира Путина в его желании усилить контроль над интернетом», — считают в ЕС.

Ранее санкции против Владимира Кириенко ввели в США. При этом его отец Сергей Кириенко находится в санкционных списках США иЕвросоюза еще с 2020 г. В пресс-службе VK заявили CNews, что данное решение не повлияет на операционную и финансовую деятельность компании, а также на ее взаимоотношения с партнерами.

Санкции против главы «Роснано» Сергея Куликова

Также в санкционном списке Евросоюза оказался глава правления «Роснано» Сергей Куликов. Свою нынешнюю позицию Куликов занимает с конца 2020 г., также он является первым заместителем председателяВоенно-промышленной комиссии России. Ранее он работал в структурах госкорпорации «Ростех» и входил в советы директоров «Мегафона», «Скартела» (бренд Yota) и «Ростелекома».

Куликов участвовал в упомянутой встрече 36 российских бизнесменов с Путиным, что для ЕС является доказательством его поддержки политика Путина в отношении Украины. В пресс-службе «Роснано» к моменту публикации прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Против каких крупных российских бизнесменов ранее вводились санкции

Ранее в санкционные списки Евросоюза попали совладелец «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман, топ-менеджер «Альфа-групп» Петр Авен и совладелец группы USM Алишер Усманов. Усманова также включили в санкционные списки Великобритании и США.

LetterOne является крупнейшим акционером телекоммуникационной группы Veon (работает в России под брендом «Билайн»). Также компания владеет пакетом акций турецкого сотового оператора Turkcell. После введения санкций Фридман покинул совет директоров Veon и другого актива «Альфа-групп» — ритейлера X5. Также Фридман вместе с Авеном вышли из совета директоров «Альфа-банка» (входит в «Альфа-групп»).

Алишер Усманов является совладельцем группы USM, основным активом которой является холдинг «Металлинвест». Кроме того, USM владеет сотовым оператором «Мегафоном», а ранее была крупнейшим акционером группы VK. После введения санкций против Усманова группа USM выпустила заявление, что они не распространяются на подконтрольные группе активы, так как доля Усманова в USM меньше 50%, а власти США отдельно разрешили работать с подконтрольными USM структурами.