«1С-Битрикс» подняла цены на лицензии в четыре раза

Компания «1С-Битрикс» переходит на подписную модель предоставления своих продуктов. Согласно ей, клиентам компании придется каждый год платить за лицензию ту же сумму, в которую до этого обходилась покупка коробки. Ранее, чтобы продлить коробочную лицензию, необходимо было заплатить только 25% от ее полной стоимости. Теперь же — 100%. Например, за продукт «Интернет-магазин+CRM» придется каждый год платить по 99 тыс. руб., а за «Корпоративный портал» для 500 сотрудников — 499 тыс. руб.

«Битрикс24» стал дороже

Российский разработчик «1С-Битрикс» отказывается от коробочных версий продуктов и переходит на подписную модель. Теперь клиентам «1С-Битрикс» придется каждый год платить ту же сумму, которую они ранее могли отдать за коробку. Об этом говорится на официальном сайте разработчика.

С 14 марта 2022 г. с продаж будут сняты коробочные продукты «Интернет-магазин+CRM», «Корпоративный портал–50 –100 –250 –500», «Энтерпрайз–1000». Также больше нельзя будет купить расширение на 1000-5000-10000 пользователей для редакции «Энтерпрайз». Новшества касаются и CRM «Битрикс24».

Под своими старыми названиями станут продаваться новые подписные редакции продуктов. При этом цены на них останутся такими же, как и цены конечных лицензий, говорится на сайте разработчика. Так, например, за продукт «Интернет-магазин+CRM» придется платить 99 тыс. руб. в год, за «Корпоративный портал» для 500 сотрудников — 499 тыс. руб., а за «Энтерпрайз–1000» — 999 тыс. руб. в год.

Представитель компании пояснил CNews, что ранее клиенты один раз покупали коробочный продукт, а на следующий год продлевали лицензию на него за 25% от полной стоимости. Это касалось решений «Интернет-магазин+CRM», CRM «Битрикс24» и «Корпоративный портал–50 –100 –250 –500». Теперь клиентам компании необходимо каждый год приобретать лицензии продуктов по их полной стоимости. Это не касается решения «Энтерпрайз–1000», по нему корреспондента CNews не смогли проконсультировать по телефону компании. Изменение лицензионной политики представитель организации объясняет необходимостью «обеспечить бесперебойную и безопасную работу компаний».



Продукты «1С-Битрикс» представляют собой системы для управления сайтами компаний, интернет-магазинами, социальными сетями и сообществами, а также корпоративными порталами и другими проектами.

Подробности перехода

«Все коробки “Битрикс24” с текущей активной лицензией могут работать в течение оставшегося срока действия лицензионного ключа. После окончания действия лицензии можно будет приобрести только подписку. Это не обязательно, но рекомендуется для стабильной работы продукта», — говорится на сайте разработчика.

Фото: www.bitrix24.ru Цены на лицензии продукции «1С-Битрикс»

Для покупки лицензии клиентам, которые уже покупали коробку «Интернет-магазин+CRM», «Корпоративный портал–50 –100 –250 –500», «Энтерпрайз–1000» или CRM «Битрикс24», предоставляется скидка — перевестись на лицензионную версию можно будет за 25% ее стоимости сроком на один год.

После окончания подписки у владельца коробочной версии будет 14 дней, чтобы принять решение о продлении лицензии. После этого коробка «Битрикс24» будет отключена полностью. C 15 апреля 2022 г. единственным способом продлить срок действия продукта станет только покупка подписки за полную стоимость.

Обновления и поддержка коробочного продукта будут доступны до окончания срока действия лицензионного ключа. После «Битрикс24» продолжит работать в режиме ограниченной лицензии без облачных сервисов, обновлений продукта и техподдержки. Все неактивированные лицензии актуальных редакций коробочной версии «Битрикс24» и их продления покупатели смогут обменять на подписные лицензии соответствующих редакций и их продлений.

Те клиенты, которые захотят перейти на подписку с других продуктов («Корпоративный портал 500+», «Корпоративный портал 1000+» и др.), должны будут приобрести полную подписную лицензию на новые редакции продуктов.

«Все купленные подписки на коробочную версию “Битрикс24” будут автоматически активироваться на восьмой день после отгрузки лицензии, если это не будет сделано самостоятельно владельцем», — подчеркивают разработчики продукта.

Выручка и учредители компании

Компания «Битрикс» была основана в 1998 г. В 2000 г. она начала разрабатывать и внедрять системы управления сайтом. В 2007 г. для развития веб-направления совместно с «1С» была создана компания «1С-Битрикс».

Сейчас она является разработчиком систем управления сайтами и корпоративными порталами, а также облачного сервиса для организации и автоматизации работы. У «1С-Битрикс» 21 тыс. компаний-партнеров в 450 городах России.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «1С-Битрикс» было образовано 6 апреля 2007 г. в Москве. Гендиректором заявлен Сергей Рыжиков. В равных долях компания принадлежит ООО «1С» и ООО «Битрикс24».

Согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2020 г. составила 2,2 млрд руб., что на 29% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль достигла 893,1 млн руб.