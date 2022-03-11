Власти запретили вывозить из России компьютеры и смартфоны

Правительство запретило до конца 2022 г. вывозить из страны импортное оборудование. Под ограничения попали ПК, серверы, смартфоны, процессоры, системы хранения данных, полупроводники и микропроцессоры. Запрет не распространяется на личные устройства граждан, а для вывоза техники в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию потребуется получить специальное разрешение. Эксперты считают, что данный запрет — это попытка предотвратить миграцию локализовавшихся в России иностранных предприятий, а ограничения направлены на сохранение парка импортной техники.

Электроника остается

Правительство запретило вывозить из России импортную электронику, включая вычислительную технику, смартфоны, процессоры, системы хранения данных, полупроводники и микропроцессоры, камеры, консоли, интегральные схемы, мониторы и др. Помимо электроники, в список вошел перечень транспортных средств, медицинской аппаратуру, промышленной техники и пр.

Весь список оборудования был опубликован на правительственном сайте 10 марта 2022 г.



Ограничение действует до конца 2022 г. и распространяется на вывоз техники во все зарубежные страны, помимо членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС),Абхазии и Южной Осетии. Для вывоз в них будут выдаваться специальные разрешения профильными министерствами.

«Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке», — говорится в сообщении Правительства. Ограничение не затрагивает личные устройства граждан.

Что это значит

Запрет на вывоз распространяется на всю электронику, которая не производится в России, пояснил «Коммерсанту» источник в Правительстве. «Условно, ты — Intel, завез на российский склад свое оборудование, ну а теперь ты его просто так не увезешь, — поясняет он. — А если российская или зарубежная компания захочет перебазировать ИТ-инфраструктуру за рубеж, то пусть она сходит и объяснит, зачем ей вывозить дефицитную технику».

Правительство запретило вывозить из страны иностранную технику

Подобные ограничения — это попытка предотвратить миграцию локализовавшихся в России предприятий, считает другой собеседник издания в одной из госкорпораций. Иностранная компания, решившая уйти с российского рынка, не сможет забрать свою инфраструктуру, созданную для производства на территории России, поясняет он.

«Власти пытаются запастись техникой до тех пор, пока не выстроят новые цепочки поставок импорта или пока не создадут собственное производство», — поясняет источник «Коммерсанта» на рынке микроэлектроники.

Собеседник издания назвал ситуацию на российском ИТ-рынке блокадной. Западные компании отказываются принимать новые заказы, платежи за сделанные поставки не проходят, логистика не работает. «Китайские поставщики уже подняли цены в валюте и требуют 100% предоплаты. Если раньше сервер стоил $10 тыс., то сейчас уже $15 тыс.», — поясняет он. При этом он подчеркивает, что такие цены при подскочившем курсе для многих «неподъемные».

Мнение юристов

Адвокат бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов рассказал «Коммерсанту», что запрет на вывоз иностранной продукции преследует две основные цели. «Во-первых, это позволит сохранить внутри России товары и оборудование длительного использования, которые не могут быть в короткие сроки заменены российскими, а новые единицы не могут быть закуплены за рубежом».

Во-вторых, поясняет Романов, это попытка создать дополнительные препятствия по прекращению бизнеса в России и выводу активов. «Сложно назвать такой запрет национализацией, поскольку собственникам имущества не запрещается использовать его в России или, к примеру, продать или сдать в аренду», — уточняет он. К тому же, реализация таких товаров в России приведет к уплате продавцами налогов в российский бюджет, добавляет Романов.

«Правительство надеется, что существующие мощности останутся в стране, что в какой-то перспективе сохранит промышленный потенциал», — соглашается с Романовым партнер коллегии адвокатов Delcredere Максим Степанчук. Мера также ограничит попытки продажи ввезенных товаров за валюту за рубеж, что сейчас выгоднее, чем реализовывать их в стране, отмечает он.