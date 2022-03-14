Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках

Министерство финансов России наделило преимуществом товары из Луганской и Донецкой народных республик на закупках для госорганов. К категории таких товаров, помимо продуктов питания, машин и металлических изделий, отнесли электронику и компьютерное оборудование. Заявкам с такими товарами дается преференция в отношении цены контракта в размере 15%. Стоит отметить, что основной экономики республик является металлургия, производство электроэнергии и пищевая промышленность.

Преференции ЛНР и ДНР

Министерство финансов (Минфин) подготовило приказ, согласно которому электронике и компьютерному оборудованию из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) даются преимущества на госзакупках. Документ за подписью министра финансов Антона Силуанова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 марта 2022 г.

Документ вносит изменения в приказ Минфина от 4 июня 2018 г. № 126н (об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства). Отныне преимущества, предусмотренные этим приказом, помимо стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию), распространяются на товары из ЛНР и ДНР.

Подробнее о преимуществе

В документе говорится о преимуществе заявки с товарами из ЛНР и ДНР в отношении цены контракта в размере 15%. Это значит, что при проведении закупок госорганов (регулируется 44-ФЗ) конкурсная комиссия оценивает заявки с электронным оборудованием из ЛНР и ДНР с применением понижающего 15% коэффициента к предложенной участником цене контракта.

Товарам из ЛНР и ДНР дали преимущество на госзакупках

При этом сам контракт с победителем заключается по предложенной поставщиком цене.

Согласно приложению к приказу Минфина, под преференции попадают такие товары из Луганской и Донецкой народных республик как электронные компоненты, платы, компьютеры, коммуникационное оборудование, радиоприемники, телевизоры, видеокамеры, мониторы и пр.

Что могут поставлять республики

Сами товары из республик были допущены к госзакупкам указом Президента России Владимира Путина от 15 ноября 2021 г. №657. Согласно документу, в России признаются действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими на территориях указанных районов.

Республики Донбасса пока не славятся производством электронного оборудования. Основа экономики ДНР, писали в ноябре 2021 г. «Ведомости», — металлургия (36% промышленности), производство электроэнергии (27%), а также пищевая промышленность (12%), ресурсодобыча (9%) и коксохимия (7%), на машиностроение приходилось всего 2,4%. Основным профилем ЛНР является металлургия (73% экспорта).

В приложении к закону Минфина, помимо электроники, входит множество товаров, например, из пищевой промышленности — овощи, мясо и пр., а также готовые металлические изделия и машины и оборудование общего назначения.