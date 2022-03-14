Из России уходит Asus, знаменитый производитель ПК и видеокарт

Тайваньская Asus собирается свернуть российский бизнес. Это может означать полное прекращение поставок ее техники в Россию. Asus входит в топ-3 крупнейших вендоров ПК на российском рынке.

Тайваньские компьютеры россиянам не положены

Компания Asus собирается в самом ближайшем будущем свернуть бизнес в России. Об этом заявили представители министерства экономики Тайваня.

Сама Asus пока не сообщала о готовности в срочном порядке отбыть из России. Это тайваньская компания, являющаяся одним из крупнейших поставщиков компьютеров, смартфонов, ноутбуков и комплектующих, а также аксессуаров для ПК.

В частности, в России продаются видеокарты производства Asus. Также, как сообщал CNews, компания входит в пятерку лидеров на российском рынке ПК – в IV квартале 2021 г. она была на третьем месте с долей 15,6% после Lenovo и Asus.

Вероятно, скоро на российском рынке устройств Asus не останется

На момент публикации материала не было достоверно известно, что именно повлияло на решение руководства Asus оставить россиян без ее техники. Возможно, оно было принято из соображений рентабельности бизнеса, но также нельзя исключать давление со стороны властей Тайваня и США. Последние, к примеру, запретили тайваньской TSMC, являющейся крупнейшим контрактным производителем микросхем во всем мире, работать с российскими компаниями. Нельзя не учитывать и тот факт, что ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к Asus с призывом отвернуться от России. Аналогичные письма министр разослал и ряду других крупных ИТ-компаний, которые не замедлили откликнуться на них.

Редакция CNews обратилась к представителям Asus с вопросом о причинах ухода компании с российского рынка и ожидает ответа. Как компания собирается поступить со своими российскими сотрудниками, что планирует делать с гарантией на уже проданные устройства, остается неизвестным.

Также нет данных, что будет с поставками устройств Asus на российский рынок. Редакция CNews запросила комментарии у «М.Видео-Эльдорадо», DNS и ряда других крупных сетей распространения. Представители «Ситилинка» сообщили CNews: «Мы не получали от Asus заявлений о приостановке поставок. В настоящий момент у практически всех производителей перестраиваются логистические цепочки поставок в Россию, именно с этим связаны приостановки поставок большинства производителей».

От чего бежит Asus

Комментируя скорый уход Asus из России, представители минэкономики Тайваня отметили, что компания «будет в целом заботиться о своей деловой репутации». Также они добавили, что Тайвань «поддерживает другие демократии», которые, как известно, обложили Россию санкциями. В числе мер Тайваня, направленных против России, будет и «эвакуация» своих компаний с рынка этой страны.

Asus - один из крупнейших вендоров дискретных видеокарт для настольных ПК

Возможный скорый уход Asus из России – это следствие российской спецоперации в ЛНР и ДНР. Президент России Владимир Путин инициировал ее 24 февраля 2022 г.

Это спровоцировало иностранные государства ввести антироссийские санкции. На 14 марта 2022 г. их общее количество было исторически большим.

К санкциям присоединились десятки компаний, в том числе и тех, кто работал в России еще до развала СССР. Например, это сеть фастфуд-заведений McDonalds. ИТ-отрасль не осталась в стороне – Россию покинули Microsoft, Acronis, SAP, Apple, AMD и Intel, Nvidia, Oracle, Cisco и многие другие.

Преимущественно бойкот России объявили европейские и американские ИТ-компании. Однако азиатские фирмы уже начали брать с них пример. Так, корейская компания Samsung ограничила поставки своей техники в страну, списав все на проблемы с логистикой. На это указали и китайские бренды смартфонов – Xiaomi, Oppo и Huawei. Они вдвое срезали объемы партий мобильников, отгружаемых в Россию.

Теперь к ним всем вот-вот присоединится и Asus. Кто следующий нанесет удар по российским пользователям, остается загадкой.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий Asus. Он приведен без изменений.

«Компания Asus выражает глубокое сожаление о растущем гуманитарном кризисе в Украине. Мы оказываем всю возможную поддержку находящимся в его эпицентре сотрудникам Asus и их семьям и будем внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Со своей стороны компания Asus также выделит средства в размере 30 млн тайваньских долларов в фонд помощи пострадавшим Disaster Relief Foundation. Мы надеемся на скорое восстановление мира и своевременное оказание гуманитарной помощи всем, кто оказался в беде. Компания Asus всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьезные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли», – сообщили CNews представители Asus.