В «китайской Кремниевой долине» карантин. Эксперты желают поставкам «железа» в США «покоиться с миром»

Локдаун в Шэньчжэне

Власти КНР ввели недельный карантин в Шэньчжэне (провинция Гуандун) – крупном технологическом и логистическом узле страны, который также называют «китайской Кремниевой долиной» (China’s Silicon Valley). Ограничительные меры распространяются в том числе на местных ИТ-гигантов, предприятия и офисы которых широко представлены в городе. Эксперты опасаются новых серьезных проблем в цепочках поставок в связи с локдауном.

В соответствии с распоряжением, опубликованном на портале местного правительства, работники всех предприятий города до 20 марта 2022 г. должны работать из дома, причем сроки могут быть сдвинуты. Это не касается персонала компаний – производителей товаров и услуг первой необходимости, а также торговых точек их реализующих. В случае если фирма не имеет возможности перевести сотрудников на «удаленку», она должна приостановить свою деятельность.

Органы власти 17-миллионного Шэньчжэня объявили о режиме изоляции 13 марта 2022 г. из-за вспышки коронавируса – по данным AP, в день введения локдауна в городе было зафиксировано 60 новых случаев заболевания Covid-19. Теперь тестирование на коронавирус придется пройти каждому его жителю, достигшему совершеннолетия. Всего же в Китае за сутки заразилось свыше 3,3 тыс. человек – это самый значительный всплеск заболеваемости на территории страны с начала пандемии.

Остановка предприятий Foxconn и других техкомпаний

По информации Bloomberg, работу своих площадок на территории Шэньчжэня остановила тайваньская Foxconn (Hon Hai Precision Industry). На одной из этих площадок, в частности, осуществляется сборка iPhone – смартфонов американской компании Apple. Foxconn нарастила производство на нескольких других заводах, чтобы компенсировать простой мощностей в Шэнчьжэне.

Фабрика Foxconn в Шэньчжэне приостановила работу

Foxconn является одним из крупнейших в мире OEM-производителей электроники. По данным IDC, в IV квартале 2021 г. на предприятиях Foxconn было собрано 70% от общего числа произведенных iPhone. Кроме Apple, с фирмой в разное время сотрудничали Sony, Microsoft, Intel, Xiaomi, Cisco.

Также о приостановке деятельности в Шэньчжэне объявили другие тайваньские технологические компании. Среди них производитель подложек для чипов и печатных плат Unimicron Technology (работает с Apple и Intel) и Sunflex Technology, занимающаяся выпуском гибких печатных плат, пишет Reuters.

Мнения разнятся

Аналитики Bloomberg считают, что закрытие города может не оказать существенного влияния на поставки продукции Apple. Основные производственные мощности Foxconn сосредоточены в Чжэнчжоу (провинция Хэнань), который пока не ввел жесткие ограничительные меры. Кроме того, спрос на технику традиционно снижается в I квартале, сразу после зимних праздников.

Помимо Foxconn, в Шэньчжэне свои штаб-квартиры расположили такие китайские технологические гиганты как Huawei, Tencent, DJI. Кроме того, в городе расположен один самых загруженных контейнерных портов не только в Китае, но и в мире.

Таким образом, закрытие Шэньчжэня способно спровоцировать проблемы в логистике технологических компаний и разрушить существующие цепочки поставок. Подобного мнения, как отмечает Tom’s Hardware, придерживается аналитик Эрик Йенг (Eric Yeung). Комментируя информацию о введении локдауна, эксперт в своем Twitter написал: «Покойтесь с миром, американские цепочки поставок».

Согласен с тем, что карантин Шэньчжэне не сулит рынку ничего хорошего, и Дэн Примак (Dan Primack) из Axios. Меры, принятые китайскими властями в качестве ответа на всплеск числа случаев заражения Covid-19, по его мнению, «усугубят проблемы с цепочками поставок и инфляцией».

Как пишет The Register, предсказать степень влияния карантина в Шэньчжэне на поставки электроники достаточно сложно, так как в первую волну пандемии (2020 г.) город избежал этой участи. Многие его жители тогда хоть и заболели, но масштабы заболеваемости не были катастрофичными. Полное прекращение производства техники на данной территории из-за нынешнего локдауна может иметь куда более серьезные последствия для рынка.



В марте 2022 г. CNews писал о том, что крупнейшие китайские производители смартфонов в два раза сократили число отгружаемых в Россию мобильников. На этот шаг пошли Oppo, Huawei и Xiaomi. Компании пока не заявляют о полном уходе, как это сделали Samsung и Apple, но считают, что вести бизнес в России в нынешней ситуации рискованно. Впрочем, некоторые отечественные ритейлеры считают, что сокращение поставок не связано с украинским кризисом. Так, в «Связном» нехватку китайских смартфонов объясняют проблемами логистики, пострадавшей от пандемии.