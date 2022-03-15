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В создателе революционной архитектуры ARM массовые увольнения. На улицу выгонят каждого шестого

Компания ARM, создатель прорывной процессорной архитектуры, задумала уволить до 15% своих сотрудников. Это следствие разрыва сделки по ее переходу в собственность Nvidia. Теперь ARM готовится к IPO, для чего оптимизирует свои расходы, в том числе и персонал. Под сокращение попадут даже инженеры.

ARM избавляется от сотрудников

Британская компания ARM, разработчик одноименной процессорной архитектуры, готовится к масштабному сокращению своего штата. Как пишет Bloomberg, это напрямую связано со сделкой по переходу ARM в собственность американской компании Nvidia, которая на фоне санкций ушла из России.

О сделке было объявлено еще в сентябре 2020 г., однако в начале февраля 2022 г. под давлением властей и регуляторов различных стран соглашение было разорвано. В итоге ARM осталась в собственности японского холдинга SoftBank, который купил ее летом 2016 г.

Срыв сделки, в результате которой SoftBank должен был получить около $40 млрд, вынудил его искать другие способы «монетизации» ARM. Одним из них, пишет Bloomberg, в ближайшем будущем может стать выход на биржу.

Инженеров тоже уволят

ARM планирует лишить работы от 12% до 15% своего нынешнего персонала. При самом плохом раскладе искать новые источники средств к существованию отправятся около 1000 человек. Увольнение затронет работников ее подразделений в Великобритании и США.

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Цена отмены сделки по покупке ARM - увольнение сотен ее сотрудников

Пока нет точных данных о том, какие именно отделы в скором будущем недосчитаются сотрудников. Известно лишь, что среди уволенных будут и инженеры, хотя из общей массы их будет подавляющее меньшинство.

О планах по сокращению персонала заявил лично главный исполнительный директор компании (СЕО) Рене Хаас (Rene Haas). Он занял этот пост сразу после сделки с Nvidia. Пока нет информации, является ли это его личной инициативой, или же распоряжение поступило от топ-менеджмента SoftBank.

«Как и любой бизнес, ARM постоянно пересматривает свой бизнес-план, чтобы обеспечить правильный баланс между возможностями и дисциплиной расходов. К сожалению, этот процесс включает в себя предлагаемые увольнения сотрудников ARM по всему миру», – говорится в заявлении Хааса.

Трудности с выходом на биржу

Срыв сделки по переходу ARM под крыло Nvidia можно считать результатом кооперации властей нескольких стран и регионов мира, в том числе ЕС и Великобритании. В Британии против такого слияния протестовали не только чиновники и политики, но даже профсоюзы, а также лично Герман Хаузер (Hermann Hauser), сооснователь ARM.

О предстоящем расторжении соглашения стало известно приблизительно за две недели до официального заявления сторон об этом. Nvidia заранее сообщила об этом своим инвесторам, призвав их готовиться именно к такому исходу событий.

Тогда же появилась и первая информация о подготовке SoftBank к выводу ARM на IPO. На тот момент, а также на день расторжения сделки японский холдинг не мог определиться, на какой бирже разместить акции британской ИТ-компании. Вариантов было всего два – или Лондонская биржа (Великобритания), или Нью-Йоркская фондовая биржа (США).

Власти Соединенного королевства настаивали, чтобы выбор был сделан именно в пользу Лондонской биржи. На момент публикации материала SoftBank никаких заявлений по данному вопросу не делал.

Чем ARM так заинтересовала Nvidia

ARM не производит процессоры как таковые, а является разработчиком одноименной архитектуры. Процессоры на базе ARM установлены в 99,9% современных планшетных компьютеров и смартфонов. Все чаще ARM-чипы можно встретить в компьютерах и ноутбуках благодаря компании Qualcomm и корпорации Microsoft, которая реализовала в новой ОС Windows 11 нативную поддержку ARM.

Немалый вклад в продвижение ARM вносит и компания Ampere, основанная бывшим президентом Intel. Она занимается производством серверных ARM-процессоров, которые нередко превосходят продукцию AMD и Intel с архитектурой х86 по производительности и энергоэффективности. Серверы на базе решений Ampere выпускает, в частности, компания Gigabyte.

Компания Apple, сломя голову сбежавшая из России со всеми своими гаджетами, тоже продвигает ARM. Летом 2020 г. она отказалась от использования процессоров Intel в своих ПК и полностью перешла на CPU собственной разработки, построенные на базе британской архитектуры.

Эльяс Касми

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