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Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка

Российские пользователи корпоративного мессенджера Slack начали сообщать об удалении их аккаунтов. В том числе, жалобы исходили от тех, чей доступ в приложение был оплачен на год вперед. Среди жалобщиков оказались и разработчики Сбербанка.

Удаление аккаунтов

Пользователи из России начали сообщать об удалении аккаунтов в корпоративном мессенджере Slack. Среди них есть и разработчики Сбербанка. На это первым обратило внимание интернет-издание VC.ru.

С 12 марта 2022 г. в магазинах App Store и Google Play на страницах приложения Slack стали появляться десятки отзывов об удалении рабочих пространств в мессенджере. Пользователи сообщают, что их аккаунты были удалены без предупреждения. В других отзывах говорилось о том, что предупреждение поступало, но уже после удаления аккаунта.

Судя по отзывам, были удалены и платные аккаунты (стоимость лицензии на одного пользователя за один месяц в зависимости от версии составляет от $6,67 до $12,5). Некоторые из тех, кто оставлял отзыв, считают, что Slack удалил аккаунты, «потому что они из России».

Позиция Slack и Сбербанка

На официальном сайте Salesforce (владелец Slack) 7 марта 2022 г. появилось сообщение об отношении компании к событиям на Украине. «У нас нет материального бизнеса в России. Через реселлеров и другие каналы у нас очень мало клиентов в России, и мы начали прекращать эти отношения на прошлой неделе», — говорится в сообщении компании.

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Российские аккаунты Slack начали удалять

Представители Сбербанка сообщили VC.ru, что их рабочие пространства в Slack сейчас не доступны. В банке также отметили, что мессенджер использовали менее 5% команд разработчиков. На данный момент они уже перешли на альтернативные продукты.

Slack против Microsoft Teams

Slack был запущен Стюартом Баттерфилдом (Stewart Butterfield) в августе 2013 г. Приложение обладает всеми возможностями современных мессенджеров, в том числе позволяет участникам общаться в каналах, приватных группах и непосредственно друг с другом, а также проводить поиск по содержимому бесед. Slack также интегрируется с сервисами Google Drive, Trello, Dropbox и проч.

Мессенджер конкурирует с Microsoft Teams. В июле 2020 г. разработчики Slack обратились в Еврокомиссию с жалобой на неконкурентное поведение Microsoft. Они обвинили ее в использовании своего доминирующего положения на рынке для распространения собственного мессенджера Teams, в том числе и через Office. В Slack также предположили, что Microsoft хочет уничтожить их приложение.

В декабре 2020 г. CNews писал о покупке разработчиком ПО Salesforce мессенджера Slack почти за $28 млрд.

Кристина Холупова

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