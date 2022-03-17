ИТ-гигантам запретят дорогие покупки. Блокировать сделки будут без суда

Удар по большому бизнесу

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и член палаты представителей Мондейр Джонс (Mondaire Jones) из Нью-Йорка, внесли на рассмотрение парламента США проект закона «О запрете антиконкурентных слияний» (The Prohibiting Anticompetitive Mergers Act, PAMA). Он накладывает дополнительные ограничения на сделки с участием крупных, в том числе и технологических, компаний. Помимо этого, закон расширяет полномочия антимонопольных регуляторов по контролю над сделками такого рода.

Документ предполагает введение запрета на проведение сделок по слиянию компаний, размер которых превышает $5 млрд. Он также наделяет регуляторов в лице Министерства юстиции (DOJ) и Федеральной торговой комиссии (FTC) США более мощными инструментами предотвращения наиболее опасных для экономики сделок. Более того, законодатель предлагает разрешить антимонопольщикам блокировать такие сделки в первой инстанции без постановления суда.

Под определение «опасных» могут попасть поглощения компаниями, за которыми лет числятся нарушения антимонопольных норм и «корпоративные преступления», совершенные в последние 10 лет. Если закон будет принят в текущем его виде, то упомянутые выше федеральные агентства будут обязаны проводить оценку последствий сделок для персонала каждой из ее сторон и блокировать те из них, которые ведут к ущемлению интересов работников.

Американских ИТ-монополистов могут ждать непростые времена

«Чтобы капитализм работал в интересах всех американцев, на наших рынках должна быть осмысленная и сильная конкуренция. Слабая антимонопольная политика, проводимая с 1970-х гг., привела к усилению отраслевой консолидации в американской экономике. Сегодня горстка гигантских корпораций доминирует в бесчисленных отраслях в ущерб потребителям, рабочим и предпринимателям любого происхождения. Эта усиливающаяся экономическая концентрация также искажает наши политические процессы, позволяя крупнейшим и богатейшим компаниям манипулировать правилами ради собственной выгоды», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Монополии можно будет легко дробить

Не менее важно и то, что законопроект позволяет регуляторам проводить повторное рассмотрение уже совершенных сделок, которые привели к ослаблению конкуренции, и расторгать их в случае необходимости. Другими словами, монополии могут быть в принудительном порядке раздроблены на несколько более мелких компаний.

Идея совершенно не нова. Дробить бизнес ИТ-гигантов, в частности, предлагал создатель всемирной паутины Тим Бернерс Ли (Tim Burners Lee), подобные же предложения ранее высказывал и американский конгресс, признавший Apple, Google, Meta и Amazon монополиями.

Примеры успешного дробления также существуют. Так, в 1984 г. крупная телекоммуникационная компания AT&T была разделена на AT&T Communications (предоставляет услуги междугородней связи) и целых семь региональных телефонных компаний. В результате активы компании сократились приблизительно в пять раз. Процедура и предшествующее ей расследование продлились 10 лет.

На какие сделки повлияет закон в случае его принятия

Примечательно, что хоть законопроект и не нацелен конкретно на компании технологического сектора, в качестве примера сделок, совершение которых он способен предотвратить, в пояснительной записке упоминаются покупка знаменитой киностудии MGM Studios корпорацией Amazon за более чем $8,4 млрд и провальная попытка важного игрока американского ВПК компании Lockheed Martin приобрести Aerojet Rocketdyne – производителя жидкостных ракетных двигателей.

Как отмечает Engadget, если данный билль превратится в закон, в рамках PAMA власти смогут сорвать приобретение крупного игрового издателя и разработчика Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $68,7 млрд и даже запланированную Google покупку ИБ-компании Mandiant для усиления облачного подразделения за сравнительно небольшие $5,4 млрд.

Пересмотр ранее совершенных сделок, вероятно, может затронуть и Meta (ранее – Facebook), зуб на которую имеют антимонопольщики, причем не только из США. Значительное преимущество на рынке владельцу социальной сети Facebook принесла покупка мессенджера WhatsApp за $19 млрд в 2014 г. Двумя годами ранее под контроль Meta перешел фотохостинг Instagram. Он обошелся интернет-гиганту в $1 млрд.

В декабре 2021 г. британское управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) приняло решение запретить покупку Meta поисковика «гифок» Giphy. Причем о соответствующей сделке как о совершившемся факте компания объявила еще в мае 2020 г. В Meta с вердиктом CMA не согласились и подали апелляцию.

Закон легко может не пройти

PAMA имеет все шансы не добраться до стола президента США Джо Байдена (Joe Biden), то есть не стать действующей нормой.

Законопроект не имеет поддержки со стороны республиканцев. Среди выступивших его соавторами (спонсорами) – либо представители социалистического крыла Демократической партии, либо независимые парламентарии с «левым уклоном» вроде экс-кандидата в президенты Берни Сандерса (Bernie Sanders). Этого может оказаться достаточно, чтобы провести законопроект через Палату представителей, однако в Сенате инициаторам будет необходима поддержка всех его членов из числа демократов.