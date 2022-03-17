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Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 24 марта 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 24 марта 2022 г.

Основные вопросы конференции

Российский рынок e-commerce

  • Как развивается российский рынок онлайн-торговли?
  • Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?
  • Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?
  • Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?

Технологии и сервисы

  • Как привлечь и удержать покупателей?
  • Как организовать быструю доставку?
  • Постаматы или курьеры: кто победит?
  • Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?
  • Как чат-боты помогают покупателям?
  • Как сделать покупки удобными и безопасными?
  • Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?

Кейсы и тенденции

  • Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?
  • Как продавать через интернет маркированные товары?
  • Что дает продавцу изучение Customer Journey?
  • Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?
  • Насколько удобны виртуальные примерочные?

На конференции выступят:

Роман Волков, генеральный директор, MetalScanner;
Анастасия Калинкина, операционный директор, «Кухня на районе»;
Артем Мигунов, руководитель по развитию проектов, «Яндекс.Доставка»;
Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;
Александр Слуцкий, руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия;
Алексей Мерзляков, директор по маркетингу, DPD в России;
Дамир Султанов, руководитель отдела бренд-маркетинга, Cersanit;
Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;
Борис Овчинников, партнер, Data Insight;
Александр Воронкин, руководитель направления комплексных решений, Mango Office.

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