CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Техника
|

На спасение российской радиоэлектроники хотят выделить почти триллион

Минпромторг предложило выделить почти триллион рублей на развитие российской радиоэлектроники в условиях санкционного давления. Средства будут направлены на производство средств и технологий создания радиоэлектроники, новых поколений электронной компонентной базы, а также зарплаты высокотехнологическим специалистам.

Финансирование радиоэлектроники

Министерство промышленности (Минпромторг) в качестве антикризисных мер предложило выделить 900 млрд руб. российской радиоэлектронике. Такую сумму отрасль может получить в 2022-2024 гг. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Большую часть средств — 420 млрд руб. в виде субсидий предлагается предоставить Фонду перспективных исследований. Эти деньги Фонд должен будет направлять на разработку базовых технологий производства радиоэлектроники, электронной компонентной базы (ЭКБ), материалов, химии, а также средств для производства радиоэлектроники.

То есть средства будут направлены на производство средств и технологий создания радиоэлектроники, которые или отсутствуют в России или недостаточно развиты. В 2022 г. Фонд перспективных исследований может получить 130 млрд руб. и в 2023 и 2024 гг. — по 150 млрд руб.

Кто еще получит субсидии

Фонд развития промышленности, по предложению министерства, может получить на докапитализацию 160 млрд руб. Эти средства он должен будет направлять на программы поддержки радиоэлектронной промышленности. В 2022 г. фонду предполагается направить 100 млрд руб. и в 2022-2024 гг. по 30 млрд руб.

ekb.jpg
На развитие российской радиоэлектроники хотят выделить 900 млрд рублей

Чуть меньше (около 130 млрд руб.) может получить «Ростех» в виде имущественного взноса. Эти деньги госкорпорация должна будет потратить на производство новых поколений ЭКБ. Причем для этой цели «Ростех» сможет привлекать сторонних разработчиков и производителей.

В ближайшие три года также планируется выделить 120 млрд руб. на субсидирование части затрат на модернизацию и развитие производственных мощностей для радиоэлектронной продукции. Еще 30 млрд руб. Минпромторг предлагает направить на субсидирование части затрат на оплату труда высококвалифицированных специалистов. Такую же сумму хотят выделить на запуск программы субсидирования оборотных средств, в том числе предназначенных на пополнение предприятиями радиоэлектронной промышленности складских запасов сырья, материалов и комплектующих.

Нефинансовые меры поддержки

Помимо финансовых мер поддержки, Минпромторг предлагает сформировать и утвердить перечень единственных поставщиков высокотехнологичной российской продукции для проведения госзакупок. В том числе, может быть введен отдельный порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком с учетом информации о стоимости российской продукции.

Также министерство предлагает предоставить различные налоговые льготы для организаций, относящихся к радиоэлектронной отрасли. Среди них — налоговый вычет в объеме средств, направленных на разработку радиоэлектронной продукции, модернизацию или создание новых производственных мощностей.

Третий пакет мер поддержки

Первым шагом по спасению российской ИТ-отрасли в условиях санкций стал указ Президента России Владимира Путина. Согласно документу, ИТ-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль, а ИТ-специалисты — от воинской обязанности.

Так же ИТ-компании смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты и по упрощенной схеме нанимать иностранных специалистов. Для того, чтобы воспользоваться этими мерами поддержки ИТ-компаниям необходимо пройти государственную аккредитацию.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-гигантам запретят дорогие покупки. Блокировать сделки будут без суда

Американцы лишили Россию процессоров для смартфонов Xiaomi, Samsung и Redmi

Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft

За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам

HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров

Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022