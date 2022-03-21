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МВД покупает СХД по цене миллиард за штуку

Главный информационно-аналитический центр МВД планирует закупить СХД почти за 1 млрд руб. Оборудование требуется для строящегося Федерального центра обработки данных (ФЦОД). В 2021 г. после пяти жалоб министерство все-таки закупило российские СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» для ФЦОД. При этом в марте 2022 г. МВД заключило договор на комплектов дооснащения СХД ФЦОДа оборудованием, полностью совместимым с Huawei.

СХД за миллиард

Как выяснил CNews, Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД) выделил на закупку системы хранения данных (СХД) 979,6 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Тендер был опубликован 21 марта 2022 г., заявки на аукцион принимаются до 6 апреля. Его итоги будут подведены 8 апреля.

СХД требуется министерству для строящегося Федерального центра обработки данных (ФЦОД). Он должен быть запущен до 2024 г. Министерство в 2021-2022 гг. уже закупило СХД для ФЦОДа за 593,6 млн руб.

Подробности тендера

Согласно техзаданию, заказчику необходима всего одна СХД. При этом в документах нет ни информации о стране происхождения товара, ни слов о том, что оно должно быть включено в реестр российской электроники.

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МВД выделило на закупку СХД почти миллиард рублей

Среди остальных требований — стоечный тип установки СХД, не менее 8192 ГБ оперативной энергозависимой кэш-памяти, контроллеры системы должны иметь не менее 240 ядер.

В поставку товара входят пусконаладочные работы, которые включают в себя монтаж, подключение, настройку, а также интеграция с внутренними системами МВД.

Какие СХД есть у МВД для ФЦОДа

В мае 2021 г. ГИАЦ МВД после пяти жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) смог закупить две СХД за 277,6 млн руб. Первоначально ведомство должно было заключить контракт на поставку СХД компании Yadro Tatlin.Unified на иностранных процессорах IBM. Но так как МВД в техзадании прописало требования исключительно под данную систему, ФАС предписала ему подготовить закупочные документы в соответствии с законом.

Затем МВД провело второй конкурс и выбрало победителя, который должен был поставить ей СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ». Но и в тот раз закупка была приостановлена по жалобе «дочки» «Т1» — «ТС интеграции». Суть жалобы — несоответствие оборудования техзаданию, однако антимонопольный орган признал ее необоснованной, и контракт на поставку был заключен. Победителем оказалась компания «Современные технологии».

В феврале 2022 г. ГИАЦ МВД заключил контракт на поставку комплектов дооснащения СХД в ФЦОД полностью совместимых с СХД Huawei Dorado 6000 V3. Сумма контракта с компанией «Техконсур» составила 316 млн руб.

Кристина Холупова

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