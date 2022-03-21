В Россию хлынет поток посылок со смартфонами, процессорами и компьютерами. Власти разрешили

В России в пять раз повысили порог беспошлинного ввоза товаров. Теперь из других стран можно заказывать посылки на 1000 евро. Такое решение позволит россиянам закупить дефицитные в стране товары – смартфоны, компьютеры и комплектующие.

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Россиянам позволили без таможенных пошлин закупать в иностранных интернет-магазинах товары на сумму до 1000 евро (114,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 марта 2022 г.). Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, оно распространяется на все страны ЕАЭС.

Решение вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования. Для россиян это означает увеличение порога беспошлинного ввоза товаров ровно в пять раз. До этого лимит составлял 200 евро (22,9 тыс. руб.).

Изменение носит временный характер и имеет целый ряд ограничений. Нововведение действует до 1 октября 2022 г., но власти пока не исключали вероятности продления сроков. При превышении порога в 1000 евро размер пошлины составит 15%.

Также посылка не должна весить более 31 кг. Если она все же окажется тяжелее, то размер комиссии составит те же 15%, но не менее 2 евро (229 руб.) за 1 кг.

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В состав ЕАЭС (Евразийский экономический союз) на конец марта 2022 г. входило пять стран. Это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Существенная выгода для россиян

В сообщении Совета Евразийской экономической комиссии сказано, что новая мера «позволит поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, и избежать дефицита товаров». В частности, пользователи смогут заказывать за рубежом товары, которых больше нет или почти нет на российском рынке.

К примеру, многие россияне годами заказывали себе смартфоны Xiaomi, Huawei и других китайских брендов напрямую из КНР, так как там они стоят существенно дешевле, чем в России. После того, как китайские вендоры в марте 2022 г. вдвое сократили поставки своих мобильников на российский рынок, покупка их в китайских интернет-магазинах, вероятно, вновь станет популярной.

То же касается и техники Apple. Компания еще в начале марта 2022 г. чуть ли не раньше всех сбежала из России, оставив россиян без новых iPhone, MacBook и другой своей техники. При этом частный ввоз этих устройств в Россию не запрещен, и после увеличения беспошлинного порога россияне наверняка воспользуются этой возможностью.

Устройства Samsung, возможно, тоже начнут поставляться из-за границы силами «Почты России» и других логистических компаний в посылках. Компания приостановила официальные продажи своей продукции в начале марта 2022 г.

Наконец, россияне с гигантской долей вероятности начнут заказывать процессоры AMD и Intel, которые теперь тоже почти невозможно купить в обычных розничных сетях. Не исключено, что в Россию хлынут посылки и с материнскими платами под них, так как некоторые их производители уже поспешили покинуть страну. То же, вероятно, коснется и ноутбуков, так как в стране больше не продается техника HP и Dell. Многие наверняка ринутся покупать видеокарты, поскольку Nvidia, как и AMD, тоже бойкотирует Россию.

Как в России боролись с иностранными интернет-магазинами

Российские власти на протяжении всего прошлого десятилетия регулярно боролись с беспошлинным ввозом товара в страну. Так, в 2010 г. был введен лимит в размере 1000 евро.

В 2013 г. Президент России Владимир Путин поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Идея заключалась в том, чтобы направить деньги россиян, заплаченные ими в виде пошлин, направить на различные инфраструктурные проекты в области ЖКХ.

Тем не менее, в 2013 г. беспошлинный порог власти снижать не стали. Но уже на следующий год, в январе 2014 г., об этом заговорил бывший министр экономики и развития России Алексей Улюкаев.

Улюкаев выступил с идеей оставить россиянам возможность заказывать без пошлин товары лишь на 150 евро. Другими словами, он предложил снизить лимит сразу на 85%.

Инициатива Улюкаева была отклонена, но спустя три года власти приступили к обсуждению еще более жестких ограничений. Звучала идея облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагалось ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам.

В феврале 2018 г. о снижении порога беспошлинного ввоза заговорил Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра России. Он заявил, что в январе 2019 г. порог будет снижен вдвое (до 500 евро), а в январе 2020 г. – до 200 евро.

В итоге так и случилось, но власти не собирались останавливаться на этом. В декабре 2019 г. они приступили к рассмотрению идеи по снижению беспошлинного порога до 20 евро. Эта мера моментально лишила бы всех россиян возможности сэкономить при заказе товаров из других стран, в том числе электроники.

На момент публикации материала не было известно, что побудило государство сохранить порог на уровне 200 евро. Не исключено, что свою лепту внесла пандемия коронавируса, в 2020 г. существенно навредившая экономике России и оставившая значительно число жителей страны без работы.