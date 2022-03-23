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Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России

Adobe, разработчик Photoshop и Lightroom, спрогнозировала резкое падение своих доходов из-за ее ухода из России. Потери измеряются десятками миллионов долларов, что не понравилось ее инвесторам. Они моментально обрушили стоимость ее ценных бумаг на 4%.

У любого решения есть последствия

Стоимость ценных бумаг компании Adobe рухнула после остановки всех операций на российском рынке, пишет портал ZDnet. Это решение, по прогнозам ее аналитиков, приведет к дефициту продаж в размере $75 млн по итогам 2022 финансового года, который завершится для нее в первых числах декабря 2022 г.

На эти прогнозы моментально отреагировали инвесторы Adobe. Ее акции обесценились на 4%.

В заявлении Adobe сказано, что прогнозируемое падение продаж по итогам финансового года будет спровоцировано остановкой ее бизнеса не только в России, но и в Белоруссии. Однако существует вероятность, что по итогам отчетного периода компания недосчитается не $75 млн, а $87 млн.

Причиной еще более сильного падения продаж может стать ситуация на Украине. Adobe не уходит из этой страны, но допускает, что происходящее в стране может сказаться на интересе граждан Украины к ее продуктам.

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Несмотря на грядущие финансовые потери, Adobe пока не спешит возвращаться в Россию

Adobe известна в России в первую очередь благодаря своим программам Photoshop и Premiere – редакторам фотографий и видеороликов соответственно. Не меньшей популярностью пользуется у россиян и фоторедактор Lightroom.

Реакция на санкции

Adobe отвернулась от России еще в первых числах марта 2022 г. Ее уход подразумевает под собой полное прекращение продаж новых продуктов и услуг на территории страны.

В дополнение к этому Adobe отменила все уже действующие лицензии на Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud, а также на другие свои облачные продукты, закупленные государственными российскими СМИ. При этом Adobe не стала уточнять, какие именно СМИ она оставила без своих продуктов.

Другие пользователи, купившие лицензии и подписки, и дальше смогут пользоваться ими вплоть до окончания срока действия. Продлить их напрямую не получится – придется искать пути обхода, в том числе и на фоне прекращения работы в России международных платежных систем Visa и MasterCard.

Обо всем этом заявил лично гендиректор Adobe Шантану Нарайен (Shantanu Narayen). Он подчеркнул, что компания стремится соблюдать ограничения, наложенные правительством США и властями других стран на Россию. Напомним, что на почве спецоперации в ДНР и ЛНР Россия оказалась под рекордно большим количеством санкций – их число уже максимально за всю историю существования страны, и оно продолжает расти.

Пока дела идут неплохо

Отказ сотрудничать с Россией и продавать россиянам лицензии на свой софт отразится на Adobe лишь через некоторое время. Пока что компания рапортует, что ее финансовое положение более чем стабильно.

По итогам I квартала финансового 2022 г., завершившегося 4 марта 2022 г., она получила прибыль в размере $1,27 млрд. Здесь роста почти нет – годом ранее она составила $1,26 млрд.

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Заявление главы Adobe

Выручка Adobe составила $4,26 млрд, что на 9% больше, чем годом ранее. По прогнозам аналитиков Wall Street, выручка Adobe ожидалась на уровне $4,24 млрд.

Следует отметить, что уход Adobe из России на показателях за этот отчетный период не отразился. Компания объявила о прекращении деятельности в России 5 марта 2022 г.

По итогам II квартала 2022 финансового года Adobe прогнозирует выручку в размере $4,34 млрд. Эксперты Wall Street рассчитывают на $4,4 млрд. Пока неясно, учитываются ли здесь потери после ухода из России.

Импортозамещение и открытое ПО способны помочь

На 23 марта 2022 г. в России уже существовали полноценные отечественные аналоги продукции Adobe. К примеру, свои редакторы фото и видео развивает российская компания Movavi.

Также существуют и редакторы, распространяющиеся на бесплатной основе. Это, например, GIMP (GNU Image Manipulation Program), появившийся еще в конце XX века и существующий до сих пор. Последняя на момент публикации материала его стабильная сборка с индексом 2.10.30 вышла в конце декабря 2021 г.

Кроме того, не стоит забывать, что российские власти планируют разрешить легально пользоваться пиратскими версиями программ, разработанных компаниями из стран, наложивших на Россию санкции. Adobe относится к их числу, так как ее штаб-квартира базируется в США.

Эльяс Касми

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