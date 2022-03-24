Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию

Американские власти решили ослабить давление на китайскую корпорацию ZTE, вторую по величине в телеком-сегменте после Huawei. Они планомерно мешали ее работе во всем мире с марта 2017 г., но в марте 2022 г. заявили, что все эти пять лет она была на испытательном сроке, который успешно прошла. Раньше ни о каком сроке упоминаний не было.

ZTE отпустили с миром

Власти США, занятые разработкой новых антироссийских санкций, решили оставить в покое китайского производителя телеком-оборудования ZTE, которого преследовали c 2017 г. Как пишет The Wall Street Journal, решение больше не третировать ZTE принял окружной судья США Эд Кинкид (Ed Kinkeade). С его слов, компания «прошла пятилетний испытательный срок».

Американские власти пристально следили за ZTE с того момента, как она призналась в продаже телекоммуникационного оборудования в Северную Корею и Иран, хотя это было строжайше запрещено администрацией экс-президента США Барака Обамы (Barack Obama). Об этом стало известно в начале 2016 г.

Тогда же выяснилось, что ZTE продавала свое «железо» в указанные страны даже не месяцами – годами. Поставки велись с 2010 по 2016 гг. Наиболее сильное давление на компанию стал оказывать бывший американский президент Дональд Трамп (Donald Trump), в 2017 г. сменивший на этом посту Барака Обаму.

Раскрыть факт нарушения санкционного режима помогло то, что в руки правительства США попал ноутбук, принадлежащий юристу ZTE. На жестком диске устройства хранилась документация, относящаяся к незаконным поставкам. Как именно чиновникам удалось захватить чей-то личный мобильный ПК, история умалчивает.

Россия перетянула на себя все внимание США. Теперь им нет дела до китайских компаний

ZTE – это четвертый в мире поставщик телекоммуникационного оборудования по объемам поставок. В Китае она занимает второе место после Huawei, которая с 2018 г. и по настоящее время тоже находится под жесточайшими американскими санкциями. Теперь все внимание США переключилось нее, а также на Россию. Против России Штаты ввели беспрецедентное количество санкций, из-за которых российский рынок покинули Apple, Microsoft, AMD и Intel и длинный список других американских компаний.

С чего все началось

Дональд Трамп вступил в должность президента США в конце января 2017 г. и незамедлительно приступил к расправе над ZTE. В начале марта 2017 г. американские власти выписали ей штраф в размере $1,2 млрд за нарушение санкций и ведение бизнеса с Ираном и Северной Кореей. На тот момент это был крупнейший штраф в истории США за нарушение санкций. $892 млн из этой суммы должно быть выплачено немедленно, еще $300 млн – в семилетний срок.

Но давление на ZTE со стороны властей США началось годом ранее, в марте 2016 г., когда страной правил Барак Обама. Они запретили ей закупать любую аппаратуру и программное обеспечение американского происхождения. Правда, в течение 2016 г. этот запрет регулярно приостанавливался.

Но американские власти решили не ограничиться одним лишь штрафом и приступили к постепенному и планомерному выдворению ZTE из страны. В январе 2018 г. началась разработка законопроекта, запрещающего госорганам США пользоваться смартфонами ZTE. Под раздачу тогда попала и Huawei. Авторы документа ссылались на то, что ZTE, возможно, связана с правительством Китая. На тот момент страны уже вели между собой торговую войну.

Нелегкий 2018 год

В апреле 2018 г. США нанесли новый удар по ZTE. Министерство торговли страны запретило отгрузку чипов Qualcomm для этой компании. На этот раз речи по связь с правительством КНР не было, зато американцы вновь вспомнили о бизнесе ZTE в Иране и Северной Корее.

ZTE была вынуждена полностью прекратить свою основную деятельность и даже временно остановить конвейеры на своих заводах. От запрета пострадало большинство продуктов ZTE, от бюджетных смартфонов до передового 5G-оборудования, поскольку в них используются американские технологии, закупаемые у Qualcomm, Microsoft, Intel, Dolby, Micron Technology и других компаний. Такие компоненты в продукции ZTE составляли на тот момент, по разным оценкам, от 25% до 30%.

В мае 2018 г. Дональд Трамп заявил, что поможет ZTE вернуться в бизнес и избавиться от запретов его же администрации. Месяцем позже ZTE возобновила торги акциями после двухмесячного перерыва, вызванного конфликтом с США. Пойдя на условия американцев, производитель потерял значительную часть своей капитализации – около $3 млрд, а также выплатил штраф, который получил в марте 2017 г.

Однако уже августе 2018 г. Трамп вновь увидел в ZTE мишень для санкций и подписал закон, запрещающий госорганам США и их подрядчикам использовать технологические компоненты, произведенные ZTE, а заодно и Huawei. К слову, летом 2018 г. чрезмерно пристальное внимание Трампа ZTE начало сказываться на работе телекоммуникационных компаний далеко за пределами США. Так, в июле 2018 г. CNews писал, что из-за преследований компании сотовые операторы группы Veon в разных странах столкнулись с проблемами в модернизации своих сетей.

США даже не думали останавливаться

Натиск США на ZTE продолжился и в 2019 г. Например, в сентябре 2019 г. Палата представителей США опубликовала законопроект, в котором описывался план по предоставлению $1 млрд небольшим и сельским провайдерам услуг беспроводной связи. Средства должны быть направлены на замену сетевого оборудования, произведенного ZTE, а заодно и Huawei. На этот раз американские власти утверждали, что это «железо» таит в себе «угрозу национальной безопасности США».

По мере усугубления торговой войны между США и Китаем американская сторона наращивала список китайских компаний, к которым применялись те или иные санкции. Про ZTE она, конечно же, не забывала. В июле 2020 г. Администрация Трампа подготовила законопроект о запрете на включение в госконтракты товаров или услуг, содержащих продукцию ряда китайских компаний, в том числе Huawei, ZTE и Hikvision. Из документа следовало, что все без исключения компании, использующие продукцию китайских техногигантов, гарантированно лишатся госконтрактов США.

Казнить нельзя

После очередной смены американского президента (в январе 2021 г. на пост заступил Джозеф Байден (Joseph Biden), внимание властей страны к ZTE ослабло и переключилось, в том числе, на Huawei, а в начале 2022 г. – на Россию. В марте 2022 г., исходя из вердикта судьи Эда Кинкида, выяснилось, что ZTE с марта 2017 г. находилась на некоем «испытательном сроке», о котором ранее ничего известно не было.

Судья постановил, что ZTE успешно прошла этот срок. Также он упомянул про своевременную выплату компанией назначенного ей в марте 2017 г. штрафа. Что именно означает для компании факт прохождения испытательного срока, остается неизвестным. Как пишет WSJ, постановление суда «устраняет одно ограничение», наложенное на деятельность компании, но о каком именно ограничении идет речь – информации нет. Кроме того, Вашингтон будет наблюдать за ее деятельностью на протяжении следующих шести лет.