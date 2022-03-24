Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных

Совкомбанк присоединится к госпрограмме поддержки трудоустройства безработных. На сегодняшний день в банке и компаниях группы открыто более тысячи вакансий.



Совкомбанк поможет найти работу

Банк станет участником программы господдержки компаний и индивидуальных предпринимателей для стимулирования трудоустройства безработных граждан. Программа реализуется с 2021 г. в рамках постановления Правительства РФ и нацелена на поддержку юридических лиц в найме безработных, которые зарегистрированы в службе занятости.

В настоящее время в группе компаний Совкомбанка работает свыше 23 тыс. сотрудников, география деятельности компаний группы насчитывает 78 регионов России. С конца февраля 2022 г. банк принял на работу более 300 новых сотрудников. На текущий момент остаются вакантными свыше 1 000 позиций в банке и компаниях группы по разным направляем бизнеса, включая розничный и корпоративный бизнес, ИТ-направления и др.

На текущий момент остаются вакантными свыше 1 000 позиций в банке и компаниях группы

Участие в государственной программе, а также активный поиск кадров на открытом рынке, позволит закрыть наиболее востребованные вакансии.

Банк сохраняет все социальные программы для поддержки своих сотрудников, включая услуги ДМС, льготные программы ипотечного и автокредитования, рефинансирование кредитов, специальные условия по всем видам страхования, а также софинансирование стоимости обучения, в том числе английскому языку, фитнес-услуг и даже отдыха.