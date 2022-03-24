В России заблокировали «Google Новости»

Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору «Google Новости» из-за распространения недостоверной информации о ситуации на Украине. До этого Роскомнадзор неоднократно высказывал претензии к другому проекту Google – видеохостингу YouTube.

Роскомнадзор заблокировал «Google Новости»

Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору новостей «Google Новости». Об сообщила пресс-служба ведомства. Причиной стало распространение через данный сервис «многочисленных материалов, содержащих недостоверную информацию о ситуации на территории Украине», заявил Роскомнадзор.

В Роскомнадзоре отметили, что блокировка осуществляется к ресурсу news.google.com. Решение о блокировке приняла Генпрокуратура. В ведомстве добавили, что «российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Отметим, что агрегатор «Google Новости» не входит в реестр новостных агрегаторов, который ведет Роскомнадзор из-за его недостаточной посещаемости в России.

Пресс-служба российского представительства Google к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Пока остается непонятным, как подобного рода блокировка повлияет на работоспособность других сервисов Google: самого поисковика и портала, Google Docs, магазина мобильных приложений Google Play, видео-хостинга YouTube.

Претензии к YouTube

Между тем, с момента начала специальной операции российских Вооруженных сил на Украине Роскомнадзор уже несколько раз высказывал претензии к работе YouTube. Сначала Роскомнадзор требовал снять ограничения на доступ к аккаунтам российских СМИ в Европе и на Украине – РБК, «Звезда», Sputnik и RT.

Роскомнадзор заблокировал доступ из России к агрегатору «Google Новости»

Кроме того, Роскомнадзор требовал прекратить распространение рекламных сообщений политического характера о спецоперации на Украине и обвинил видеохостинг в массовой реализации рекламных кампаний по «дезинформации российской интернет-аудитории». Также высказывались требование восстановить доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», который ведет ВГТРК («Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания»), и к каналу футбольного клуба ЦСКА.

18 марта 2022 г. Роскомнадзор потребовал от Google «незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан России на видеохостинге YouTube». Требования были связаны с распространением на YouTube призывов выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. «Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google», - заявляли в Роскомнадзоре.

19 марта Роскомнадзор обвинил YouTube в том, что он стал «инструментом в антироссийской информационной войне». «В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, - заявляли в Роскомнадзоре». - Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «Рен ТВ», «Известия», Пятый канал», Русское радио, «Царьград», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «зВезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». Заблокированными остаются страницы просветительских кинопроектов «Ржев. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

Такие заявления российских властей могут свидетельствовать и о возможной в будущем блокировке YouTube в России.

Google ограничивает рекламу в России

Со своей стороны, Google 3 марта 2022 г. прекратил размещение рекламы для российских пользователей, в том числе и на сервисе YouTube. Позднее YouTube отключил монетизацию видеоблогов со стороны пользователей из России.

Дополнение

Пресс-служба российского представительства Google заявила Cnews, что у некоторых пользователей в России действительно наблюдаются проблемы с доступом к новостному агрегатору компании, причем это никак не связано с техническими проблемами на стороне Google. «Мы всегда старались, чтобы информационные сервисы, такие как «Новости Google», оставались доступными жителями России».