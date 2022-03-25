Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров

Площадка онлайн-объявлений Avito выходит из-под управления международного холдинга OLX Group. Конечный владелец Avito не изменится, им останется южно-африканский Naspers. Но Avito не будет выплачивать ему дивиденды, а прибыль реинвестирует в собственное развитие.

Avito попрощался с OLX

Сервис онлайн-объявлений Avito выделился из состава голландского холдинга OLX Group, объединяющего подобного рода сервиса в более чем 30 странах мира. Об этом CNews сообщил источник на интернет-рынке и подтвердили в самой компании. Руководить Avito продолжит Владимир Правдивый с командой топ-менеджеров.

Представители Avito подчеркнули, что компания изначально работала по отдельной от OLX модели: отдельный бренд и технологическая платформа, мультивертикальность, присутствие на единственном рынке (Россия). «Большая автономия и скорость в принятии решений положительно скажутся на реализации стратегии и ее главных приоритетах: защите и наращивании устойчивости бизнеса сегодня и создании условий для роста бизнеса в будущем», - заявили в компании.

В Avito добавили, что компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса: недвижимость, услуги, товары, авто и работа. Отметим, что на остальных рынках своего присутствия, например, на Украине, в Узбекистане и Казахстане, OLX работает под собственным брендом.

Как Naspers приобретал Avito

Владельцем Avito остается голландская инвестиционная компания Prosus, которой принадлежит OLX. Источник CNews, знакомый с ситуацией, говорит, что Avito не будет более выплачивать дивиденды своим иностранным акционерам. Prosus является подразделением южно-африканского холдинга Naspers, созданным для инвестирования в зарубежные активы.

Avito выходит из-под управления международного холдинга OLX Group. Хотя конечным владельцем Avito останется южно-африканский Naspers , ему не будут выплачиваться дивиденды

Avito была создана в 2007 г. Одним из ее инвесторов стала шведская инвестиционная компания Kinnevik. В те годы в России работали еще два подразделения Kinnevik – сотовый оператор Tele2 и медиа-компания MTG.

Затем Avito активно привлекала инвестиции от зарубежных фондов. Параллельно Naspers в 2010 г. приобрела холдинг OLX, владевший досками объявлений в России, Испании, Португалии, Индии, Мексике и Южной Америки.

В 2011 г. Napspers приобрел еще одну площадку объявлений – Slando, которая работала на Украине, в Португалии, Греции, Бразилии и ряде других стран. В 2013 г. Naspers договорился с акционерами Avito об объединении сервиса с российскими площадками OLX и Slando. Доля Naspers в объединенной площадки составила 17,4%.

В 2015 г. Naspers стала контролирующим акционером Avito, приобретя 50,5% акций площадки за $1,2 млрд. В 2019 г. Naspers увеличила свою долю в Avito с 70,4% до 99,6%, приобретя 29,2% акций за $1,16 млрд.

Сколько зарабатывает Avito

Согласно отчету Naspers за 2021 финансовый год (закончился 31 марта 2021 г.), выручка Avito увеличилась на 6% до 31 млрд руб. ($415 млн). Маржинальность продаж сократилась с 51% до 40%. За первое полугодие 2022 г. (закончилось 30 сентября 2021 г.) выручка Avito увеличилась на 67% до $313 млн, маржинальность составила 48%. В Avito работает более 4 тыс. человек.

Как иностранные интенет-компании прячутся от России

Схема, примененная Avito, поможет Naspers/Prosus избежать проблем из-за наличия деятельности в России. В начале марта 2022 г. Prosus объявила о списании стоимости 25,7% акций российского интернет-холдинга VK (стоимость данной доли оценивалась в $700 млн).

Prosus также отозвала троих своих представителей из совета директоров VK. Prosus является крупнейшим по размеру экономической доли акционером VK, сама компания с конца 2021 г. находится под контролем структур, связанных с «Газпромом».

Схожую схему применил карпулинговый сервис Blablacar. Ранее он объявил о прекращении финансирования своей российской «дочки», которая перешла под управление российской команды топ-менеджеров. В российском Blablacar работает 100 человек.