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Ozon, «Яндекс.маркет» и Wildberries требуют у властей отсрочек от армии и снижения налогов в разы

Ozon, Wildberries и «Яндекс.маркет» написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить меры по поддержке ИТ-отрасли и на российские марткетплейсы. Так, например, онлайн-ретейлеры не могут воспользоваться «налоговым маневром». В документе говорится и о необходимости предпринять меры для сохранения рабочих мест и отменить ограничения на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами и алкогольной продукцией.

Просьба о помощи

Российские онлайн-ретейлеры Ozon, Wildberries и «Яндекс.маркет» попросили Правительство

распространить меры поддержки ИТ-отрасли и на них. Об этом пишет РБК со ссылкой на их письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны и фактическую принадлежность к ИТ-отрасли, в настоящее время практически отсутствуют адресные меры поддержки для ИТ-компаний на российском рынке e-commerce», — говорится в письме.

Представители российских марткетплейсов указали на то, что на них не распространяется «налоговый маневр», который действует для разработчиков программного обеспечения. Под ним подразумевается бессрочное снижение ставки страховых взносов для ИТ-компаний с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль — с 20% до 3%.

В Правительстве РБК сообщили, что пока не получали письма.

Почему это необходимо

«Для поддержания устойчивости бизнеса своих продавцов и обеспечения населения страны товарами отечественного производства маркетплейсы просят поддержать инициативы Минцифры и предлагают распространить в полном объеме на компании интернет-торговли налоговые льготы для ИТ-отрасли (в части доходов от платы за пользование интернет-платформой)», — рассказали РБК представители Ozon.

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Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» просят у Правительства льготы

В «Яндекс.маркете» подчеркнули, что стабильная работа маркетплейсов в первую очередь связана с устойчивостью ИТ-инфраструктуры, поэтому «логично считать маркетплейсы ИТ-компаниями».

«В условиях обострения финансово-экономической ситуации онлайн-ретейлеры сталкиваются с резким ростом расходов на операционную деятельность, логистику, закупку, снижение доступности заемных средств», — отметили представители Wildberries.

Владельцы маркетплейсов также просят Правительство принять меры по сохранению рабочих мест и поддержке инвестиционного развития российских маркетплейсов в регионах. Также они настаивают на необходимости отменить ограничения на онлайн-торговлю лекарствами по рецепту и алкогольной продукцией. Среди перечисленных мер — и создание условий для бесперебойной работы российского бизнеса внутри СНГ (решение проблемы двойного налогообложения НДС с Казахстаном и Белоруссией).

Меры поддержки для других

После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с санкционным давлением иностранных государств. Для поддержки разных отраслей экономики были предприняты экстренные меры. Так, в соответствии с указом Президента ИТ-компании могут претендовать на налоговые льготы, а именно — пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6% и могут быть освобождены от уплаты налога на прибыль. Помимо государственной аккредитации, для этого необходимо, чтобы не менее 90% доходов компании поступалось от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.

Владимир Путин также освободил от воинской обязанности ИТ-специалистов, не достигших 27 лет, имеющих профильное образование и занимающихся разработкой ПО.

Также ИТ-компании смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты. Для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки ИТ-компаниям необходимо пройти государственную аккредитацию

Кристина Холупова

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