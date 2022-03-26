«Лаборатория Касперского» стала угрозой нацбезопасности США

«Лаборатория Касперского» оказалась в списке компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США. Ее внесла туда Федеральная комиссия по связи США, обновляющая перечень раз в год. В 2021 г. в нем стала фигурировать китайский производитель телеком-железа ZTE, давление на которого американские власти ослабили за пару дней до добавления в свой «черный список» «Лаборатории Касперского».

Российская ИБ-компания «угрожает» сверхдержаве

Отечественная компания «Лаборатория Касперского», известная своими разработками в сфере информационной безопасности, попала в список угроз национальной безопасности США. Решение об этом приняла американская Федеральная комиссия по связи (FCC), пишет Reuters.

Участь «Лаборатории Касперского» разделил и целый ряд китайских компаний, включая China Telecom Corp. и China Mobile International. Они попали в список коммуникационного оборудования и услуг, которые так или иначе могут представлять угрозу нацбезопасности США.

Пока неясно, почему среди всех российских ИТ-компаний, в той или иной степени представленных на рынке США, в этот список попала только «Лаборатория Касперского». С другой стороны, есть данные, почему FCC в принципе пошла на этот шаг. Комиссия подчиняется закону своей страны от 2019 г., который предписывает ей каждый год обновлять перечень услуг и телеком-оборудования, которые могут угрожать нацбезопасности страны.

Годом ранее в этом списке оказались пять китайских компаний, поскольку США еще с 2018 г. ведут торговую войну с Китаем и регулярно вводят санкции против ИТ-компаний этой страны. Это Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.

«Лаборатория Касперского» категорически не согласна с решением FCC

С другой стороны, появлению в списке «Лаборатории Касперского» предшествовали послабления в адрес китайского производителя телеком-железа ZTE, на которую Штаты оказывали давление с марта 2016 г., и которая оказалась в списке угроз нацбезопасности США в 2021 г.

В настоящее время США сосредоточены на введении все новых санкций против России на фоне начатой в феврале 2022 г. спецоперации. Не исключено, что решение FCC в отношении «Лаборатории Касперского» связано именно с этим.

Позиция «Лаборатории Касперского»

Представители «Лаборатории Касперского» сообщили CNews, что компания разочарована решением FCC. Также они подчеркнули, что компания сторонится политических связей с правительствами всех стран мира.

«“Лаборатория Касперского” разочарована решением Федеральной комиссии по коммуникациям США запретить использовать определенные федеральные субсидии на телекоммуникационные системы на приобретение продуктов и сервисов “Лаборатории Касперского”. Это решение основано не на технической оценке продуктов компании, а было принято по политическим мотивам. Это фундаментально не соответствует подходу, которого мы придерживаемся», – заявили CNews представители компании.

«Компания не имеет политических связей ни с одним правительством в мире. “Лаборатория Касперского” уверена, что прозрачность продуктов, процессов и технологий чрезвычайно важна, и мы последовательно внедряем меры ее верификации для наших клиентов и регуляторов по всему миру», – добавили они.

Также представители «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что открыты к диалогу с FCC. «“Лаборатория Касперского” продолжит предоставлять партнёрам и клиентам доказательства качества и безопасности своих продуктов. Компания готова сотрудничать с государственными органами США и ответить на любые вопросы со стороны Федеральной комиссии по коммуникациям или других регуляторов», – заявили они.

Проблемы компании в Северной Америке

«Лаборатория Касперского» попала под очень пристальное внимание американских властей сразу после того, как на посту Президента США Барака Обаму (Barack Obama) сменил миллиардер Дональд Трамп (Donald Trump). Он взял на себя руководство страной в январе 2017 г., а в сентябре того же года он потребовал удалить все без исключения продукты «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США. На это было выделено всего 90 дней. На тот момент американские госорганы активно пользовались продукцией компании стоимостью в несколько сотен тысяч долларов.

Ответом на это решение стал иск, с которым «Лаборатория Касперского» обратилась в федеральный суд округа Колумбия в ноябре 2017 г. Компания требовала отменить решение Трампа, но в мае 2018 г. суд отклонил иск.

Затем последовало обжалование судебного решения. В ноябре 2018 г. компания перечеркнула все свои планы по открытию новых офисов на американской территории. Она намеревалась запустить их в Чикаго и Сан-Франциско.

Новый удар США по «Лаборатории» был сделан под руководством уже другого президента. Дональд Трамп сложил полномочия в январе 2020 г. Ему на смену пришел Джозеф Байден (Joseph Biden).

«“Лаборатория Касперского” уверена, что введенный правительством США в 2017 г. запрет на использование продуктов и сервисов компании для федеральных организаций и подрядчиков был неконституционным, основанным на необоснованных обвинениях и не содержал доказательств правонарушений со стороны компании», – сообщили CNews представители компании, комментируя попадание в список угроз нацбезопасности США в марте 2022 г.

С их слов, с 2017 г. «не было представлено никаких доказательств, оправдывающих эти действия». «При этом в заявлении Федеральной комиссии по коммуникациям США в качестве основания для сегодняшнего решения указывается постановление Министерства внутренней безопасности от 2017 г. “Лаборатория Касперского” считает, что расширение запрета на организации, получающие субсидии на телекоммуникационные системы от Федеральной комиссии по коммуникациям США, также необоснованно и связано с геополитической обстановкой, а не всесторонней оценкой безопасности продуктов и сервисов “Лаборатории Касперского”», – подытожили представители «Лаборатории Касперского».

Отметим, что в декабре 2017 г., продукции «Лаборатории Касперского» были запрещены к использованию и в госведомствах Великобритании. Спецслужбы страны заподозрили российскую компанию в шпионаже в пользу Федеральной службы безопасности России (ФСБ). В марте 2022 г. Великобритания стала второй после США страной по количеству и «качеству» антироссийских санкций.

Конфликт с Apple

Проблемы «Лаборатории Касперского» чинили не только американские власти, но и американские же корпорации. В частности, в марте 2019 г. произошла конфронтация с компанией Apple – она препятствовала продвижению приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, заставляя «Лабораторию» убрать из него все ключевые функции, чтобы соответствовать требованиям Apple.

В том же месяце «Лаборатория» направила жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС), на основании которой 8 августа 2019 г. ведомство завело дело против американской корпорации о признаках нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.

Следует отметить, что Apple в последствии оказалась одной из первых компаний, сбежавших из России после ввода санкций против страны. Она сделала это в начале марта 2022 г., полностью прекратив продажи своих устройств в России. Но на этом Apple не успокоилась и начала вытеснять россиян из своего магазина приложений App Store. Они столкнулись с трудностями в оплате из-за ухода из страны платежных сервисов Visa и MasterCard, но российская система «Мир» продолжала работать. В конце марта 2022 г. ее поддержка в App Store была приостановлена.

Италия тоже против «Лаборатории»

За две недели до попадания в «черный список» FCC «Лаборатория Касперского» столкнулась с исключением из числа спонсоров итальянской гоночной команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1». Команда принадлежит автомобильной компании Ferrari.

Упоминание «Лаборатории Касперского» в мгновение ока исчезло и с официального сайта Ferrari, и со всех гоночных болидов. При этом за неделю до случившегося глава команды Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто (Mattia Binotto) во всеуслышание заявлял, что прекращения сотрудничества с «Лабораторией Касперского» из-за ситуации на Украине ждать не стоит, поскольку компания хоть и российская, но все же имеет статус международной.

«Лаборатория Касперского» входила в список спонсоров Scuderia Ferrari с ноября 2010 г. За все эти годы компания ни разу не раскрыла сумму спонсорского контракта с командой Ferrari. В разговоре с CNews ее основатель Евгений Касперский заявлял, что все это «очень дорого», но при этом оно «полностью себя окупает».