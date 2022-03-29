Власти обещают защитить россиян от безудержного роста цен на сотовую связь

Минцифры собирается следить, чтобы операторы сотовой связи не повышали цены на свои услуги выше инфляции. Ведомство уже заручилось помощью ФАС. Ранее индексацию (повышение) тарифов власти разрешили операторам в рамках экстренного пакета мер поддержки телеком-отрасли на фоне антироссийских санкций.

Неконтролируемого удорожания связи не будет

Минцифры России заявило о готовности контролировать рост цен на услуги связи отечественных операторов. Как сказано на официальном сайте ведомства, тарифы на мобильную связь не будут расти выше инфляции.

Помощь в сдерживании темпов роста цен министерству окажет и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). При этом в заявлении Минцифры не сказано, что цены не будут расти. Россияне будут платить за связь больше, поскольку ранее в марте 2022 г. были приняты новые меры поддержки операторов связи и других телеком-компаний. В их числе – возможность индексации тарифов, что в российских реалиях обозначает их удорожание.

Причиной такой свободы стала нынешняя экономическая ситуация в России, а также геополитическая обстановка в мире. Россия оказалась под гнетом исторически большого объема санкций, наложенных иностранными государствами. Из страны уходят десятки зарубежных компаний, включая те, что представляют сегменты информационных технологий и телекоммуникаций. Все это отражается на работе российских предприятий, в том числе операторов связи.

Цены – выше, возможностей – меньше

Минцифры также рекомендовало российским операторам отобрать у россиян возможность пользоваться безлимитным интернетом. CNews писал, что доступные тарифы с такой опцией исчезли из каталогов операторов еще в 2021 г. Однако многие жители России пользуются архивными тарифами, на которых безлимитный мобильный интернет предусмотрен.

Россиянам следует готовиться к гарантированному умеренному росту тарифов на связь и к потенциальному ухудшению качества связи

Принудительное лишение россиян возможности пользоваться мобильным интернетом, не экономя трафик – это следствие отсутствия в России оборудования для модернизации сотовых сетей или хотя бы для поддержания имеющихся в рабочем состоянии. Российских базовых станций, выпускаемых серийно, нет, а иностранные поставщики, особенно Nokia и Ericsson, спешно покинули Россию в марте 2022 г.

CNews писал, что все это может обернуться регулярными сбоями в работе сетей связи – они могут начаться уже летом 2022 г. Минцифры хочет избежать этого путем снижения нагрузки на них, в том числе и за счет лишения россиян безлимита на мобильный интернет.

«Для обеспечения качества услуг и сохранения объемов передачи данных необходимо модернизировать текущие и строить новые базовые станции. С учетом дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнуть объективные сложности сохранения темпа развития сети. В связи с этим, Минцифры России посчитало необходимым рекомендовать операторам равномерно распределить нагрузку на сети: ограничить предложения безлимитных тарифов, которые вызывали перекосы в потреблении трафика, неравномерность нагрузки на сети; в случае необходимости пересмотреть наполнение тарифов», – говорится на сайте министерства.

Архивные тарифы действительно под угрозой «модернизации»

В своем заявлении Минцифры прямым текстом упомянуло архивные тарифы на сотовую связь с безлимитным доступом в Сеть. Такие тарифы действительно существуют: например, в 2016 г. «Билайн» продвигал тарифы с постоплатной системой расчетов, завлекая абонентов на них именно путем предоставления безлимита на интернет. Сейчас эти тарифы закрыты для подключения.

«В течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых «архивных» тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету. Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи», – говорится на сайте Минцифры.

Представители министерства утверждают, что рекомендации по отлучению россиян от безлимитного мобильного интернета направлены «именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации».

Также Минцифры считает, что на многих архивных тарифах установлена «неактуально низкая цена на услуги связи». «Исключение “архивных” тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов», – говорится на сайте министерства.

Операторы всецело одобряют

Крупнейшие операторы «Большой четверки» в большинстве своем поддержали инициативу Минцифры по искоренению в России мобильных тарифов с безлимитным интернетом. В частности, с ней согласен «Мегафон». «В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной», – заявил директор «Мегафона» по связям с госорганами Владимир Месропян.

Схожей точки зрения придерживаются и представители МТС. «В текущих условиях это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета», – утверждают они.

Tele2 тоже встал на сторону Минцифры. «Мы разделяем озабоченность министерства. Однако в своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть. Мы рады, что регулятор разделяет этот подход. Тарифы Tele2 сбалансированы по наполнению и отвечают любому профилю потребления абонента», – говорится в официальном заявлении оператора.