Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать

Независимый российский разработчик видеоигр Four Quarters позволил пользователям скачивать свои творения с торрента RuTracker. Никаких санкций с его стороны за это не последует. Four Quarters, как и другие российские студии, лишились возможности получать деньги за продажу своих игр в Steam и других иностранных магазинах на фоне международных антироссийских санкций. Выбор трекера весьма неочевиден – в марте 2022 г. RuTracker отказался работать в России, хотя позже он изменил свое решение.

Официальное разрешение на пиратство

Российский разработчик видеоигр, инди-студия Four Quarters, официально разрешила россиянам скачивать пиратскую версию своей игры Loop Hero. Из-за многочисленных антироссийских санкций российские геймеры утратили возможность покупать ее, что и побудило разработчиков закрыть глаза на пиратство.

На своей странице в соцсети «Вконтакте», переживающей резкий всплеск популярности после того, как в России запретили использование популярнейших американских соцсетей, разработчики Loop Hero разместили официальное заявление. «В связи с последними событиями нас часто спрашивают как купить Loop Hero на switch (портативная игровая приставка Nintendo Switch – прим CNews) или в стиме (интернет-магазин видеоигр Steam), поэтому решили ответить сразу всем постом. Если со стимом пока что работает способ через Qiwi и пополнение кошелька тенге, то с eShop'ом (магазин для Switch) нет вообще никаких вариантов. Когда все это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжелые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с VPN) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере (RuTracker)».

Игровой процесс Loop Hero

В этой же публикации разработчики прикрепили прямую ссылку на скачивание Loop Hero с RuTracker – трекера, заблокированного в России с начала 2016 г. Раздача, ссылку на которую указали разработчики, ведется на трекере с июня 2021 г. За это время игра была скачана почти 8000 раз.

В магазине Steam игра стоит для россиян всего 400 рублей

Что мешает россиянам покупать игры, а разработчикам получать за это деньги

С конца февраля 2022 г. Россия находится под международными санкциями. В стране не работают американские платежные системы Visa и MasterCard, карты российских банков не принимают к оплате в иностранных сервисах. Nintendo вовсе запрещает россиянам покупать игры на свои платформы через собственные сервисы. Также игры нельзя купить через PayPal – американская платежная система открестилась от своих российских пользователей.

Заявление Four Quarters, дающее игрокам карт-бланш на пиратство

Steam, самый крупный магазин видеоигр, через различные схемы еще может принимать оплату из России, но так как проект американский, то направлять выплаты разработчикам из России и Белоруссии он пока не в состоянии. Та же Four Quarters больше не может получать деньги от игроков из других стран мира – они остаются в Steam.

Пиратство пока под запретом

На 30 марта 2022 г. за пользование пиратским программным обеспечением в России действовала административная, а также уголовная ответственность. Она распространяется как на юрлиц, так и на обычных пользователей.

Однако в будущем, притом скором, ситуация может кардинально измениться. На фоне санкций Россию покинули многие иностранные ИТ-компании, в том числе и разработчики популярного в России ПО. В первую очередь это корпорация Microsoft – создатель Windows и Office. Вместе с ней бизнес в России остановили Oracle, SAP, Adobe и многие другие.

Игра пользуется популярностью на RuTracker

В начале марта 2022 г. российские власти рассматривали возможность полной отмены наказания за пользование пиратскими версиями программ иностранных компаний, ушедших из России из-за санкций или по собственной воле. В середине марта 2022 г. государство решило повременить с такими послаблениями, но пока что вероятность их введения сохраняется. Они позволят россиянам безбоязненно скачивать и пользоваться иностранным пиратским софтом при условии, что в России нет его полноценного «суверенного аналога».

Непатриотичный трекер

Разработчики никак не объясняют, почему в вопросе, на какой трекер предоставить ссылку в своей публикации, их выбор пал именно RuTracker. Несмотря на то, что это российский торрент-трекер, в последнее время он ведет себя непатриотично по отношению к россиянам.

В марте 2022 г. RuTracker отказался работать в России, даже если его исключат из «черного списка» Роскомнадзора. Его представители заявили, что не поддерживают действия российских властей, имея в виду спецоперацию.

На RuTracker свет клином не сошелся

При этом годом ранее, в феврале 2021 г., владельцы RuTracker провели краудфандинговую кампанию, в ходе которой собрал более 1,8 млн руб. На них сервис собирался закупить жесткие диски емкостью в сумме от 600 до 800 ТБ, для хранения редких и старых раздач. Сбор средств проводился, в основном, в России.

Позже RuTracker изменил свое решение в отношении работы на территории России. НА момент публикации материала трекер был доступен через VPN. Однако редакция CNews убедилась, что раздачи игры Loop Hero есть и на ряде других популярных среди россиян торрентах.