Власти потратят 2 миллиарда на автоматизацию управления госимуществом

Росимущество получит 2 млрд руб. на автоматизацию и ведение цифрового реестра объектов имущества. Реализация инициативы избавит правообладателей от необходимости двойного ручного ведения данных в различных госинформсистемах. Также будут реализованы проекты «Единого профиля объекта» и «Федеральное имущество онлайн» и проведен реинжениринг. Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

Затраты на автоматизацию ведения цифрового реестра объектов имущества

Федеральный бюджет в 2021-2024 гг. потратит 2 млрд руб. на организацию процессов автоматизации и ведения цифрового реестра объектов имущества, а также реализации услуг. в электронном виде и обмен сведения в сфере имущественных отношений. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ФГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

За достижение данной цели отвечает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Цель подразумевает доработку федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» (ФГИАС ЕСУГИ).

Росимущество получит 2 млрд руб. на автоматизацию и ведение цифрового реестра объектов имущества

Также в рамках достижения цели, заложенной в ФГУ, запланировано: модернизация информационно-технологической инфраструктуры Росимущества; оснащение рабочими местами сотрудников центрального аппарата и территориальных органов Росимущества средствами вычислительной и копировально-множительной техники; обучение работе с программным обеспечением и автоматизированными рабочими местами российского производства сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ведомства.

Задачи ФГИАС ЕСУГИ

ФГИАС ЕСУГИ предназначена для обеспечения процессов управления государственным имуществом с использованием современных информационно-коммуникационных технологий на основе целостности и единства информации о государственном имуществе. Система решает учета и предоставления информационно-аналитической отчетности о государственном имуществе России.

Данная система начала создаваться в 2012 г. В 2015 г. Росимущество осуществило переход на ведение Реестра федерального имущества в электронном виде с полным отказом от ведения учета на бумаге. При этом территориальным органам предоставлена возможность внесения в систему учета документов правообладателя, предоставленных в бумажном виде, в случае невозможности направления таких документов в электронном виде.

Направления доработки ФГИАС ЕСУГИ

Как рассказали CNews в пресс-службе Росимущества, доработка ФГИАС ЕСУГИ осуществляется по двум основным направлениям: приведение реестра федерального имущества в эталонное состояние и повышение прозрачности управления федеральным имуществом. Первое направление предполагает организацию процессов автоматизации и ведения цифрового реестра объектов федерального имущества, а также реализацию услуг. в электронном виде и обмен сведения в сфере имущественных отношений.

«Прежде всего, речь идет об интеграции сведений реестра федерального имуществе с данными других государственных информационных систем, содержащих сведения о федеральном имуществе, - рассказали в Росимуществе. - Информационное взаимодействие позволит исключить двойной ручной ввод информации правообладателями, а также обеспечит совпадение сведений информационных систем. Также предусмотрено использование сведений реестра как правообладателями, так и в процессах управления федеральным имуществом».

В 2021 г. был выполнен первый этап интеграции с государственной информационной системой (ГИС) «Электронный бюджет» (за работу данной системы отвечает Федеральное казначейство), предусматривающий передачу сведений реестра для ведения бухгалтерского учета имущества государственной казны. На втором этапе перечень сведений будет расширен и позволит осуществлять бухгалтерские операции в отношении имущества правообладателей и имущества со специальными режимами обращения.

Параллельно Росимущество реализует доработку автоматизированной системы учета федерального имущества в соответствии с новыми требованиями, утвержденными в 2021 г. постановлением Правительства, согласно которым федеральные органы и организации обязаны предоставлять запрошенные ведомством документы бесплатно в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью и переданных с помощью Системы межведомственного электронного документооборота (СМЭВ).

«Соответствующие изменения направлены на расширение состава сведений, а также порядка учета в реестре – мы станем наполнять реестр информацией об имуществе из информационных систем органов власти, снижая нагрузку на правообладателей федерального имущества, - пояснили в Росимуществе. - Кроме того, в автоматический режим переводится и процесс формирования выписок. Также предусмотрен проактивный режим предоставления сведений как результата принятия к учету в реестре».

В части реализации проекта Единого профиля объекта в Росимуществе сообщили, что информацию реестра федерального имущества для принятия управленческих решений дополнят данными из открытых источников, а в долгосрочной перспективе – данными от интернета вещей.

«Федеральное имущество онлайн»

Вторым направлением развития ФГИАС ЕСУГИ является цифровизация процессов распоряжения федеральным имуществом, реализация услуг. в электронном виде, обеспечение доступности информации об имуществе и создание инструментов контроля за процессами распоряжения имущества. В рамках решения данной задачи Росимущество в 2021 г. приступило к реализации проекта «Федеральное имущество онлайн», предполагающим разработку новой системы распоряжения федеральным имуществом. Благодаря новой системе сведения об объектах казны России, готовых к вовлечению в хозяйственный оборот, станут доступны в одном месте - маркетплейсе.

«Граждане и организации смогут найти подходящий им объект, заключить договор покупки или аренды земельного участка в электронном виде и в дальнейшем реализовывать отношения с Росимуществом также в режиме онлайн, - пояснили в ведомстве. – Разработка и внедрение будут проводится в рамках эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «Гостех».

Межведомственный портал по управлению госсобственностью

Кроме того, в 2022 г. запланирован реинжиниринг. Межведомственного портала по управлению государственной собственностью. Предполагается оптимизировать процесс согласования сделок по аренде федерального имущества, переведя его в электронной вид. Также планируется модернизировать упомянутый портал в части взаимодействия с госкомпаниями и представителями интересов России. Для сокращения сроков и повышения качества анализа собираемой информации предполагается провести цифровизацию данного процесса, а для удобства пользования новые сервисы будут разрабатываться с учетом принципа бесшовности.

Для поддержки процессов цифровизации Росимущества в агентстве предусмотрено обучение работников. В 2021 г. 39 государственных служащих прошли обучение по программам цифровой трансформации, а еще около тысячи человек прошли обучение по новым программам РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте) по работе с российскими операционными системами и офисным программным обеспечением. В Росимуществе надеются, что это должно повысить эффективность использования новых программных продуктов, приобретаемых агентством в рамках импортозамещения.

Подрядчики по информатизации Росимущества

Согласно данным ЕИС «Закупки», в 2017-2021 гг. компания «Тектус.ИТ» выиграла пять тендеров Росимущества, связанных с развитием и оказанием услуг. по сопровождению эксплуатации прикладного ПО ФГИАС ЕГУСИ на общую сумму 850 млн руб. Еще один схожий тендер - на сумму 180 млн руб. в 2021 г. выиграла компания «Философия.ИТ».

Обе компании создавалась выходцами из AT Consulting. В 2018 г. владельцем обеих компаний стал бизнесмен Евгений Жуланов, также владеющий группой компаний – разработчиков цифрового контента InMedia. В 2021 г., согласно данным базы «Контур.Фокус», и «Текстус.Ит», и «Философия.ИТ» стали принадлежать AT Consulting.

«Ланит» в 2016 г. выиграл тендер, связанный с ФГИАС ЕГУСИ, на сумму 224 млн руб. А в 2017 г. московское ООО «Технопром» выиграло тендер Росимущества на сумму 108 млн руб.