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Российский производитель серверов и СХД купил огромный завод электроники

Группа «Аквариус» приобрела новый завод в Твери. Это позволит компании нарастить свои производственные мощности в два раза и производить в год до 2,5 млн устройств. Имеются в виду серверы, СХД, ПК, ноутбуки, планшеты и т.д. В новый проект «Аквариус» намеревается вложить 5 млрд руб.

Новый завод «Аквариуса»

Группа «Аквариус» приобрела производственно-логистический комплекс, расположившийся в нескольких километрах от Твери. Совокупные инвестиции в проект составят 5 млрд руб. Об этом CNews рассказали представители компании.

Завод был куплен у инвестора в венчурные проекты компании «РВМ капитал». В ближайшие месяцы на комплексе будет запущено производство. «Это позволит до конца года увеличить производственные мощности “Аквариуса” в 2,5 раза — до 2,5 млн устройств», — отмечают в компании. Благодаря новому заводу в Твери появятся более 500 новых рабочих мест, в перспективе — до 1,5 тыс.

«Запуск производственного комплекса полного цикла на базе уже существующей площадки даст компании возможность нарастить производственные мощности в максимально короткие сроки, — отметил Алексей Калинин, председатель совета директоров "Аквариус". — Кроме того, это позволит выполнять больше заказов и сократить срок производства и поставки оборудования партнерам и заказчикам, что, на наш взгляд, является крайне важным в новых реалиях».

Параметры завода

Общая площадь производственного комплекса в Твери составляет 27 тыс. кв. м. Это в два раза больше комплекса «Аквариуса», располагающегося в Ивановской обл. (14 тыс. кв. м). «Хорошая транспортная доступность и близость расположения к крупным городам позволит компании быстрее доставлять устройства на склады партнеров и дистрибьюторов», — подчеркивают в компании.

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«Аквариус» купил завод в Твери для производства 2,5 млн устройств в год

В ближайшие месяцы на новой площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат. Технологические возможности нового завода позволят компании выпускать всю производимую «Аквариусом» продукцию — серверы, системы хранения данных (СХД), персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, принтеры и МФУ.

На заводе «Аквариус» в городе Шуя (Ивановская обл.) сейчас выпускается вся производимая группой компаний продукция, включая материнские платы собственной разработки. «В этом году на заводе в Шуе мы уже завершили модернизацию цеха монтажа электронных модулей, благодаря чему производительность цеха увеличилась вдвое, — рассказал Владимир Степанов, президент группы «Аквариус». — Мы продолжим инвестировать в развитие площадки в Шуе, в том числе в модернизацию остальных цехов».

Рост и новые владельцы «Аквариуса»

О планах «Аквариуса» нарастить свои производственные мощности по выпуску вычислительной техники в два раза CNews сообщал в феврале 2022 г. В планах компании в 2022 г. также увеличить выручку на 50% — до 36 млрд руб. в год.

С февраля 2022 г. «Аквариус» официально принадлежит ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». Это стало следствием многомесячной битвы за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей Калининых (Алексея и его отца — основателя и акционера компании) с группой акционеров Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым, а также президентом (на тот момент) НКК Денисом Фроловым, в декабре 2021 г. было заключено мировое соглашение. Его исходом стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК — группы «Аквариус» — «Смарт текнолоджис», подконтрольному Калининым.

Согласно базе ЕГРЮЛ, 99% долей ООО «Аквариус» с 27 декабря 2021 г. принадлежит ООО «Смарт холдингу», 1% — Владимиру Степанову и менее 1% остается у Александра Калинина. В свою очередь с 16 февраля 2022 г. 64% долей ООО «Смарт холдинга» находятся у ООО «Смарт текнолоджис». Остальные 33% принадлежат Александру Калинину и 3% — группе «Аквариус». Наконец, ООО «Смарт текнолоджис» на 40% принадлежит Алексею Калинину, а остальные 60% в равных долях распределены между Олегом Кот, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.

Кристина Холупова

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