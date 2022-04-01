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После громкого ухода Microsoft по-тихому вернулась в Россию

Microsoft, вопреки своим же заявлениям о полной приостановке бизнеса в России, продолжает осуществлять поддержку организаций, не попавших под санкции. Аналогичным образом поступают IBM и SAP, но они не исключают, что в скором будущем отменят и оставшиеся российские операции. На этом настаивают, в том числе, и их сотрудники.

Возвращение, которое никто не заметил

Корпорация Microsoft приняла решение продолжить работу в России, пишет агентство Reuters. Об этом сообщил лично президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith).

Со слов Смита, корпорация продолжит работать в России и будет сотрудничать с клиентами, которых пока минули международные антироссийские санкции. В качестве примера он привел ряд бюджетных учреждений, включая школы и больницы. Про вузы, однако же, Смит ничего не сказал.

Как сообщал CNews, корпорация Microsoft оказалась в числе первых американских компаний, поспешивших заявить о своем уходе с российского рынка. Ее опередили Apple, AMD и Intel, а через пару дней ее примеру последовала Nvidia. Примечательно, что о полном прекращении деятельности софтверного гиганта в России заявлял все тот же Брэд Смит.

Уйти, но не полностью

Microsoft ушла из России в первых числах марта 2022 г. О решении корпорации возобновить работу с рядом российских учреждений Брэд Смит заявил в своем письме, датированном 14 марта 2022 г., но обнародованном лишь спустя более двух недель. Данное письмо было направлено непосредственно украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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Microsoft продолжает работать в России. Как долго это продлится, неясно

«Лишение этих учреждений (школ, больниц – прим. CNews) обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей», – приводит Reuters цитату из письма Смита украинскому президенту.

Все еще может измениться

В начале марта 2022 г. Microsoft присоединилась к антироссийским санкциям, наложенным многочисленными иностранными государствами. Пока неясно, какие в действительности причины побудили ее вернуться в Россию, пусть и частично, но она может в любое время вновь хлопнуть дверью.

В письме Смита Зеленскому говорится, что Microsoft «помнит о моральной ответственности» за защиту гражданских лиц. Но президент Microsoft подчеркнул, что корпорация обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос полного «прекращения предоставления текущих услуг и поддержки» в России.

Таким образом, вопрос присутствия Microsoft России, пока страна под гнетом санкций, остается открытым. К тому же, уже нашлись те, кто прямо высказал свое отрицательное отношение к возвращению корпорации на российский рынок.

«Отменить» Россию потребовали работники Microsoft. как пишет Reuters, агентство обнаружило такие призывы во внутренних чатах компании. Как много людей требуют от руководства разорвать все отношения с Россией, в каких странах они работают и какие должности занимают, агентство не уточняет.

Германия берет пример с США

По информации Reuters, поддержку некоторых клиентов в России продолжает осуществлять не только Microsoft. Схожим образом поступает и американская IBM, но без нюансов в данном случае не обошлось.

IBM больше не работает с российскими клиентами и партнерами. Но она по-прежнему обеспечивает поддержкой те немногие иностранные компании, которые все еще работают в России. Впрочем, руководство «голубого гиганта» не исключает, что в ближайшей перспективе эта поддержка тоже будет прекращена.

В то же время SAP, разработчик корпоративного ПО из Германии, действует в точности как Microsoft. В марте 2022 г. она тоже отвернулась от России, но, как выяснилось, ее разворот был не на 180 градусов.

По информации агентства, SAP тоже направила письмо украинскому президенту. В нем она заявила, что все еще обеспечивает поддержку своего ПО, работающего в больницах, социальной инфраструктуре и компаниях, отвечающих за поставки продовольствия.

SAP сообщила Reuters, что соблюдает действия правительства и даже выходит за их рамки, и «приветствует новые санкции, которые в настоящее время обсуждаются». Впрочем, SAP также отметила, что рассматривает вариант с полной остановкой своей деятельности в России. Ее сотрудники, равно как и работники IBM, считают это наиболее правильным решением.

Таким образом, все три ИТ-гиганта в настоящее время не исключают полной «отмены» России. Но, по данным агентства, пока что их российские продолжают получать зарплату и имеют доступ к рабочим инструментам.

Отвечая на вопрос агентства о требованиях к западным технологическим компаниям со стороны их собственных работников и украинского правительства покинуть Россию, неназванный представитель российских властей сказал, что «некоторые компании уходят, другие остаются», и что на место ушедших «придут новые». Он добавил также, у этих компаний есть юридические обязательства перед сотрудниками, которые необходимо выполнять, включая выплату заработной платы.

Эльяс Касми

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