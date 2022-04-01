Россию постигли новые ограничения. Теперь производители смартфонов не поставляют их в долг, а требуют полную предоплату

В России изменились условия отгрузки электроники. Производители больше не хотят давать ритейлерам технику в долг или в рассрочку и требуют с них полную предоплату. Одна из причин – рост ключевой ставки Центробанка, от которой напрямую зависят процентные ставки по кредитам для бизнеса.

Смартфоны завозят по-новому

Иностранные производители техники резко изменили условия поставки своей продукции в Россию пишет «Коммерсант» со ссылкой на отечественных ритейлеров и дистрибьюторов. Если раньше у них была возможность закупать те же смартфоны в рассрочку, то теперь эта опция им недоступна.

Более того, отныне производители требуют от своих российских партнеров полную предоплату. Притом новые столь жесткие условия выдвигают почти все вендоры.

По мнению опрошенных изданием участников рынка, изменения связаны в первую очередь с ростом кредитов для бизнеса в России. Это напрямую связано с решением Центробанка повысить ставку до 20% годовых, а кредиты для бизнеса напрямую зависят от нее.

И все же, отсрочки по платежам пока не отменены полностью. Это изданию подтвердил гендиректор дистрибутора diHouse Юрий Родный. Он отметил, что некоторые производители еще предлагают такую опцию, однако сроки отсрочки начали сокращаться.

Ситуация на российском рынке электроники продолжает ухудшаться

Юрий Родный считает, что изменения связаны не с ростом ключевой ставки в России, а с изменениями на международной арене. С конца февраля 2022 г. Россия находится под рекордным количеством санкций, и Юрий Родный полагает, что в связи с этим «международные страховые организации урезают лимиты, предоставляемые производителям для страхования дебиторской задолженности покупателей из России. «Но есть другие финансовые инструменты, которые мы используем в работе с производителями техники, например, выпуск банковских гарантий, позволяющий вендорам открывать нам кредитные лимиты», – сказал он, подчеркнув, что в настоящее время в России ведется «поиск новых механизмов кредитования».

Страдают простые россияне

Новые условия закупки электроники отражаются на обычных потребителях, вернее, на их кошельках. Притом это касается далеко не только новых партий устройств, но и тех, что были закуплены до всех изменений. По оценке представителя одного из участников рынка, по итогам «санкционного» марта 2022 г. цены на мобильники и другую современную электронику подскочили в среднем на 30%.

Как заявил изданию этот источник, речи о полном прекращении поставок, за исключением лишь пары брендов, пока нет. С его слов, «поставки либо постепенно идут, либо планируются, хотя есть и некоторые партнеры, которые пока не определились». Исключением являются пока лишь компании Apple и Samsung. Американская Apple поддержала санкции против России и еще в самом начале марта 2022 г. свернула продажи своей техники в России. Корейская Samsung последовала ее примеру несколькими днями позже – она прекратила поставки своей продукции на российский рынок, объяснив это некими проблемами с логистикой.

Однако свет в конце тоннеля уже начал поблескивать. Опрошенные изданием эксперты полагают, что в апреле 2022 г., когда поставщики начнут отгружать новые партии гаджетов, в частности, смартфонов, российский рынок приведет к восстановлению. Цены при этом начнут снижаться, прогнозируют они.

Мартовский стремительный рост цен эти эксперты объяснили почти полным отказом ритейлеров от закупок новых партий устройств. Это было обусловлено нестабильным курсом рубля и ежедневным приростом количества санкций.

Что говорят крупные ритейлеры

По мнению вице-президента по закупкам и развитию «Связного» Михаила Догадина, условия поставок иностранной техники в Россию, по большому счету, не изменились. Но все же он не стал отрицать, что рост стоимости кредитных инструментов для отечественного бизнеса гарантированно влияет на надписи, которые покупатель видит на ценниках. «Мы ищем баланс, чтобы цены оставались доступными для покупателей», – сообщил он «Коммерсанту».

«Мегафон» тоже подтверждает, что происходящее на рынке влияет на рост цен. Оператор связи, имеющий свои точки продаж смартфонов и других мобильных устройств, со слов его представителей, «находится в постоянном контакте с поставщиками смартфонов и прилагает все усилия, чтобы сдерживать рост цен».

Представители «М.Видео-Эльдорадо» заверили, что на многие товары из каталога ритейлеру удалось сохранить цены на уровне февраля 2022 г., когда еще не было ни спецоперации, ни последовавших за ней санкций. Также он утверждают, что в магазинах сети вновь начали действовать промо-кампании.

Россияне не спешат покупать технику в магазинах

Пока отечественные сети распространения пытаются сдерживать цены на новые товары, потребители активно переключаются на покупку подержанной электроники. Например, в первой половине марта 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. продажи бывших в употреблении смартфонов ноутбуков и бытовой техники выросли на 35%.

Причина интереса россиян к подержанной электронике проста – упавший в марте 2022 г. до исторически низких значений курс рубля моментально спровоцировал стремительный рост цен на новые гаджеты, тогда зарплаты людей остались в лучшем случае на прежнем уровне. Во второй половине марта рубль стал дорожать относительно евро и доллара, но цены на новые устройства вниз не поползли.

Это связано, в том числе, и различными логистическими трудностями. Как итог, многие россияне лишились возможности покупать новую технику, в том числе и в кредит из-за возросших процентных ставок. Единственным вариантом для них стал вторичный рынок.

Но и здесь есть различные нюансы. Спрос на подержанную электронику скоро может превысить предложение. В середине марта 2022 г. CNews писал, что россияне стали гораздо менее охотно расставаться с имеющимися у них гаджетами – количество объявлений о продаже техники сократилось на 46%. Причины все те же – рост ставок по кредитам и цен на новые устройства.