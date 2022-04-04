Параллельный импорт смартфонов задушат штрафами

Импортеры, поставляющие в Россию смартфоны по условиям параллельного импорта, могут нарваться на штрафы за невыполнение требований по установке на гаджеты российского ПО. Они могут достигать 200 тыс. руб. При этом список необходимых к предустановке приложений постоянно растет, а сами вендоры, которые раньше занимались этим, теперь отказываются поставлять технику в Россию.

Полезный для России бизнес могут уничтожить штрафами

Параллельный импорт смартфонов в Россию оказался под угрозой лавины штрафов, пишет «Коммерсант». В России действует закон об обязательной предустановке отечественных приложений на ввозимые в страну устройства, но это касается только «белого» импорта.

Устанавливать приложения должны производители, а не ритейлеры. А если смартфон не предназначен для российского рынка, то на нем не будет оговоренного в тексте закона софта. Это влечет за собой риски штрафов для тех, кто решит заняться параллельным импортом. Согласно действующему законодательству, они могут достигать 200 тыс. руб.

Угроза отчислять деньги в казну из собственного кармана нависла и над теми, кто хочет ввозить в Россию компьютеры, ноутбуки и смарт-ТВ. Закон о предустановке отечественного софта действует и на эти устройства.

Требование о предустановке отечественного ПО может подхлестнуть рост дефицита гаджетов в России

Параллельный импорт – это ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, то есть производителя. Другими словами, это «серый» импорт, который десятилетиями присутствует в России. В марте 2022 г. власти легализовали его на фоне многочисленных антироссийских санкций, прервавших поставки иностранной техники в страну.

Параллельному импорту софт не нужен

В настоящее время из России ушли многие крупные поставщики техники. Это, к примеру, Apple, Dell, Samsung, плюс о планах по приостановке бизнеса в России заявляла Asus. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, многие иностранные вендоры работали на российском рынке по модели прямого импорта. Другими словами, они сами ввозили в страну свой товар, и потому именно на них лежала ответственность за несоблюдение отечественного законодательства, включая пункт об обязательной предустановке российского ПО.

Параллельный импорт предусматривает ввоз в страну техники, первоначально выпускавшейся для других государств, к примеру, для Китая. На такие устройства производители российский софт не устанавливают. Из этого и вытекает опасность получения штрафов за отсутствие такого ПО на ввозимых в страну гаджетах.

Штрафы будут. Минцифры подтвердило

О том, что бизнесменов, занявшихся параллельным импортом, неминуемо будут ждать штрафы за отсутствие на зарубежной технике российского ПО, изданию сообщили представители Минцифры. Они подтвердили, что импортерам грозит административная ответственность в виде штрафа. В России он составляет от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Вариантов у импортеров не так уж и много. Один из них – это самостоятельная установка необходимого набора ПО, что означает вскрытие коробок с новыми устройствами. Согласится ли покупатель приобретать устройство, которое ранее уже кем-то включалось, неизвестно.

Собеседники издания видят и другой вариант решения проблемы. Ритейлеры, получившие те же смартфоны, ввезенные при помощи параллельного импорта, могут начать предлагать клиентам установку российского ПО прямо в магазине, непосредственно перед покупкой. «Это все еще будет формальным нарушением ст. 14.8 КоАП РФ, но может исключить наступление ответственности», – заявляют источники издания.

Впрочем, штрафы за отсутствие отечественного ПО в памяти гаджетов едва ли станут ежедневным явлением. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (в нее входят Apple, Huawei, LG, HP и др.) Антон Гуськов считает, что проверка всех ввезенных в страну устройств в рамках параллельного импорта будет очень трудновыполнимой задачей. С его слов, для этого надзорным органам придется вскрывать каждую коробку и запускать устройства.

Софта становится все больше

Закон о предустановке российского софта был принят еще в декабре 2019 г. и должен был вступить в силу в июле 2020 г. Однако из-за ковидных ограничений начало его работы регулярно откладывалось. Власти сперва хотели, чтобы он заработал в апреле 2021 г., но в итоге все было перенесено на июль 2021 г.

Как сообщал CNews, продажа устройств без российского ПО карается штрафами. Они составляют от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – для юридических.

В течение всего 2020 г. в России не существовало итогового списка программ для предустановки. Его первая итоговая версия была готова лишь к январю 2021 г. и содержала 28 пунктов – 16 для смартфонов, 11 для телевизоров и один для компьютеров и ноутбуков.

Позже выяснилось, что этих программ недостаточно. В августе 2021 г. в перечень было внесено приложение OK Video для смарт-ТВ, позволяющее смотреть видеоролики из соцсети «Одноклассники» (принадлежит VK) и, по заверениям разработчиков, открывающая доступ к более 10 тыс. каналов.

Спустя еще месяц Минцифры предложило увеличить до 33 количество обязательных к предустановке российских приложений. В список было добавлено четыре программы – онлайн-магазин, аудиоплеер, сервис видеоконференций и ПО для чтения электронных книг.

При этом 53% россиян, согласно исследованию BCGroup и «МойОфис», на апрель 2022 г. продолжали пользоваться иностранными приложениями, даже несмотря на предустановку российского ПО. Лишь 35% стали использовать отечественный софт более активно.

По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, ввиду сложившейся в России ситуации из-за санкций в стране нужно ввести мораторий на расширение перечня необходимых к предустановке отечественных программ. С ним не согласен директор по продуктовому маркетингу «МойОфис» Петр Щеглов: «В условиях, когда зарубежные разработчики ПО угрожают блокировками и убирают свои приложения из российского региона, российские приложения помогут сохранить работоспособность устройств», – заявил он «Коммерсанту».