В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло

Число вакансий в российской ИТ-отрасли за последний месяц сократилось на 25%, хотя число резюме выросло на 15%. Такую тенденцию на фоне массового оттока ИТ-шников из страны, фиксируют рекрутинговые агентства.



Меньше ИТ-вакансий, больше кандидатов

С 21 по 27 марта 2022 г. в России было открыто почти 95 тыс. вакансий в ИТ-отрасли, что на четверть меньше, чем месяц назад. Этими данными с CNews поделились в рекрутинговом агентстве HH.ru. Количество вакансий снизилось примерно на 25% в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.

При этом число активных резюме за месяц напротив выросло на 15% и достигло 286,4 тыс. по стране. Конкуренция среди ИТ-сотрудников выросла с двух до трех кандидатов на место, хотя показатель в других сферах все равно остается куда более высоким — больше пяти претендентов на должность.

По данным HH.ru, московские ИТ-шники ожидают зарплаты в среднем на уровне 124 тыс. руб., петербургские — 84 тыс. руб. Чуть отстают в аппетитах от коллег специалисты из Екатеринбурга и Новосибирска — им требуется ежемесячный доход на уровне 65-68 тыс. руб.

Кроме того, в марте впервые с начала года кандидаты хотят получать зарплату на 3% превышающую предложение работодателей. Еще в январе в ИТ-компаниях предлагали сотрудникам на 8% более привлекательную зарплату, чем те ожидали.

На паузе — многие ИТ-проекты

По мнению гендиректора CorpSoft24 Константина Рензяева ИТ-отрасль не может расти, если остальной рынок падает, а другие рынки закрыты. «Проектов становится меньше из-за нестабильной ситуации, — сказал он в разговоре с CNews. — А сотрудники предпочитают “не дергаться” со сменой работы в смутные времена. В компаниях есть случаи перехода на неполную рабочую неделю. На паузе в основном проекты, связанные с “железом”. Больше всего под ударом инженеры по оборудованию».

ИТ-вакансий в России стало меньше, кандидатов — больше

HR-директор группы Innostage Армине Погосян отмечает, что на ИТ-рынке поменялись правила и сместился фокус — рынок кандидата стал рынком работодателя. «Поэтому растет количество резюме и снижается количество свободных вакансий, — уверена эксперт. — Для ИТ-отрасли эта тенденция характерна в меньшей степени, однако и здесь происходят события, которые вносят свои коррективы».

Как отмечает Погосян, с российского рынка ушло много зарубежных игроков; это повлияло и на ожидания кандидатов по деньгам — они снизились. Предложения компаний и ожидания кандидатов стали выравниваться. «Кроме того, компании оперативно пересматривают стратегии — долгосрочное планирование потеряло свою актуальность. В каких-то направлениях бизнес взял паузу; все непрофильные проекты либо приостановлены, либо закрыты. К тому же компании, ушедшие с российского рынка в феврале-марте, оставили без работы большое количество квалифицированных специалистов. Многие ИТ-компании воспользовались появлением на рынке сильных кандидатов и оперативно закрыли привлекательные позиции».

Спрос со стороны госсектора

Сокращение количества ИТ-вакансий в последнее время действительно можно связать с тем, что о приостановке работы в России после начала военной спецоперации на Украине сообщили сразу несколько зарубежных ИТ-компаний, среди которых Microsoft, Epam, Cisco и др. Ряд российских, например «Яндекс», заморозили вакансии из-за экономической и социально-политической неопределенности.

«Текущая экономическая ситуация привела к приостановке работы ряда крупных ИТ-вендоров в России, — высказал в разговоре с CNews свое мнение о кадровой ситуации директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин. — В результате на рынок труда вышли тысячи ИТ-специалистов, нередко с опытом реализации крупных проектов за плечами и глубокой отраслевой экспертизой. Часть из них сразу “схантили” отечественные ИТ-компании, часть уехала за рубеж. Остальные оказались в поиске работы в стране. Это позволило несколько понизить уровень кадрового голода на отечественном ИТ-рынке. Но важно понимать, что мы говорим именно о резком сокращении ИТ-сектора, а не о росте количества специалистов».

В HH.ru подтверждают это предположение: у 60% организаций, которые имели более сотни мест для ИТ-шников, произошло сокращение предложений на 26%. Тем не менее, чаще всего в марте 2022 г. программистов искали компании из сферы ИТ, системной интеграции и интернета. Они были готовы предложить почти 37 тыс. мест. В банковском секторе требовалось более 9,3 тыс. ИТ-специалистов, в розничной торговле — 5,7 тыс., в бизнес-услугах — 5,2 тыс. Телеком-компании искали 3,6 тыс. сотрудников. Наиболее востребованными были системные инженеры из-за перехода компаний на другое ПО, а также программисты для компаний — разработчиков российского софта.

В то же время, судя по данным HH.ru, в последние месяцы число ИТ-вакансий колебалось. Так, в январе 2022 г. на сервисе по поиску вакансий HeadHunter было представлено более 86 тыс. предложений. В декабре 2021 г. HeadHunter опубликовал более 92 тыс. вакансий в ИT-сфере. Пик пришелся на октябрь, когда на портале появилось свыше 133 тыс. вакансий в ИT-сфере. Руководитель отдела маркетинга CrossTech Solutions Group Юлия Заря связывала этот ажиотаж с интенсивными DDoS-атаками на порталы российских органов власти. Так, в марте 2022 г. в «Лаборатории Касперского» обратили внимание на восьмикратный рост DDoS-нападений на российские компании по сравнению с аналогичным месяцем 2021 г. Самая долгая длилась шесть дней; чаще всего киберпреступники атаковали сайты госорганов и банки.

Отток ИТ-шников

В HH.ru также рассказали, сколько соискателей в ИТ-сфере готовы попытать счастья в другой стране. За последний месяц доля резюме кандидатов, готовых переехать, превысила 40%. Больше всего ИТ-шников привлекают США, Германия, Кипр, Канада и Грузия. Эти данные подтверждаются и результатами опроса ресурса «Хабр-карьера», который был проведен в конце марта 2022 г. Популярностью у программистов пользуются Европа (45% респондентов назвали ее предпочтительной для переезда), Грузия (10%), страны Азии (9%), Турция (9%) и Армения (6%).

Кадровый голод в отрасли наблюдался и до 24 февраля 2022 г. Еще в декабре 2021 г. Сбербанк фиксировал серьезную нехватку специалистов в области ИТ, особенно в сегменте информационной безопасности. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов упомянул тогда, что стране не хватает 20 тыс. сотрудников кибербезопасности. Еще в ноябре 2021 г. больше половины российских ИТ-специалистов планировали уехать из России и работать на иностранную компанию, согласно исследованию консалтинговой компании Boston Consulting Group. В феврале 2021 г. в Минцифре подсчитали, что в России не хватает до 1 млн специалистов в различных сферах информационных технологий.

«Многие ИТ-компании сейчас выжидают, смотрят, как развернется ситуация, — отметил в разговоре с CNews гендиректор группы «Эдит про» Дмитрий Кичко. — В ближайшее время вряд ли что-то изменится. Зарубежные компании, если вернутся, будут в гораздо более слабой позиции. В целом ИТ-компании приостановят резкий рост в сравнении с последними годами. Риски велики, шальных денег станет значительно меньше».

В конце марта 2022 г. в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) заявляли о том, что Россию с конца февраля успели покинуть до 70 тыс. ИТ-специалистов, и в апреле ожидается вторая волна «утечки мозгов» за границу — до 100 тыс. человек. Чтобы предотвратить очередной большой исход программистов за рубеж, в Правительстве России опубликовали очередной пакет мер поддержки отечественной отрасли информационных технологий. Среди них — введение льготной ставки до 3% по кредитам для аккредитованных организаций, пятипроцентной ипотеки для ИТ-шников и дофинансирование грантов на отечественные разработки в сфере ПО. Кроме того, в Правительстве позаботились о специальной отсрочке для военнообязанных с высшим профильным образованием.

