Airbnb прекратил работать с россиянами и вместо денег вернул им «фантики»

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb прекратил работу с пользователями из России и Белоруссии. При этом ранее внесенные гражданами этих стран денежные средства возвращены не будут – вместо них будут возвращены бонусы, которыми не удастся воспользоваться.

Airbnb прекратил работу с Россией и россиянами

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb сообщил о прекращении работы в России и Белоруссии. Это означает невозможность аренды жилья в этих странах, а также невозможность для жителей этих стран брать жилье в аренду где бы то ни было.

Соответственно, хозяева жилья из России и Белоруссии лишаются возможности принимать гостей, а календари объявлений для них отключаются. Помимо аренды жилья, Airbnb также предоставляет сервис «Впечатлений» - экскурсии, мастер-классы и иные мероприятия от местных жителей. Данный сервис для жителей России и Белоруссии теперь тоже не доступен.

Как Airbnb уходил из России

О прекращении работы в России и Белоруссии гендиректор Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) сообщал в начале марта 2022 г. Однако, как пояснил Cnews владелец недвижимости, работавший с Airbnb, после этого сервис разослал уведомление, что текущие брони пользователей сохраняются. Более того, сервис запретил отменять уже сделанные бронирования.

Вместо денег Airbnb вернет россиянам бонусы, которыми нельзя воспользоваться

Единственное, о чем Airbnb просил владельцев жилья – это поменять банки в случае, если они попали под санкции. Оплата жилья через несанкционные банки продолжалась, говорит собеседник издания.

«Фантики» вместо денег

Однако несколько дней назад Airbnb прислал уведомления о том, что все бронирования жилья в России и Белоруссии с 4 апреля 2022 г. отменяются. А из-за банковских ограничений, наложенных на российские банки, вернуть ранее внесенные средства сервис не сможет. Вместо этого пользователям предложили «бессрочный бонус» на бронирование.

Но теперь, после блокирования для жителей России и Украины возможности снимать жилье где бы ни было, этим бонусом уже не получится воспользоваться, резюмирует собеседник CNews.

Airbnb и его возможные альтернативы

Американский сервис Airbnb был создан в 2007 г. Среди акционеров сервиса был фонд DST, созданный россиянин Юрием Мильнером (основатель холдинга VK). В 2020 г. Airbnb провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ.

В России Airbnb работал с 2012 г. Для этого было создано отдельное юридическое лицо – «Эйрбиэнби Раша». В 2017 г. это юридическое лицо было ликвидировано, однако деятельность в России продолжилось. Операции компании в России были переведены в ее офисы в Берлине, Дублине и Лондоне. По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, услугами Airbnb пользовалось примерно 15 млн россиян в год.

После ухода Airbnb маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о запуске сервиса краткосрочной аренды жилья. Собеседник CNews, пользовавшийся Airbnb, сетует, что в России нормальной альтернативы данному сервису нет: «ЦИАН и «Авито» - это доски объявлений, там другой принцип работы, а другие сервисы – это «прошлый век»: работают «в серую», не имеют техподдержки и т.д.».

Уход Booking.com из России

В начале марта о прекращении работы в России объявил также сервис Booking.com, предоставляющий возможность бронирования гостиниц и краткосрочной аренды жилья. Правда, возможность бронирования гостиниц в других странах для россиян пока сохраняется. Впрочем, если для подтверждения бронирования требуется предоставление данных банковской карты, то с российскими картами для этого не подойдут.

На Booking, по данным Общенационального союза индустрии туризма, приходилось около 35-40% бронирований в российских гостиницах, а в ряде регионов данный показатель был выше. Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга сообщал, что из-за ухода Booking отели города лишились до 705 гостей.