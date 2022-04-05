Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией

Один из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России «Марвел-дистрибуция» стал полностью российской компанией. До 18 марта 2022 г. компания была зарегистрирована в офшорной зоне в Белизе. Теперь «Марвел-дистрибуции» принадлежит недавно образованной компании в Санкт-Петербурге.

Российский «Марвел»

Как выяснил CNews, один из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России «Марвел-дистрибуция» (юрлицо «Марвел КТ») стал на 100% российской компанией. Ранее компания была зарегистрирована в офшорной зоне в Белизе (государство на восточном побережье Центральной Америки).

«Это решение было принято некоторое время назад, так как у компании большие планы в области импортозамещения, а чтобы их реализовывать логично и необходимо быть российской компанией. — Рассказал CNews Алексей Мельников, гендиректор “Марвел-дистрибуции”. — Кроме того, этот шаг минимизирует страновые риски в текущей ситуации».

Согласно ЕГРЮЛ, с 18 марта 2022 г. ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», остальные 5% сосредоточены у Владимира Корнева. «Ф-плюс оборудование и разработки» образована 22 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге. Ее гендиректором заявлен Владимир Корнев. Учредителями компании в равных долях выступают Алексей Мельников (50%) и Владимир Корнев (50%).

Кому ранее принадлежал «Марвел КТ»

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Марвел КТ» зарегистрирована 2 февраля 2007 г. в Москве. С декабря 2013 г. компания принадлежала «Мавел компьютер солюшнс лимитед», зарегистрированной на Кипре. В июле 2017 г. Корнев выкупает 16,7% «Марвел КТ». В августе 2019 г. 83,3% компании от «Мавел компьютер солюшнс лимитед» переходят к «Конкур холдинг лимитед» (Кипр).

«Марвел-дистрибуция» стала российской компанией

В октябре 2021 г. 83,3% «Марвел КТ» были выкуплены «Титан инвестментс ЛТД» (Белиз). Через месяц, в ноябре 2021 г. у «Титан инвестментс ЛТД» было сосредоточено 95% компании (Владимир Корнев продал им свои 11,7%) и у Корнева осталось 5%.

Масштабы компании

«Марвел-Дистрибуция» один из крупнейших дистрибуторов компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, ПО, портативной электроники и средств связи в России, странах СНГ, Кавказа, Центральной Азии, Восточной Европы и Монголии. Среди вендоров, с которыми сотрудничает компания — Acer, Lenovo, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Xiaomi, LG, «Яндекс», «Базальт СПО», «Р-7 офис», Postgres Professional и т.д. Дилерская сеть насчитывает свыше 4,5 тыс. партнеров из более чем 250 городов России и ближнего зарубежья.

«Из нашего портфеля, который состоял из порядка 200 вендоров, только 10 процентов приостановили поставки. Сейчас у нас нет ни одного направления, где мы бы не вели активные переговоры и подписания», — рассказал CNews Алексей Мельников.

«За последние 2-3 года мы значительно переориентировались на Восток и стабильно пополняли наш портфель азиатскими и в особенности китайскими вендорами, поэтому в целом влияние не настолько серьезное, как у тех коллег, которые работали в основном с западными производителями», — говорит Мельников о влиянии санкций.

«Марвел КТ» уже не первый год входит в рейтинг CNews крупнейших компаний в России. В 2019 г. она вошла в пятерку крупнейших ИТ-компаний России. Совокупная выручка компании в 2019 г. составила 97,5 млрд руб. В 2020 г. в рейтинге крупнейших ИТ-компаний «Марвел КТ» с пятого поднялась на четвертое место. Выручка компании по сравнению с 2019 г. выросла на 60,1% составила уже 156,1 млрд руб. Выручка «Марвел КТ» за 2021 г., по данным самой компании, составила 175,3 млрд руб. (без НДС).

«Марвел-дистрибуция» является оптовым поставщиком. Однако в марте компания открыла розничную специализированную сеть «Всесмарт», специализирующуюся на умных устройствах и экосистемах для дома (пять магазинов в Москве и Петербурге).