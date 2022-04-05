Власти помогут программистам закрыть ипотеку на миллиарды рублей, лишь бы они не уезжали из России

Правительство России распорядилось выделить 1,5 млрд руб. субсидий на закрытие ипотечных кредитов, взятых российскими ИТ-специалистами. Также им полагается льготная ставка по таким кредитам – всего 5%. По мнению властей, эти и другие послабления позволят уменьшить отток ИТ-кадров за границу. Сейчас они уезжают десятками тысяч ежемесячно.

Закрыть ипотеку за счет государства

Российское правительство выделит 1,5 млрд руб. на субсидирование ипотек российским ИТ-специалистам. Источником средств станет резервный фонд, они будут переданы Минцифры.

Все 1,5 млрд руб. власти выделят в течение 2022 г. Об этом говорится в распоряжении правительства №714-р от 1 апреля 2022 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 апреля 2022 г.

Согласно распоряжению, деньги пойдут на субсидирование ипотечного кредитования для не менее чем 10 тыс. российских ИТ-специалистов. Деньги будут предоставлены «ДОМ.РФ» с целью возмещения «кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам)», выделенных работникам аккредитованных ИТ-организаций.

Переезд за границу или квартира в родной стране

Субсидирование ипотеки ИТ-специалистам – это часть инициативы властей по их удержанию в России. На протяжении последних двух лет, с начала пандемии коронавируса зимой 2020 г., наблюдался их отток за рубеж, усилившийся в несколько раз в конце февраля и в марте 2022 г.

Закрыть ипотеку станет заметно проще

Из страны уезжают десятки тысяч ИТ-кадров, и в апреле 2022 г. их численность в России может сократиться еще на 100 тыс. Российские власти пытаются повысить привлекательность страны для них, в том числе и за счет программы льготной ипотеки.

Согласно ее условиям, предложенным властями, ИТ-специалисты смогут брать займы на покупку жилья в пределах России на сверхльготных по сравнению с другими категориями граждан условиях. Ставка по кредиту составит для них всего 5%, но только в том случае, если он был взят в период с 2020 по 2022 гг. включительно.

Получить такой кредит смогут ИТ-кадры в возрасте от 22 до 40 лет. Но есть и подводные камни – столь выгодная ипотека будет доступна лишь тем, чей доход составляет не меньше 200 тыс. руб. в месяц (для проживающих в городах-миллионниках). Айтишникам, живущим в других населенных пунктах, достаточно зарабатывать не меньше 150 тыс. руб. в месяц.

В начале апреля 2022 г. Минцифры выступило с предложением по уменьшению порога дохода на 50 тыс. руб. Также была высказана идея расширить возрастные рамки и позволить брать льготную ипотеку 45-летним ИТ-специалистам.

Предложение Минцифры по упрощению условий получения субсидий

Максимальный размер кредита для городов-миллионников составит 18 млн руб. Жители других российских населенных пунктов смогут взять в ипотеку не больше 9 млн руб.

Поддержка на десятки миллиардов рублей и гарантия защиты от армии

В общей сложности в ближайшей перспективе ИТ-отрасль получит со стороны государства поддержку в размере 21,5 млрд руб. из все того же резервного фонда. Часть этих средств пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для аккредитованных ИТ-компаний.

Данная ставка не должна превышать 3%. Это позволит обеспечить льготы для реализации, по меньшей мере, 75 проектов по цифровой трансформации.

Распоряжение Правительства о выделении 1,5 млрд рублей на погашение ипотек ИТ-специалистов

Также в рамках господдержки отрасли власти намерены увеличить предельные размеры грантов на реализацию ИТ-проектов. На эти нужды будет выделено 14 млрд руб.

Все перечисленные меры подготовлены в рамках реализации указа Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России».

В дополнение к этому в России вводится отсрочка от армии для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний призывного возраста (до достижения 27 лет). Пока они трудятся на благо отечественной ИТ-отрасли, они могут не бояться быть призванными в ряды вооруженных сил, но для этого, опять же, нужно соответствовать ряду требований. Одно из них – это «выслуга месяцев». Для получения отсрочки необходимо работать в ИТ-компании как минимум 11 месяцев. Этот срок может быть меньше, но только в том случае, если после получения диплома о подходящем высшем образовании прошло не больше года.

Иметь именно ИТ-образование в данном случае не требуется. Правительство опубликовало список из 75 специальностей и направлений подготовки, позволяющих рассчитывать на отсрочку. Многие из них к информационным технологиям никакого отношения не имеют.