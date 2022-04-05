Власти пощадят «серых» импортеров за отсутствие российского ПО. Убийственных штрафов не будет

Минцифры России предлагает отменить штрафы за реализацию гаджетов без предустановленного отечественного ПО. Сейчас импортерам, поставляющим в Россию смартфоны по условиям параллельного импорта, за отказ устанавливать российские приложения грозят штрафы до 200 тыс. руб.

Пошли на смягчение

Министерство цифрового развития России намерено ввести мораторий на штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и «умных» телевизоров без предустановленного отечественного ПО. Информацию регулятор разместил в своем официальном Telegram-канале.

На уступки зарубежным импортерам Министерство пошло из-за правовой коллизии, которая возникла после выдачи Правительством России разрешения на параллельный импорт товаров. 29 марта 2022 г.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении ввоза импортных товаров в страну без согласия правообладателей. Пойти на эту меру пришлось в условиях ухода из России ряда крупных западных компаний. В перечень товаров, который Минпромторг еще не опубликовал, входит также потребительская техника.

Минцифры предлагает отменить штрафы за продажу гаджетов без предустановленного отечественного ПО, которые сейчас достигают 200 тыс. рублей

Правовое противоречие же заключается в том, что российский регулятор разрешает ввозить в страну товар не напрямую от производителя и без согласия правообладателя, однако при этом требует предустановку отечественного ПО под угрозой штрафов — согласно российскому законодательству, наказывать должны и производителя, и продавца.

Ведомство уже готовит документ для внесения корректировок в КоАП РФ, которые возложат ответственность за предустановку российских приложений только на производителей техники и официальных дистрибьютеров, но не на продавцов.

Уход зарубежных производителей

Особенно тревожной ситуация с наказанием параллельных импортеров стала выглядеть после начала военной спецоперации России на Украине, когда из страны ушли Apple, Dell, Samsung. Приостановить продажи планировала и тайваньская Asus.

Если до сих пор зарубежные вендоры работали с Россией по прямому импорту и самостоятельно ввозили свой товар, теперь ситуация кардинально изменилась. Параллельный импорт означает ввоз иностранных гаджетов в России сторонними продавцами, и речь идет о смартфонах, ПК, ноутбуках и планшетах, которые изначально были предназначены для реализации в других странах.

Иными словами, сохранение штрафов привело бы к дефициту импортной техники в России и серьезному роста цен на нее, предпосылки к чему наблюдались в конце февраля и марте 2022 г.

25 февраля на 30% подорожала техника в магазинах сети DNS, а к концу марта россияне стали скупать подержанные компьютеры и ноутбуки. К 1 апрелю 2022 г. производители техники перестали поставлять ее в Россию в рассрочку и стали требовать полной предоплаты.

Возмущенные импортеры

Требование Минцифры предустанавливать российское ПО возмутило ритейлеров, так как означало, что им придется вскрывать коробки с техникой и вручную устанавливать все приложения, прописанные в законодательстве. Некоторые продавцы даже рассматривали вариант с установкой всех сервисов непосредственно в розничных магазинах после оплаты гаджета конкретным покупателем — это позволило бы им избежать ответственности, хотя все еще являлось бы нарушением ст. 14.8 КоАП РФ.

В то же время представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов отмечал, что и самому регулятору проверить исполнение собственных предписаний будет крайне затруднительно — для этого придется на таможне вскрывать все коробки с техникой и проверять каждый смартфон, ноутбук или компьютер на наличие приложений.

История закона с «суверенным» ПО

Отечественное программное обеспечение устанавливают на ИТ-устройства с 1 апреля 2021 г. Перечень таких приложений утверждают каждый год на основе заявок правообладателей ПО. По распоряжению Правительства России № 2129-р в перечень вошли 12 продуктов.

Так, на планшетах, ноутбуках, компьютерах и смартфонах на операционных системах Android и iOS предписывалось предустановить антивирус «Лаборатории Касперского», офисный пакет «Мой офис», браузер, поисковую систему и другие сервисы «Яндекса», почту и новости Mail.ru, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы Mir Pay и «Госуслуги».

На телевизорах требовалось установить приложения телеканалов «Первый», НТВ и Premier, а также медиасервисы «Кинопоиск», Okko, Wink, «Смотрим», More.tv, START и IVI. В перечень обязательных попали также мессенджер ICQ и голосовой ассистент «Маруся».

Как писал CNews, продажа гаджетов без этого ПО каралась штрафами от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. — для юрлиц.

Нововведения называли «законом против Apple», так как компания всегда запрещала предустанавливать чужой софт на свои устройства. Однако в итоге «яблочный» производитель пошел навстречу российскому регулятору и решил внести в прошивку iPhone и iPad новое меню выбора российского программного обеспечения для установки, которое пользователь видел в момент первого запуска гаджета. Специализированная подборка российских приложений появилась и в магазине App Store.

Впрочем, по данным аналитиков CGroup и «Мой Офис», к апрелю 2022 г. 53% россиян пользовались иностранными приложениями, хотя у них было предустановлено российское программное обеспечение.