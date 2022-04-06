Intel всё. Главный поставщик процессоров остановил всю деятельность в России и закрыл сайт

Intel свернула все свои деловые операции в России и закрыла от россиян свой сайт. Компания заверила, что обеспечит поддержкой своих российских сотрудников, но не уточнила, в чем будет заключаться поддержка, как долго она продлится, и когда начнутся увольнения. AMD, основной конкурент Intel, на столь радикальные меры пока не пошла.

Intel обойдется без России

Компания Intel приняла решение о полной приостановке всех своих деловых операций на территории России. Об этом она сообщила в заявлении на своем сайте, который тоже закрыла от россиян. Притом это уже второй раз, когда Intel блокирует жителям России доступ к своему сайту. Впервые это произошло в конце февраля 2022 г.

Intel – это американская корпорация, крупнейший производитель процессоров для настольных ПК, ноутбуков и серверов. По итогам I квартала 2022 г. Доля Intel на мировом рынке х86-процессоров составила 65% против 35% у AMD (данные Statista.com). Также Intel пытается закрепиться на рынке дискретных видеокарт, но пока тщетно.

Intel нанесла новый удар по России и ее жителям

В начале марта 2022 г., вняв требования властей США, Intel присоединилась к массовым антироссийским санкциям и на пару со своим заклятым конкурентом, AMD, прекратила поставки своей продукции в Россию. Обе эти компании поделили между собой мировой рынок х86-процессоров и не пускают на него других игроков.

Показательная акция против пользователей

Прекратив все свои деловые операции в России, Intel попутно повернулась спиной и к обычным российским пользователям. С 6 апреля 2022 г. ее официальный российский сайт прекратил работу.

При попытке зайти на него пользователя сразу перебрасывает на страницу с заявлением компании об уходе из России. Это означает, что теперь россияне больше не могут ни посмотреть информацию о продуктах компании, ни даже скачать драйверы.

Так на 6 апреля 2022 года выглядел официальный сайт Intel

Любая документация на сайте Intel российским пользователям теперь тоже недоступна. Единственный способ получить необходимую информацию – это VPN и другие технические средства, позволяющие подменять свое место дислокации.

Тем временем компания AMD столь сомнительный для репутации шаг пока не предприняла. На момент публикации материала ее сайт полностью функционировал в России, и драйверы скачать можно было без каких-либо на то ограничений.

С доступом к сайту AMD с российского IP никаких проблем нет

Редакция CNews обратилась в AMD с вопросом, планирует ли компания закрывать свой сайт от россиян и прекращать деловую деятельность в России, и ожидает ответа.

Кадровая проблема

На начало апреля 2022 г., по заверениям Intel, в ее российских офисах и центрах разработок и исследований в Москве и в Нижнем Новгороде работало в общей сложности около 1200 человек. Следует отметить, что ранее у компании был еще один исследовательский центр. Он располагался в Новосибирске, но Intel решила расформировать его еще осенью 2016 г. и сосредоточить всю свою разработку в Нижнем Новгороде. Новосибирский центр разработки Intel работал с 2004 г. На сентябрь 2016 г. в нем работало около 130 человек. Центр занимался разработкой компиляторов и вычислительными методами.

В своем заявлении для иностранных пользователей, вернее, в его версии для иностранных пользователей, Intel сообщила, что продолжит поддерживать всех своих сотрудников в России. «Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России. Мы также внедрили меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях», – указано в заявлении.

В чем именно заключается поддержка, как долго она будет продолжаться, остается неизвестным. Также нет данных, планирует ли Intel устроить сокращение своего российского штата, и попытается ли она переманить российских специалистов в другие страны своего присутствия.

Заявление Intel для иностранных пользователей

В российской версии заявления компании о поддержке работников нет ни слова. На запрос CNews о планах Intel относительно своих российских сотрудниках, а также о причинах повторного ухода компании из России и закрытия сайта для российских сайтов ее представители на момент публикации материала ответить не смогли.

Следует обратить внимание еще и на то, что в марте 2022 г. Intel прекратила поставки своей продукции не только в Россию, но и в Белоруссию. В апрельском заявлении компании Белоруссия не упоминается. С чем это связано, неизвестно.