CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Техника
|

Intel всё. Главный поставщик процессоров остановил всю деятельность в России и закрыл сайт

Intel свернула все свои деловые операции в России и закрыла от россиян свой сайт. Компания заверила, что обеспечит поддержкой своих российских сотрудников, но не уточнила, в чем будет заключаться поддержка, как долго она продлится, и когда начнутся увольнения. AMD, основной конкурент Intel, на столь радикальные меры пока не пошла.

Intel обойдется без России

Компания Intel приняла решение о полной приостановке всех своих деловых операций на территории России. Об этом она сообщила в заявлении на своем сайте, который тоже закрыла от россиян. Притом это уже второй раз, когда Intel блокирует жителям России доступ к своему сайту. Впервые это произошло в конце февраля 2022 г.

Intel – это американская корпорация, крупнейший производитель процессоров для настольных ПК, ноутбуков и серверов. По итогам I квартала 2022 г. Доля Intel на мировом рынке х86-процессоров составила 65% против 35% у AMD (данные Statista.com). Также Intel пытается закрепиться на рынке дискретных видеокарт, но пока тщетно.

int600.jpg
Intel нанесла новый удар по России и ее жителям

В начале марта 2022 г., вняв требования властей США, Intel присоединилась к массовым антироссийским санкциям и на пару со своим заклятым конкурентом, AMD, прекратила поставки своей продукции в Россию. Обе эти компании поделили между собой мировой рынок х86-процессоров и не пускают на него других игроков.

Показательная акция против пользователей

Прекратив все свои деловые операции в России, Intel попутно повернулась спиной и к обычным российским пользователям. С 6 апреля 2022 г. ее официальный российский сайт прекратил работу.

При попытке зайти на него пользователя сразу перебрасывает на страницу с заявлением компании об уходе из России. Это означает, что теперь россияне больше не могут ни посмотреть информацию о продуктах компании, ни даже скачать драйверы.

int602.jpg

Так на 6 апреля 2022 года выглядел официальный сайт Intel

Любая документация на сайте Intel российским пользователям теперь тоже недоступна. Единственный способ получить необходимую информацию – это VPN и другие технические средства, позволяющие подменять свое место дислокации.

Тем временем компания AMD столь сомнительный для репутации шаг пока не предприняла. На момент публикации материала ее сайт полностью функционировал в России, и драйверы скачать можно было без каких-либо на то ограничений.

int604.jpg

С доступом к сайту AMD с российского IP никаких проблем нет

Редакция CNews обратилась в AMD с вопросом, планирует ли компания закрывать свой сайт от россиян и прекращать деловую деятельность в России, и ожидает ответа.

Кадровая проблема

На начало апреля 2022 г., по заверениям Intel, в ее российских офисах и центрах разработок и исследований в Москве и в Нижнем Новгороде работало в общей сложности около 1200 человек. Следует отметить, что ранее у компании был еще один исследовательский центр. Он располагался в Новосибирске, но Intel решила расформировать его еще осенью 2016 г. и сосредоточить всю свою разработку в Нижнем Новгороде. Новосибирский центр разработки Intel работал с 2004 г. На сентябрь 2016 г. в нем работало около 130 человек. Центр занимался разработкой компиляторов и вычислительными методами.

int601.jpg

Офис Intel в Нижнем Новгороде

В своем заявлении для иностранных пользователей, вернее, в его версии для иностранных пользователей, Intel сообщила, что продолжит поддерживать всех своих сотрудников в России. «Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России. Мы также внедрили меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях», – указано в заявлении.

В чем именно заключается поддержка, как долго она будет продолжаться, остается неизвестным. Также нет данных, планирует ли Intel устроить сокращение своего российского штата, и попытается ли она переманить российских специалистов в другие страны своего присутствия.

int603.jpg

Заявление Intel для иностранных пользователей

В российской версии заявления компании о поддержке работников нет ни слова. На запрос CNews о планах Intel относительно своих российских сотрудниках, а также о причинах повторного ухода компании из России и закрытия сайта для российских сайтов ее представители на момент публикации материала ответить не смогли.

Следует обратить внимание еще и на то, что в марте 2022 г. Intel прекратила поставки своей продукции не только в Россию, но и в Белоруссию. В апрельском заявлении компании Белоруссия не упоминается. С чем это связано, неизвестно.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет

Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе

Выручка популярного российского разработчика ИБ-решений выросла на четверть

Лондонская биржа запретила россиянам смотреть на свой сайт

Самый популярный дистрибутив Linux сбежал из России. Прекращена поддержка бизнес-пользователей, включая платных

Впервые в истории России суд арестовал ворованную криптовалюту

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022