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Выручка популярного российского разработчика ИБ-решений выросла на четверть

Выручка Positive Technologies по итогам 2021 г. составила 7,1 млрд руб. Это на 28% больше, чем по итогам 2020 г. (5,5 млрд руб.) и на 122% выше, чем по итогам 2019 г. (3,2 млрд руб.). В 2022 г. компания может увеличить выручку более чем в два раза — до 15 млрд руб. На данный момент из-за геополитической ситуации с российского рынка уходят иностранные вендоры ИБ-решений, высвобождая нишу, на которую приходится оборот в 80 млрд руб.

Прибыль Positive

Выручка ИБ-компании Positive Technologies по итогам 2021 г. достигла 7,1 млрд руб., увеличившись на 28% по сравнению с 2020 г. (5,5 млрд руб.). Об этом CNews рассказали представители компании. По сравнению с 2019 г. (3,2 млрд руб.) выручка компании выросла более чем в два раза — на 122%.

Чистая прибыль ИБ-компании Positive Technologies по итогам 2021 г. увеличилась на 27% и составила 1,9 млрд руб. Половину этой суммы (около 950 млн руб.) компания планирует потратить на выплату дивидендов акционерам, общее число которых уже превысило 21 тыс.

Рынок в 80 млрд рублей

«С конца февраля российские организации подверглись беспрецедентной по масштабам волне кибератак, — рассказал Максим Филиппов, директор по продажам и развитию бизнеса Positive Technologies. — Хакеры атакуют буквально все: ВПК и ТЭК, госучреждения и банки, СМИ и ИТ-сферу». В новой реальности резко вырос спрос клиентов на ИБ-продукты — всего за три недели он был сопоставим с третью заказов за весь прошлый год, отмечает Филиппов.

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По сравнению с 2019 г. выручка Positive Technologies увеличилась в два раза

По словам Филиппова, происходит практически полный исход иностранных вендоров из российского ИБ-сегмента. При этом объем высвобождающегося рынка стремится к 80 млрд руб. По мнению компании, по итогам 2022 г. выручка Positive Technologies составит 12-15 млрд руб., а чистая прибыль — от 3 млрд руб. до 5 млрд руб.

Размещение на бирже и санкции США

В декабре 2021 г. Positive Technologies стала первой публичной российской компанией из отрасли кибербезопасности на Московской бирже, сделав ставку на внутренний рынок и частных инвесторов. Предварительно компания была оценена в 44–103 млрд руб. Но уже в апреле 2022 г. капитализация компании суммарно превысила $1 млрд.

«Это объясняется высоким спросом на отечественные решения в области кибербезопасности, высвобождением целых ниш рынка после ухода зарубежных ИТ-компаний и поддержкой отрасли со стороны государства», — отмечают в компании.

Власти США ввели санкции в отношении «Позитив технолоджис» — одной из структур «Группы позитив» — еще в апреле 2021 г. Компания была обвинена в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Санкции запрещают американским гражданам и компаниям предоставлять услуги для «Позитив технолоджис». Однако, как подчеркивается в проспекте ценных бумаг «Группы позитив», санкции наложены только на одну из компаний группы и не затрагивают ее головную структуру

Кристина Холупова

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