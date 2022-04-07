IBM мухлевала с продажами мейнфреймов ради повышенных бонусов для топ-менеджеров

Инвесторы против IBM

Инвесторы обвинили корпорацию IBM в нарушении закона США о ценных бумагах, пишет The Register. Соответствующий коллективный иск подан в Федеральный южный окружной суд Нью-Йорка 5 апреля 2022 г.

По мнению истцов, «Голубой гигант» в бытность Вирджинии Рометти (Virginia Rometty) его главным исполнительным директором (CEO) вводил акционеров в заблуждение. В компании якобы завышали объем выручки стратегических направлений бизнеса, в том числе модных нынче облачных услуг, одновременно занижая доходы от прочих. Такого рода махинации позволяли компании поддерживать цену своих акций на высоком уровне, а менеджерам высшего звена – получать повышенные бонусы, размер которых был привязан к показателям роста приоритетных направлений.

В числе ответчиков не только IBM как юридическое лицо, но также действующие и бывшие топ-менеджеры корпорации, в том числе Рометти; бывший финансовый директор (CFO) Мартин Шротер (Martin J. Shroeter); нынешний финдиректор Джеймс Кавано (James J Kavanaugh) и возглавляющий компанию в настоящее время Арвинд Кришна (Arvind Krishna). Кришна, напомним, сменил руководившую компанией с 2012 г. Рометти на посту CEO в январе 2020 г.

Руководство IBM «мудрило» с учетом продаж ради повышенных бонусов

К стратегическим или крайне перспективным в представлении руководства IBM относятся направления облачных и мобильных технологий, аналитики, социальных сетей и безопасности – CAMSS (Cloud, Analytics, Mobile, Social media, Security). Бизнес же по продаже мейнфреймов – мощных вычислительных машин – в этот перечень не входит.

Согласно документам, направленным представителем группы инвесторов в суд, решения руководства IBM были продиктованы стремлением взвинтить курс акций корпорации и обеспечить себе дополнительные выплаты в рамках AIP (Annual Incentive Program, ежегодная программа поощрения) и других долгосрочных программ. В схему прямо или косвенно оказались вовлечены около 5 тыс. менеджеров по работе с клиентами и других высокопоставленных сотрудников.

Как отмечает The Register, доход менеджеров по продажам IBM складывался из заработной платы и комиссии с продаж. Последняя была тем выше, чем больший объем продукции категорий CAMSS удавалось реализовать. Таким образом, в создавшихся условиях продавцы были мотивированы маскировать продажи мейнфреймов и сопутствующих услуг под CAMSS.

Четыре года махинаций и последующее заметание следов

IBM взялась за наращивание выручки от продукции CAMSS в 2014 г., а в 2015 г. эти направления получили наивысший приоритет – в компании их называют «стратегическим императивом» (Strategic Imperative). С 2015 по 2018 г. размер бонусов для топ-менеджеров и комиссии для менеджеров по продажам частично зависели от выручки, полученной компанией при продаже продуктов CAMSS.

Примечательно, что в этот период доля продуктов данных категорий в совокупной выручке увеличилась с 35% до 50%. Однако источник издания считает, что реального роста спроса на них на самом деле не было, что, в некотором роде, подтверждает сделка по продаже бизнеса Watson Health, который занимается разработкой ПО в сфере аналитики медицинских данных.

В качестве примера сделки, которая была некорректно зафиксирована компанией в документах, приводится совместный проект AML Partners (специализируется на финансовом ПО) и подразделения IBM GBS (Global Business Service) в Ocean Bank – втором по величине банке Флориды (США). Доходы от него якобы пошли в зачет подразделения Watson, а расходы были списаны на GBS.

По данным источника, в марте 2018 г. группа сотрудников IBM письменно обратились к Дайан Герсон (Diane Gherson), к тогдашнему старшему вице-президенту и директору по персоналу компании, с просьбой о встрече для обсуждения некоего вопроса этического характера. Авторы обращения просили гарантий конфиденциальности, поскольку опасались ответных действий со стороны руководства компании, которое могло быть замешано в деле. Содержание переписки, с которым ознакомились журналисты The Register, указывает на то, что беспокойство сотрудников вызывали якобы имевшие место попытки управленцев высшего звена «ввести в заблуждение финансовые рынки».

В 2019 г. размер вознаграждения, начисляемого топ-менеджерам в качестве бонусов за хорошую работу, были отвязаны от показателей продаж CAMSS. Отныне основным показателем, влияющим на размер вознаграждения, стала совокупная выручка компании.

Поводом для отмены привязки размера бонусов к продажам CAMSS, согласно заявлению истца, стала обеспокоенность сотрудников махинациями руководства. Впоследствии ИТ-гигант якобы начал избавляться от причастных к сомнительной схеме – увольнять, переводить на иные должности или в другие департаменты.

Возрастная дискриминация вписывается в логику действий руководства

Заинтересованность руководства в поддержке котировок IBM с целью максимизации бонусов также объясняет, как утверждают источники The Register, выбранный компанией курс на омоложение персонала.

Размер вознаграждения для топ-менеджеров напрямую зависел от показателей операционной эффективности. Перекладывания выручки из одной корзины в другую на бумаге не всегда было достаточно. Управленцам оставалось добиваться сокращения издержек. Одним из способов достижения этой цели, предположительно, стало сокращение фонда оплаты труда за счет увольнения опытных и «дорогих» специалистов, на место которых можно было пригласить молодых новичков с более скромными запросами.

В августе 2019 г. «Голубого гиганта» уличили в массовом увольнении людей в возрасте. Это продолжалось годами, и в результате стремления компании омолодить свой персонала без работы осталось около 100 тыс. человек.