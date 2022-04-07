Выручка главного российского конкурента «1С» обрушилась более чем в 3 раза, прибыль упала в 6 раз

Корпорация «Галактика» продемонстрировала отрицательную динамику развития своего бизнеса. По итогам 2021 г. выручка АО «Корпорация Галактика» впервые за несколько лет резко уменьшилась — с 1,32 млрд руб. до 393,1 млн руб. Относительное падение чистой прибыли оказалось еще больше.

Итоги года для «Галактики»

У российского разработчика программных решений для управления предприятиями и автоматизации бизнес-процессов (включая систему планирования производственных ресурсов — ERP), корпорации «Галактика» по итогам 2021 г. очень серьезно сократилась выручка. Если в самом успешном для организации за последнее время 2020 г. выручка АО «Корпорация Галактика» составила 1,32 млрд руб., то по итогам нового отчетного периода она уменьшилась до 393,1 млн руб.

Таким образом, бизнес корпорации сократился в 3,35 раза или на 70%. Это следует из базы «Контур.фокуса», который оперирует официальной финансовой отчетностью организаций по российским стандартам (РСБУ).

По данным ресурса, в предыдущие годы выручка «Галактики» имела тенденцию к росту. В частности, по итогам 2017 г. она составила 364,8 млн руб. по итогам 2018 г. — 411,5 млн руб., по итогам 2019 г. — 512,4 млн руб., а в 2020 г. выросла в 2,6 раза, перевалив, как уже было сказано выше, за миллиард.

В отношении чистой прибыли корпорации можно отметить аналогичную динамику. В 2018 г. она составила 29,6 млн руб., в 2019 г. — 48,1 млн руб., в 2020 г. выросла до рекордных 140,8 млн руб., а по итогам 2021 г. обрушилась в 6,2 раза до 22,6 млн руб.

У корпорации «Галактика» внезапно резко сократилась выручка

На момент публикации данного материала представители «Галактики» не смогли пояснить CNews, с чем связано ухудшение показателей корпорации (казалось бы, на волне импортозамещения в России они должны были расти). Также без ответа остался вопрос о финансовых планах организации на 2022 г.

Отметим, что у АО «Корпорация Галактика» есть ряд дочерних структур. В отношении некоторых из них уже также появились публичные финансовые данные за 2021 г. Все они в большей или меньшей степени демонстрируют отрицательную динамику.

Продукты и конкуренты «Галактики»

Еще в 1995 г. корпорация выпустила интегрированную систему автоматизации управления предприятием «Галактика» (сегодня — «Галактика ERP»), реализованную в соответствии с так называемой клиент-серверной архитектурой.

Сегодня портфель продуктов корпорации включает комплексную информсистему управления производственными активами на всем жизненном цикле (Enterprise Asset Management, ЕАМ), инструмент развития организационного управления производственным предприятием в рамках цифровой трансформации промышленности (Advanced Manufacturing Management, AMM), решение для оперативного управления производством в рамках цеха (Manufacturing Execution System, MES), платформу управления миграцией данных в информационной среде организации (ESB), базовую платформа для разработки бизнес-решений, предназначенную для контроля процессов, связанных с управлением, хранением и интеграцией данных (ECM.CORP) и др.

С учетом специфики ключевых продуктов «Галактики» ее основным конкурентом среди российских разработчиков можно считать отечественного лидера рассматриваемого сегмента рынка — фирму «1С». Она известна своими решениями для управления бизнесом, входящими в систему «1С:предприятие». Финансовые показатели «1С» по итогам 2021 г. в публичном доступе пока не представлены.

Среди зарубежных вендоров главным конкурентом обеих российских компаний выступает знаменитая немецкая SAP. В начале марта 2022 г. на фоне известных событий на Украине и введения западными странами санкций в отношении России SAP объявила о том, что остановила в нашей стране все продажи и «поставила на паузу» переговоры.

Впрочем, в конце того же месяца SAP отметила, что приветствует новые санкции, но продолжает поддерживать основных клиентов в России. Среди них — больницы, предприятия гражданской инфраструктуры и организаторы цепочек поставок еды.

Особенности бизнеса «Галактики»

«Галактика» была основана в Москве в 1987 г. Николаем Красиловым, Геннадием Гацко, Дмитрием Черных и Валерием Басалыгой. Свою деятельность она начала с автоматизации управления на ряде машиностроительных предприятий СССР.

Сегодня офисы и центры разработки «Галактики» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и Алма-Ате. По данным корпорации, ее партнерская сеть насчитывает свыше 200 компаний и «позволяет заказчикам быть уверенными в оперативном решении возникающих вопросов по всей России и в странах СНГ».

Среди отраслей, с предприятиями которых сотрудничает корпорация, оборонно-промышленный комплекс, машиностроение и приборостроение, нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, транспорт и логистика, образование. В числе ее клиентов — «Транснефть», «Роснефть», «Газпром», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Росэлектроника» и др.