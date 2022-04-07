Знаменитая ИТ-компания подарила российский филиал его команде

Руководители российского филиала международной консалтинговой компании Accenture выкупили его у сети и продолжат работу в России и Казахстане под другим брендом. Сделка состоялась спустя месяц после того, как глобальная корпорация объявила о своем уходе из России в связи с военной спецоперацией на Украине. В подразделениях в Москве, Твери и Ростове-на-Дону продолжат работу 2,3 тыс. разработчиков ПО, специалистов по большим данным и ИТ-инфраструктуре.

Вероятно, символическая сделка

Топ-менеджеры российского подразделения международной консалтинговой компании Accenture, специализирующейся на внедрении ИТ, выкупили филиал у глобальной сети. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В самой Accenture, которая 3 марта 2022 г. объявила о своем уходе из России из-за событий на Украине, факт сделки не подтвердили.

Компания продолжит работать под новым брендом. По мнению собеседников издания, локальный бизнес стоит от 0,5 до 2,4 млрд руб., однако сделка, скорее всего, была формальной, и филиал был продан за бесценок.

В наследство новым менеджерам досталась вся инфраструктура, активы, экспертиза и проекты. Сохранится также юридическое лицо, гендиректором останется Вартан Диланян. По мнению независимого консультанта Андрея Шолохова, сделка выглядит как операция прикрытия, которая дает шанс Accenture позже вернуться в Россию, сделав обратный выкуп.

Сейчас руководство российской команды получило право управлять бизнесом в России и Казахстане, а значит, свои рабочие места сохранят ИТ-специалисты в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Алма-Ате и Нур-Султане. В подразделениях в российских городах, по данным Accenture, сейчас трудятся 2,3 тыс. человек. Среди них системные аналитики, front-end/back-end разработчики, QA (Quality Assurance), DevOps инженеры, Big Data инженеры и аналитики и разработчики DWH (Data Warehouse).

128 место по выручке в отрасли

Компания Accenture появилась в 2001 г., отделившись от материнской аудиторской компании Arthut Andersen. В 2009 г. штаб-квартира была открыта в Ирландии. К апрелю 2021 г. сеть представляла собой 50 центров, в которых работали более 250 тыс. человек в 120 странах.

Руководители российского филиала международной консалтинговой компании Accenture выкупили его у сети и продолжат работу в России и Казахстане

Подразделение Accenture в России было открыто в 2007 г. Выручка ООО «Аксенчер» в России, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 г. составила около 8 млрд руб. или $120 млн. Компания сейчас занимает 128 место по выручке в отрасли "Консалтинг и научно-техническая деятельность».

Под новым брендом ИТ-консультанты продолжат предоставлять услуги в области программного обеспечения и информационной безопасности. Среди них – разработка решений для компаний в области стратегии, консалтинга, цифровых сервисов, технологий и оптимизации операционной деятельности. Исторически Accenture предоставляли клиентам поддержку в решении стратегических бизнес-задач: рост, прибыльность, устойчивость развития, цифровизация, слияния и поглощения через внедрение инноваций. Команда также занималась разработкой и поддержкой ПО, внедрением интеллектуальных платформ и поддержкой в области инфраструктуры, облачных сервисов и информационной безопасности.

Accenture также специализировалась на внедрении продуктов Oracle, Microsoft и SAP, однако из-за ухода корпораций из России, возможно, будет пытаться переориентироваться на отечественные аналоги.

Громкий уход

О прекращении своей работы в России на фоне событий на Украине Accenture заявила 3 марта 2022 г. в англоязычном обращении к сотрудникам на официальном сайте.

Accenture не единственная консалтинговая организация, которая пересмотрела свою деятельность в России после 24 февраля 2022 г. и пошла на неожиданные сделки. Так, 7 марта 2022 г. российская команда Deloitte, объявила о том, что больше не является частью международной сети и продолжает работать в России и Белоруссии. Филиалы аудиторских и консалтинговых компаний PwC и KPMG также вышли из состава материнской корпорации и продолжили работу в стране. Приостановили работу с российскими клиентами также международная аудиторская сеть EE, консалтинговые компании McKinsey, Boston Consulting Group и Bain & Company. Grant Thornton также разорвала связи с российским филиалом.