Acer осталась без российского покупателя. Поставки приостановлены, сроков возобновления нет

Acer приостановила свой бизнес на территории России, присоединившись к антироссийским санкциям, вызванным событиями на Украине. Компания является одним из трех крупнейших брендов ПК в России.

Acer временно отвернулась от России

Тайваньская компания Acer приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России. Об этом она сообщила 8 апреля 2022 г. в рамках публикации своего предварительного финансового отчета за I квартал 2022 г.

При этом российский сайт Acer на момент публикации материала продолжал исправно работать. Пользователи из России по-прежнему могли посмотреть информацию обо всех устройствах компании, которые они больше не смогут купить в официальной рознице.

В заявлении компании сказано, что ее уход напрямую связан с событиями на Украине.

Когда Acer планирует возобновить деятельность в России, остается загадкой

Опубликованный на сайте текст гласит, что Acer именно приостанавливает деятельность на территории России, а не уходит полностью. Это означает, что пока еще сохраняется шанс на ее возвращение.

Acer известна в России и во всем мире в первую очередь благодаря своим ноутбукам и настольным ПК. Также она выпускает периферию (мониторы и проекторы) и различные ПК-аксессуары – мышки, клавиатуры, коврики для мышек, гарнитуры и др.

Никаких подробностей

Сообщение Acer опубликовано на английском языке – в редакции на русском его на момент публикации материала не существовало. В нем нет никакой конкретики ни по срокам, ни по тому, как компания поступит со своими бизнес-партнерами, а также с пользователями, купившими ее технику.

Другими словами, компания не стала пояснять, планирует ли она поставки техники по уже заключенным контрактам. Ситуация с обычными пользователями тоже абсолютно не ясна. Acer – это один из самых популярных в России производителей ПК.

В сегменте десктопов по итогам IV квартала 2021 г. Acer уступила лишь китайской Lenovo, притом разрыв минимальный – 18,5% рынка у Lenovo и 16,8% у Acer (статистика IDC).

Прочитать о технике Acer на ее российском сайте можно, а вот ее приобретением у россиян скоро могут начаться трудности

На запрос CNews о том, что будет с гарантийным обслуживанием и ремонтом ее техники, а также планирует ли она возобновлять свой бизнес в России, представители компании отвечать отказались. «Acer временно останавливает свою деятельность в России. Компания уделяет внимание тому, чтобы оказать помощь всем сотрудникам, которых затронула текущая ситуация», – заявили они CNews.

В связи с произошедшим россияне могут столкнуться с дефицитом товаров под брендом Acer. На запрос CNews об объемах ее запасов на складах представители популярных сетей распространения, в частности, «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо», ответить не смогли.

Тайвань против России

Acer стала третьей по счету крупной тайваньской компанией, в той или иной степени связанной с ИТ и покинувшей российский рынок из-за ситуации на Украине. Открыла «счет» компания TSMC. Это крупнейший в мире контрактный производитель электроники, и в конце февраля 2022 г. он отказался выпускать российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус».

Спустя две недели, в середине марта 2022 г., стало известно о планах компании Asus по приостановке своего российского бизнеса. Она заявила тогда, что поставки ее техники в России «почти замерли». Как и Acer, Asus является одним из крупнейших производителей компьютерной техники, аксессуаров и комплектующих в мире. В России по итогам IV квартала 2021 г. по продажам десктопов она занимала третье место после Lenovo и Acer с долей 15,6%, а в сегменте ноутбуков находилась на втором месте, опережая Acer и догоняя Lenovo.

Производителей почти не осталось

Среди самых брендов ПК и ноутбуков в России из страны не ушла пока только Lenovo. Сведения о заморозке ее бизнеса в стране появились еще в первой половине марта 2022 г., но так и не получили официального подтверждения.

В то же время американские компании Apple, HP и Dell уже отказались поставлять свою технику в Россию. То же сделали и производители комплектующих – AMD, Intel и Nvidia.

Однако нельзя забывать, что китайские компании, в ассортименте которых тоже есть ноутбуки, пока еще не прекратили отгрузку своей техники, хотя и урезали ее вдвое. Например, на 50% сократились поставки смартфонов Xiaomi, у которой есть свои лэптопы, и Oppo. Также существуют и российские бренды, к примеру, iRu, который в 2020 г. попадал в топ-5 по объемам продаж ноутбуков.