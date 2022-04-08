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Российским ИТ-шникам начали платить зарплату в биткоинах

ИТ-компания из Екатеринбурга позволила своим сотрудникам получать зарплату в криптовалюте, а не в рублях. Руководство аргументировало это, в частности нестабильностью курса рубля. На выбор сотрудникам даются биткоин, эфир, XRP и USDT.

Зарплата в рублях вышла из моды

Отечественная ИТ-компания «Zavod IT-стартапов» приняла решение о переходе на выплату зарплаты своим сотрудникам в криптовалюте, пишет RB. Представители компании назвали ее «единственным надежным способом перевода денег за рубеж, не опасаясь блокировок»

Еще одной причиной перехода на расчеты с сотрудниками в виртуальных деньгах стало отсутствие веры в стабильность национальной валюты России. «Мы любим рубль, но все же это сейчас очень шаткая валюта, а мы хотим, чтобы наша команда чувствовала себя в безопасности», – заявили представители «Zavod IT-стартапов».

Выбор пока есть

Криптовалюта – это не единственное средство расчета компании со своими сотрудниками. При желании работники «Zavod IT-стартапов» могут продолжить получать зарплату в фиатной валюте.

Однако как долго продлится такая свобода выбора, остается неизвестным. Со слов представителей компании, в настоящее время больше половины штата (60%) заявили о готовности отказаться от рублей в пользу токенов. Численность персонала «Zavod IT-стартапов» на момент публикации материала, по данным «Контур.Фокус», составляла четыре человека.

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С учетом постоянно растущего курса криптовалют зарплата в токенах может быть весьма и весьма выгодным предложением

Отдавая предпочтение криптовалюте, работники «Zavod IT-стартапов» могут сами решить, какие токены им больше всего интересны. На выбор им даются биткоин (bitcoin), эфир (ethereum), а также USDT и XRP.

Законодательство пока не возражает

На начало апреля 2022 г. криптовалюта, в отличие от ряда иностранных государств, не была признана полноценным аналогом национальной валюты. Сотрудникам компании, в итоге, приходится обналичивать токены. Но представитель «Zavod IT-стартапов» отметил, что все сотрудники «без труда разберутся как перевести деньги в нужную валюту».

Действующее в России законодательство пока не запрещает операции с криптовалютой. Сейчас они регулируются законом о цифровых финансовых активах, в котором указано, что токены не могут использоваться в качестве средства платежа за товары и услуги.

Но пока сохраняется вероятность ввода в стране полного запрета на все, что связано с виртуальными деньгами. Этого добивается Центробанк, хотя против него уже выступили различные министерства и лично Президент России Владимир Путин.

Полная блокировка может быть заменена на обязанность платить налоги со всех операций перед криптовалютой. Также придется забыть об анонимности, а во всех сделках в качестве посредников будут участвовать российские банки. Эти правила подготовили российские власти. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2022 г.

Немного о компании

«Zavod IT-стартапов» - это проект предпринимателя из Екатеринбурга Александра Процюка. На сайте компании указано, что она основана в 2009 г., однако ЕГРЮЛ предоставляет иные сведения.

В реестре указано, что «Zavod IT-стартапов» - это ООО «Акцент-УМ». Компания зарегистрирована в Екатеринбурге в декабре 2012 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Александр Процюк – ее основатель, директор и единственный владелец.

На конец 2021 г. выручка компании составляла 1,2 млн. Это на 62% в сравнении с началом 2021 г. Чистый убыток компании составлял 2,6 млн (данные «Контур.Фокуса»)

Основной вид деятельности «Акцент-УМ» – «Разработка компьютерного программного обеспечения,

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (код ОКВЭД 62.0). Дополнительных видов деятельности у компании 11 – есть даже «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» (72.1).

На отдельном официальном сайте «Акцент-УМ» позиционируется как юридическая компания. В перечне видов ее деятельности есть «Деятельность в области права и

бухгалтерского учета» (код ОКВЭД 69).

Эльяс Касми

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