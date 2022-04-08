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Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах

Главой подведомственного Минцифры «Центра экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ) стал экс-заместитель руководителя ИТ-департамента Москвы Андрей Бородин. В этой должности он сменил Якова Тебенькова, который был четвертым за шесть лет главой центра.

Новый глава ЦЭКИ

Как выяснил CNews, новым исполняющим обязанности директора подведомственного Минцифры «Центра экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ) назначен Андрей Бородин. Он вступил в должность 16 марта 2022 г.

На своем посту Бородин сменил Якова Тебенькова, который занимал эту должность с апреля 2020 г. Тебеньков был четвертым за шесть лет главой данной организации. Как рассказали CNews в Минцифры, он ушел в компанию «Цифромед» на должность заместителя генерального директора по вопросам ведомственных федеральных медицинских систем.

За что отвечает ЦЭКИ

ЦЭКИ был создан в 2015 г. на базе «Всероссийского научно-исследовательского института проблем вычислительной техники и информатизации». Первым его главой в статусе и.о. директора стал Дмитрий Наумов.

ЦЭКИ в сфере ИКТ занимается проведением экспертиз, анализом и мониторингом деятельности, методической и организационно-технической поддержкой деятельности, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также работами по созданию и развитию информационных систем.

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Андрей Бородин новый глава ЦЭКИ

Основная задача ЦЭКИ — помощь Минцифры в ежегодном согласовании программ ведомственной цифровизации для федеральных и региональных органов исполнительной власти. Эти работы проводятся за государственный счет. Кроме того, ЦЭКИ оказывает коммерческие услуги: проводит экспертизы для госорганов относительно исполнения заключенных ими контрактов.

Смена руководства ЦЭКИ

В последние годы руководство организации меняется достаточно часто. В 2019 г. руководитель ЦЭКИ Роман Урнышев (преемник Наумова с июня 2016 г.) покинул свой пост. Его место занял Павел Буяджи, который до этого работал в руководстве торговой площадки «Сбербанк-АСТ».

Затем, в апреле 2020 г. новым главой ЦЭКИ стал, как говорилось выше, Яков Тебеньков. До этого Тебеньков возглавлял дирекцию нацпрограмы «Цифровая экономика» в «дочке» «Ростелекома» — «Ростелеком — центр обработки данных». О том, что Тебеньков покинет свой пост CNews узнал сентябре 2021 г.

Трудовая биография нового главы ЦЭКИ

Андрей Бородин родился 23 февраля 1977 г. в Таганроге. В 1999 г. он с отличием окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Информационные системы в экономике». В 2007-2008 гг. прошел профессиональную переподготовку в «Уральской академии государственной службы» по программе «Государственное и муниципальное управление (технологии административной реформы)».

После окончания университета работал инженером в научно-конструкторском бюро «Миус». В 2000-2001 гг. он проходил службу в Управлении внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. С 2001 по 2010 гг. работал в департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры начальником отдела информационных систем и защиты информации управления методологии и информационных технологий, в том числе Бородин был там заместителем начальника отдела, специалистом-экспертом и главным специалистом.

В сентябре 2010 г. был назначен заместителем директора и затем начальником управления развития электронного правительства департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в апреле 2012 г. возглавил департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В сентябре 2015 г. он был назначен на должность первого замминистра информационных технологий и связи Московской области. В январе 2019 г. Бородин стал заместителем руководителя департамента информационных технологий Москвы. В декабре 2019 г. возглавил совместное предприятие Правительства Москвы и Сбербанка — «Цифровые платформенные решения».

Кристина Холупова

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