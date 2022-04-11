Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США
Российская ИТ-отрасль бьет тревогу. В соглашении Huawei с разработчиками ПО есть пункт, обязывающий российских программистов исполнять антироссийские санкции, а это скоро может стать уголовно наказуемым преступлением. Впрочем, вероятно, после принятия такого закона, Huawei будет соблюдать законодательство России.
Huawei заставляет российских разработчиков участвовать в санкциях
Источники CNews в российской ИТ-отрасли сообщили о принуждении российских разработчиков приложений со стороны китайской корпорации Huawei к исполнению антироссийских санкций. Они говорят, что в марте 2022 г. Huawei обновила соглашение с разработчиками в своем магазине приложений AppGallery.
С их слов, в документе появился пункт 11, который гласит, что «Настоящим Вы заявляете и гарантируете, что соблюдаете действующие законы и положения контроля экспорта, а также экономические санкции ООН, США, Европейского союза и других стран».
Данное соглашение обязан принять каждый разработчик, желающий, чтобы его приложение было размещено в каталоге AppGallery. Внесли в его текст корректировки перед непосредственным принятием невозможно, утверждают источники CNews.
По их словам, при помощи данного пункта компания Huawei «навязывает российским ИТ-компаниям, российским банкам (ВТБ, Сбербанк, «Альфа банк» и пр.), а также иным крупным российским компаниям («Яндекс» и пр.) соблюдение и исполнение санкций ООН, США, Европейского союза.
В настоящее время в AppGallery присутствуют приложения многих крупных российских разработчиков. К примеру, из него можно скачать фирменную утилиту «Госуслуг» или ПО платежной системы Mir Pay. Также в наличии приложения «Яндекса» и «Авто.ру».
Изменений не было
На запрос CNews о необходимости изменений в соглашении, датированных мартом 2022 г. и о том, что соблюдение пункта 11 может грозить компаниям уголовным преследованием со стороны российских властей, представители Huawei ответили, что в марте 2022 г. текст соглашения корректировке не подвергался.
«В марте 2022 г. Huawei не вносила изменения в пункт 11 Соглашения с разработчиками. Данный пункт соблюдается разработчиками и партнерами Huawei по всему миру с декабря 2019 г. Политика Huawei заключается в соблюдении применимых законов и нормативных актов стран и регионов, в которых мы работаем», – гласит ответ Huawei.
Представители ИТ-отрасли заверили CNews, что пункт 11 появился в соглашении именно в марте 2022 г. На вопрос редакции, идет ли Huawei на контакт в плане редактирования их текущего соглашения и устранения спорных пунктов, они ответили: «Да, мы видим сигналы от них, что они будут ориентироваться на российское законодательство».
На вопрос CNews о планах по обращению в Роскомнадзор источники редакции заявили, что у них и в мыслях этого не было. «Нет, нам даже такое в голову не приходило. Здесь проблема несколько иного толка, нехорошо делать Роскомнадзор крайним по всем вопросам, связанным с санкционным безумием Запада», – сказали они.
От сумы и от тюрьмы
Исполнение иностранных санкций в скором будущем может стать в России уголовно наказуемым преступлением. В начале апреля 2022 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, накладывающий такую ответственность на руководителей коммерческих и иных организаций. Согласно тексту документа, представляющему собой поправки к УК РФ, подобное деяние может обернуться тюремным заключением на срок до десяти лет.
В списке авторов законопроекта фигурируют сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас, а также депутаты от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников и Ирина Панькина. Документ вызвал критику, в частности, представителей РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). Юристы подчеркнули, что целый ряд изложенных в нем формулировок размыт.
Huawei берет пример с Запада
Многие российские разработчики мобильного ПО, в том числе и крупные компании, очень рассчитывали на AppGallery как на замену американских магазинов приложений Google Play и Apple App Store. Вероятно, их надежд китайский магазин оправдать не сможет.
11 апреля 2022 г. стало известно, что из AppGallery стали пропадать приложения российских банков. Об этом заявил, в частности, банк «Открытие». Также редакция CNews не обнаружила в каталоге приложений Промсвязьбанка и ВТБ. При этом в наличии остались, в частности, ПО «Тинькофф» и «Альфа-банка».
В конце марта 2022 г. и ВТБ, и «Открытие», и Промсвязьбанк, оказавшиеся под санкциями США, лишились своих приложений в Google Play и Apple App Store. Китайские власти на 11 апреля 2022 г. к антироссийским санкциям не присоединялись, и потому неясно, что послужило причиной удаления приложений российских банков из AppGallery. Представители Huawei на момент публикации материала этот инцидент не комментировали.
Некогда спасительная альтернатива
Huawei – компания, в полной мере ощутившая на себе силу гнета американских санкций. Она стала рычагом давления на Китай в торговой войне, развязанной США в 2018 г. Например, в конце 2020 г. из-за санкций Huawei пришлось продать Honor – свою «дочку», выпускающую смартфоны, планшеты и другую технику.
Магазин AppGallery Huawei начала развивать после того, как в мае 2019 г. власти США надавили на Google, и та закрыла ей доступ к своим сервисам. После этого все смартфоны Huawei, работающие на Android, стали выходить без YouTube, Gmail, а также без фирменного магазина Google Play.
AppGallery стал своего рода полноценной альтернативой Google Play. Скачать и установить его на любое современное Android-устройство можно прямо с официального сайта Huawei. Он входит в Huawei Media Services – набор сервисов Huawei, призванный заменить собой Google Services и работающий с декабря 2019 г.
Между тем, это далеко не единственная замена Google Play. Так, свой магазин есть у компании Xiaomi, а в России опыт по запуску подобного сервиса имеется, к примеру, у «Яндекса». Проект под названием «Яндекс.Store» заработал в октябре 2012 г. и прекратил свое существование в конце августа 2020 г.
Также в марте и апреле 2022 г. российские власти стали призывать отечественных разработчиков к созданию государственного магазина приложений, не зависящего от иностранных компаний. В качестве претендентов на разработку такого проекта были названы холдинг VK и «Яндекс».
На запрос CNews о том, в сторону каких еще альтернативных магазинов приложений смотрят российские разработчики, и рассматривают ли они, в частности магазин Xiaomi, источники CNews ответили: «Безусловно, такие варианты есть, мы изучаем такую возможность». В то же время возможность перехода в российский госмагазин они пока не рассматривают. «Пока таких планов нет - как и самого магазина», – сказали они, добавив, что этот магазин «будет просто интернет-магазином, не привязанным ни к какому типу мобильных устройств или операционных систем».