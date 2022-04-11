Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США

Российская ИТ-отрасль бьет тревогу. В соглашении Huawei с разработчиками ПО есть пункт, обязывающий российских программистов исполнять антироссийские санкции, а это скоро может стать уголовно наказуемым преступлением. Впрочем, вероятно, после принятия такого закона, Huawei будет соблюдать законодательство России.

Huawei заставляет российских разработчиков участвовать в санкциях

Источники CNews в российской ИТ-отрасли сообщили о принуждении российских разработчиков приложений со стороны китайской корпорации Huawei к исполнению антироссийских санкций. Они говорят, что в марте 2022 г. Huawei обновила соглашение с разработчиками в своем магазине приложений AppGallery.

С их слов, в документе появился пункт 11, который гласит, что «Настоящим Вы заявляете и гарантируете, что соблюдаете действующие законы и положения контроля экспорта, а также экономические санкции ООН, США, Европейского союза и других стран».

Данное соглашение обязан принять каждый разработчик, желающий, чтобы его приложение было размещено в каталоге AppGallery. Внесли в его текст корректировки перед непосредственным принятием невозможно, утверждают источники CNews.

По их словам, при помощи данного пункта компания Huawei «навязывает российским ИТ-компаниям, российским банкам (ВТБ, Сбербанк, «Альфа банк» и пр.), а также иным крупным российским компаниям («Яндекс» и пр.) соблюдение и исполнение санкций ООН, США, Европейского союза.

Надеяться на Huawei AppGallery как на тихую гавань и полноценную замену App Store и Google Play российские разработчики пока не могут

В настоящее время в AppGallery присутствуют приложения многих крупных российских разработчиков. К примеру, из него можно скачать фирменную утилиту «Госуслуг» или ПО платежной системы Mir Pay. Также в наличии приложения «Яндекса» и «Авто.ру».

Изменений не было

На запрос CNews о необходимости изменений в соглашении, датированных мартом 2022 г. и о том, что соблюдение пункта 11 может грозить компаниям уголовным преследованием со стороны российских властей, представители Huawei ответили, что в марте 2022 г. текст соглашения корректировке не подвергался.

«В марте 2022 г. Huawei не вносила изменения в пункт 11 Соглашения с разработчиками. Данный пункт соблюдается разработчиками и партнерами Huawei по всему миру с декабря 2019 г. Политика Huawei заключается в соблюдении применимых законов и нормативных актов стран и регионов, в которых мы работаем», – гласит ответ Huawei.

Тот самый пункт 11, не понравившийся российскому сообществу разработчиков

Представители ИТ-отрасли заверили CNews, что пункт 11 появился в соглашении именно в марте 2022 г. На вопрос редакции, идет ли Huawei на контакт в плане редактирования их текущего соглашения и устранения спорных пунктов, они ответили: «Да, мы видим сигналы от них, что они будут ориентироваться на российское законодательство».

На вопрос CNews о планах по обращению в Роскомнадзор источники редакции заявили, что у них и в мыслях этого не было. «Нет, нам даже такое в голову не приходило. Здесь проблема несколько иного толка, нехорошо делать Роскомнадзор крайним по всем вопросам, связанным с санкционным безумием Запада», – сказали они.

От сумы и от тюрьмы

Исполнение иностранных санкций в скором будущем может стать в России уголовно наказуемым преступлением. В начале апреля 2022 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, накладывающий такую ответственность на руководителей коммерческих и иных организаций. Согласно тексту документа, представляющему собой поправки к УК РФ, подобное деяние может обернуться тюремным заключением на срок до десяти лет.

В списке авторов законопроекта фигурируют сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас, а также депутаты от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников и Ирина Панькина. Документ вызвал критику, в частности, представителей РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). Юристы подчеркнули, что целый ряд изложенных в нем формулировок размыт.

Huawei берет пример с Запада

Многие российские разработчики мобильного ПО, в том числе и крупные компании, очень рассчитывали на AppGallery как на замену американских магазинов приложений Google Play и Apple App Store. Вероятно, их надежд китайский магазин оправдать не сможет.

Huawei ополчился против российских банков

11 апреля 2022 г. стало известно, что из AppGallery стали пропадать приложения российских банков. Об этом заявил, в частности, банк «Открытие». Также редакция CNews не обнаружила в каталоге приложений Промсвязьбанка и ВТБ. При этом в наличии остались, в частности, ПО «Тинькофф» и «Альфа-банка».

Huawei удаляет российские приложения весьма выборочно

В конце марта 2022 г. и ВТБ, и «Открытие», и Промсвязьбанк, оказавшиеся под санкциями США, лишились своих приложений в Google Play и Apple App Store. Китайские власти на 11 апреля 2022 г. к антироссийским санкциям не присоединялись, и потому неясно, что послужило причиной удаления приложений российских банков из AppGallery. Представители Huawei на момент публикации материала этот инцидент не комментировали.

Некогда спасительная альтернатива

Huawei – компания, в полной мере ощутившая на себе силу гнета американских санкций. Она стала рычагом давления на Китай в торговой войне, развязанной США в 2018 г. Например, в конце 2020 г. из-за санкций Huawei пришлось продать Honor – свою «дочку», выпускающую смартфоны, планшеты и другую технику.

Магазин AppGallery Huawei начала развивать после того, как в мае 2019 г. власти США надавили на Google, и та закрыла ей доступ к своим сервисам. После этого все смартфоны Huawei, работающие на Android, стали выходить без YouTube, Gmail, а также без фирменного магазина Google Play.

AppGallery стал своего рода полноценной альтернативой Google Play. Скачать и установить его на любое современное Android-устройство можно прямо с официального сайта Huawei. Он входит в Huawei Media Services – набор сервисов Huawei, призванный заменить собой Google Services и работающий с декабря 2019 г.

Между тем, это далеко не единственная замена Google Play. Так, свой магазин есть у компании Xiaomi, а в России опыт по запуску подобного сервиса имеется, к примеру, у «Яндекса». Проект под названием «Яндекс.Store» заработал в октябре 2012 г. и прекратил свое существование в конце августа 2020 г.

Также в марте и апреле 2022 г. российские власти стали призывать отечественных разработчиков к созданию государственного магазина приложений, не зависящего от иностранных компаний. В качестве претендентов на разработку такого проекта были названы холдинг VK и «Яндекс».

На запрос CNews о том, в сторону каких еще альтернативных магазинов приложений смотрят российские разработчики, и рассматривают ли они, в частности магазин Xiaomi, источники CNews ответили: «Безусловно, такие варианты есть, мы изучаем такую возможность». В то же время возможность перехода в российский госмагазин они пока не рассматривают. «Пока таких планов нет - как и самого магазина», – сказали они, добавив, что этот магазин «будет просто интернет-магазином, не привязанным ни к какому типу мобильных устройств или операционных систем».