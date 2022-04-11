ИТ-шники попросили у Минцифры поддержки для 17 классов ПО

Минцифры России опубликовало список приоритетных направлений поддержки отечественных ИТ-решений, которые предложили эксперты отрасли. В первую очередь финансировать должны системы 17 классов, куда вошли средства разработки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие.

На замену Adobe, SAP, Microsoft и Oracle

Минцифры России опубликовало список с приоритетными направлениями российских ИТ-решений, которые может поддержать государство. Документ появился в официальном Telegram-канале регулятора после заседания оперативного штаба ИТ-ассоциации, однако на официальном сайте опубликован пока не был.

Речь идет о предложениях ИТ-экспертов из оперативного штаба при Минцифры, который был создан после начала военной спецоперации России на Украине для проработки механизмов поддержки. В него входят руководители отраслевых ассоциаций, таких как АПКИТ, РУССОФТ, АРПП, РАЭК и представители крупнейших ИТ-компаний.

Информационные системы, «критичные для экономики и невоспроизводимые в рамках обычного рыночного механизма», в списке разделены на 17 классов. Господдержку в первоочередном порядке должны получить, например, средства автоматизированного проектирования (CAD) — речь идет о тех, что касаются сложных высокотехнологичных изделий различных отраслей промышленности. «Суверенные» решения должны заместить зарубежные от таких вендоров, как Siemens, Autodesk, Dassault Systems и др.

Предложенные Минцифры экспертами отрасли направления поддержки отечественных ИТ-решений

Класс информационной системы Что это такое Зарубежные аналоги, которые нужно заменить Средства разработки ПО Сервисы, обеспечивающие полный цикл разработки программного обеспечения в каждом классе: мобильные приложения, веб-приложения, desktop-приложения. AllRound Automations, Altova, Asana, Atlassian (Jira, Confluence), Fima, JetBrains, Jfrog, Miro, Qt, Sketch, Sonatype и др. Средства управления жизненным циклом изделий разных назначений (PLM). Средства управления жизненным циклом изделий/продукции различного назначения Delmia (Dassault Systems), Teamcenter (Siemens AG), ENOVIA (Dassault Systems), Windchill (PTC, Inc) Средства автоматизированного проектирования (CAD) Средства автоматизированного проектирования сложных высокотехнологичных изделий различных отраслей промышленности Siemens NX (Siemens AG), AutoCAD (Autodesk), Catia/SolidWorks (Dassault Systems), AVEVA Marine (Schneider Electric Global), FORAN (Sener Ingenieria), PTC Creo Parametric (PTC, Inc) Средства инженерного анализа (CAE) Системы моделирования (имитационное, аэро-, гидро-, теромодинамическое и пр. прикладное моделирование) и решения оптимизационных задач. Siemens NX (Siemens AG), ANSYS (ANSYS), FORAN (Sener Ingenieria), Семейство MSC (DP Technology), Simula Abaqus (Dassault Systems) Машинное обучение (ML) и публичный репозиторий кода и бинарных артефактов Публичный репозиторий кода, содержащий версии наиболее популярных open source библиотек, проверяемых на отсутствие эксплойтов и malware. Репозиторий бинарных артефактов. GitHub, Maven Балансировщики нагрузки Cервисы, помогающие серверам эффективно перемещать данные, оптимизирующие использование ресурсов доставки приложений и предотвращающие перегрузки. Альтеон, F5, VMWare, Citrix Система комплексного мониторинга управления компонентов ИТ-инфраструктуры/ системного ландшафта, сетевой инфраструктуры Платформы виртуализации на базе гиперконвергентной архитектуры с интегрированным хранением данных. Рейдикс, Шаркс Датацентр (платформа SharxBase) Средства распознавания символов и работы с документами PDF Сервисы для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF Adobe Reader, замена всех исключенных из реестра решений Abbyy, в том числе самое критичное Abbyy FineReader Продуктовая линейка графического дизайна Приложения для графического дизайна Adobe, Figma, Sketch, Visio Переход государственных информационных систем на открытые форматы документов и протоколы обмена. Обеспечение для существующих ГИС возможности ведения и обмена документами в открытых форматах (ODF), конвертации документов в проприетарных форматов в открытые. Microsoft Системы управления онлайн, оффлайн и гибридным обучением, создания обучающего контента. Платформы для онлайн курсов Articulate Система управления имущественным комплексом, предприятием, производством. Системы управления технологическим транспортом и передвижным оборудованием в промышленности и другие SAP Transportation management (TM), Oracle TMS, Oracle Field Service Cloud, SAP Field Service Management, Salesforce (ClickSoftware), IFS, ServiceMax, MS Dynamics 365.Field service, SAP NetWeaver, SAP SuccessFactors, Microsoft Teams and Viva Learning, Oracle Dynamic Skills и Oracle Cloud HCM, SAP EHSM, Enablon, Sphera, Emex, Intelex, UL EHSS, Cority, GenSuite,SAI Global, ERA, EtQ, VelocityEHS, Enviance Системы управления цепочками поставок Мультимодальная логистика, междугородние и международные перевозки TMS решения от SAP, Oracle, Blue Yonder, Manhattan Associates для ритейла, оптовой торговли и логистических компаний ПО для управления производственными процессами на предприятии, включающих ремонты и обслуживание. Системы для контроля материальных потоков и ресурсов, загрузки и подготовки основных данных для расчета материальных и энергетических балансов и другие EAM (аналоги Infor, SAP, Hexagon и др.) и MES - AVEVA (Wonderware MES Performance), GE (PA Efficiency), Siemens (Simatic IT), AVEVA (Wonderware MES Operations), AVEVA (Wonderware MES Quality), GE (PA Production management & tracking), MPDV (HYDRA), Visual MESA Production Accounting (Yokogawa) Связующее ПО, EDP системы Системы для обеспечения интеграции с внешними системами (CRM, ERP, СУБД и т. д.) и другие Microsoft Active Directory Диспетчерское управление, SCADA, HMI и IoT-приложения Системы для интеграции производственного процесса с корпоративными системами управления OSI Soft PI System, Wonderware System Platform, GE Historian, Honeywell PHD, Siemens WinCC OA, Siemens Mindsphere BIOS, драйверы Отечественные BIOS и драйвера периферийного оборудования

Источник: Минцифры: CNews Analytics

В список попали также средства инженерного анализа — системы имитационного, аэро-, гидро-, теромодинамического и прочего прикладного моделирования и решения оптимизационных задач. Ранее на рынке превалировали продукты Siemens AG, ANSYS, DP Technology.

Особое внимание будет также уделено балансировщикам нагрузки и системам комплексного мониторинга управления компонентов сетевой инфраструктуры.

В документе, который опубликовало Минцифры, также обозначены подробные требования к отечественным разработкам в этих классах.

Как будут поддерживать?

Ранее российские власти уже озвучили ряд мер поддержки российских ИТ-компаний, которые будут трудиться над разработкой «суверенных» аналогов. Среди них — госгранты, на которые из Резервного фонда уже выделили 14 млрд руб. Планируется, что они покроют 80% расходов компаний на проекты. Получить гранты ИТ-компании могут, подав заявку в Российский фонд развития информационных технологий, НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» или «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Кроме того, Минцифры объявило о приеме заявок от российских правообладателей ПО на размещение их продуктов на маркетплейсе отечественного программного обеспечения. Запуск портала запланирован на апрель 2022 г.

Также деньги из Резервного фонда власти направят на субсидирование процентной ставки по кредитам для организаций, занятых в сфере цифровых технологий — она не должна превышать 3%.

А чтобы ИТ-компании не столкнулись с массовыми увольнениями сотрудников, которые уезжают за рубеж, государство анонсировало для них льготную ипотеку на уровне 5% и отсрочку от службы в армии. На портале Госуслуг также была запущена форма сбора данных от ИТ-компаний, нуждающихся в оперативной поддержке.

После ухода

Новые меры поддержки ИТ-отрасли в России потребовались не только из-за оттока разработчиков из страны, но и из-за ухода с рынка ряда важнейших зарубежных вендоров. Так, в конце февраля и начале марта 2022 г. иностранные ИТ-компании начали выполнять требования регуляторов своих стран по соблюдению санкций или прекращать работу в России по собственной инициативе. Среди них оказались Acronis, Adobe, Autodesk, Avast, AWS, Coursera, Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, SAP и другие.