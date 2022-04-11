После гибели опасного конкурента «Яндекс» взвинтил цены на такси и ухудшил условия для водителей

«Яндекс» объявил о росте стоимости поездок на такси, заказанных через его агрегатор. Изменения в разной степени затронут российские регионы и вступят в силу до конца апреля 2022 г. В компании объяснили повышение цен увеличением расходов на содержание автомобилей. Изменение тарифов совпало по времени с уходом с рынка «Ситимобила» – одного из крупнейших конкурентов «Яндекс.Такси».

Такси ударит по карману

Интернет-гигант «Яндекс» повысит стоимость своих основных тарифов на перевозку пассажиров в сервисе «Яндекс.Такси», сообщили CNews представители «Яндекса». Изменения вступят в силу в течение апреля 2022 г.

В «Яндексе» пояснили CNews, что, к примеру, если раньше поездка в Казани длиной 9 км и 20 минут могла стоить 175 руб. по тарифу «Эконом», то после изменений она будет стоить 186 руб. В Нижнем Новгороде поездка длиной 9 км и 19 минут могла стоить 182 руб. на том же тарифе. После подорожания за нее придется заплатить 190 руб.

Изменятся цены и на «Яндекс.Доставку». «Заказ “Доставки” в Перми длиной 7 км и 20 минут мог стоить 137 руб. в “Курьере”, по новой тарификации он будет стоить 145 руб.», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Расценки будут сильно зависеть от конкретного региона. Например, в Екатеринбурге, по данным местного портала Е1, минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» составит 85 руб. В нее входят 2,5 км пути и время 7,5 минуты. До подорожания тариф стоил 79 руб. за 7 минут поездки на 2,5 км.

Рост цен составит 0,5-1 руб. за 1 километр пути, а минимальная стоимость подачи такси по тарифу «Эконом» достигнет 60 руб. При этом условия самого тарифа изменятся в сторону ухудшения. Так, вместо включенных в него 2 км пути пассажиру будет доступно 1,5 км. Включенное время поездки, равное 6 минутам, пока сохраняется. При этом время ожидания подорожает на 2 руб. за каждую минуту, пишет «Коммерсант».

Возможность прокатиться на такси Яндекса станет дорогим удовольствием

Платное ожидание в Екатеринбурге по новым тарифам оценивается вплоть до 6 руб. вместо прежних 4 руб. К тому же, по данным Е1, тарифы могут расти еще сильнее, так как четкого процента подорожания в регионе пока нет. Итоговая сумма, которую заплатит пассажир, будет зависеть не только от тарифа, но и от загруженности водителей.

В Москве повышение тарифов не планируется, говорят представители «Яндекс.Такси». В столице цены увеличились в январе 2022 г.

Пассажиры заплатят за все расходы

Рост цен, по информации, рассказали CNews в «Яндексе», связан, в основном, с повышением общей стоимости перевозок. Представители агрегатора отметили, что за счет этого «Такси» планирует компенсировать, хотя бы частично, удорожание содержания и обслуживания автомобилей.

«Обновление тарифов поможет таксопаркам и логистическим партнерам сбалансировать экономику поездок и заказов, – сообщили порталу «Е1» представители «Яндекс.Такси». – В части городов повысится стоимость подачи машины, а в других – вырастет стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого конкретного города».

Резкого роста цен пока не будет

Со слов представителей агрегатора, решение о повышении цен на пассажирские перевозки «Яндекс.Такси» принял совместно со своими партнерами-таксопарками. Они отметили, что это позволит «улучшить экономику поездок». При этом они подчеркнули, что подорожание будет плавным. Это сделано, чтобы «по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории».

Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадет — заказов станет меньше, соответственно и уменьшится заработок водителей, — добавили в «Яндекс.Такси».

Пока неясно, учитывалось ли мнение водителей при рассмотрении данного вопроса. Так, по информации портала «Бизнес Online», 11 апреля 2022 г. в Казани прошла забастовка водителей «Яндекс.Такси», недовольных условиями работы. Они протестовали помимо прочего, против минимального тарифа подачи машины и требовали поднять его до 140 руб.

Минус один конкурент

«Яндекс» объявил о повышении на услуги своего агрегатора такси ровно через месяц со дня объявления VK и Сбербанком о закрытии «Ситимобила». Как сообщал CNews, причины решения о прекращении работы «Ситимобила» на 11 марта 2022 г. не раскрывались.

Кому достанется доля рынка, принадлежавшая «Ситимобилу» - вопрос открытый

«Ситимобил» – это один из основных конкурентов «Яндекс.Такси». В последние годы своего существования он демонстрировал стремительный рост. Например, в 2020 г. число поездок, совершенных пользователями «Ситимобил», составило 185 млн, увеличившись за год более чем в три раза. Выручка компании составила 46 млрд руб., увеличившись за год в два раза. В некоторых регионах присутствия доля «Ситимобил» составляла 30%.

Проект будет закрыт 15 апреля 2022 г.