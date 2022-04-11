CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
|

Россиянам запретили держать на криптокошельках более 10 тыс. евро

После введения очередного, пятого пакета европейских санкций россиянам запрещено владеть криптовалютными резервами на сумму более 10 тыс. евро в юрисдикциях ЕС и Швейцарии. По мнению экспертов, у этого решения будет два главных последствия: появления способов обхода ограничений и изменение мировой криптогеографии.

У решения будут последствия

В рамках пятого пакета европейских санкций россиянам теперь запрещено владеть криптовалютными ресурсами на сумму свыше 10 тыс. евро в юрисдикциях ЕС и Швейцарии. Ранее ЕС уже запретил россиянам держать на банковских счетах в странах — участницах союза более 100 тыс. евро.

Основатель KIP Legal Tech, член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков считает, что у этого решения будет два основных последствия.

Первое из них — появления способов обхода ограничений, включая специальные технические средства, транзитные кошельки и др., считает эксперт. По его мнению, любой запрет порождает подобные решения, и данное ограничение просто увеличит количество альтернативных решений и «подкормит» посредников.

Второе решение — изменение мировой расстановки сил на рынке криптографии, продолжает Катков. Он считает, что россияне просто будут работать с другими странами, которые не внедряли вышеупомянутых ограничений. В этом смысле криптосанкции, как и санкции, касающиеся традиционных товарных и валютных рынков, рискуют ослабить финансовое положение самой страны-санкционера, во всяком случае, в тех юрисдикциях, которые интегрировали криптовалютные отношения в свои экономические системы, уверен эксперт.

Взгляды экспертов

По словам директора Alfacash Никиты Сошникова, решение ЕС — логичный шаг после других принятых союзом мер. По его словам, в Евросоюзе уже давно говорили о том, что с помощью криптовалют россияне могут обходить санкции, цитирует эксперта «Коммерсант».

coin600.jpg
Россияне больше не смогут держать на криптокошельках более 10 тыс. евро

Руководитель практики международного арбитража и трансграничных споров КА «Регионсервис» Мария Любимова считает, что наиболее важными для россиян в целом являются новеллы из статьи 5b регламента, связанные с депозитами и криптовалютами, поскольку именно данные новеллы коснутся возможности использовать денежные средства в ЕС.

Старший юрист КА Delcredere Никита Тюрин говорит, что рассматриваемый запрет не коснется россиян, которые имеют двойное гражданство или вид на жительство в зарубежном государстве. Также санкции не будут применять к депозитам, которые необходимы для незапрещенной трансграничной торговли товарами и услугами между ЕС и Россией, сказала Любимова. В отдельных случаях органы ЕС могут одобрить такой депозит или кошелек, считает она.

Екатерина Солнцева

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США

После гибели опасного конкурента «Яндекс» взвинтил цены на такси и ухудшил условия для водителей

ИТ-шники попросили у Минцифры поддержки для 17 классов ПО

У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль

Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода

Покинувшая Россию Nvidia открывает исследовательский центр в Армении

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Показать еще

Наука

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»