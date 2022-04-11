У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль

Обвал выручки

Как выяснил CNews, у принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» российского разработчика телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» упала выручка более чем в два раза. Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. составила 3,6 млрд руб., что на 60% менее, чем по итогам 2020 г. (9 млрд руб.)

Чистая прибыль компании по итогам 2021 г. составила 22 млн руб. В 2020 г. этот показатель был более чем в два раза выше — 52 млн руб. CNews ожидает от представителей «Булата» пояснений, с чем связывают в компании такое падение выручки.

«Булат» создает решения для реализации программы импортозамещения в госструктурах, образовании и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Чем занимается компания

«Булат» включена в перечень системообразующих предприятий России. Согласно официальному сайту компании, «Булат» разрабатывает и производит сетевое оборудование, серверы и системы хранения данных и ПО. Партнерами компании выступают «Софт лайн», «Ай-теко», «Ланит», «Т1 интеграция» и пр.

У производителя телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» сократилась выручка на 60%

ПО компании включено в реестр российского оборудования при Минцифры, а аппаратные решения — в единый российский реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга. «Булат» является резидентом «Сколково» и членом московской Торгово-промышленной палаты.

В сентябре 2020 г. «Микрон» сообщил, что совместно с компанией «Булат» подписали соглашение о сотрудничестве для развития отечественного производства устройств интернета вещей, в частности, приборов учета электроэнергии, тепла и природного газа.

Учредители «Булата»

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Булат» образована 18 марта 2015 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Александр Комаров.

Учредителями являются АО НИИ «Масштаб», которому принадлежит 38% долей компании, ООО «Коммит кэпитал» (37,5%) и ООО «Кьютек» (24,5%). В свою очередь, НИИ «Масштаб» принадлежит «Ростеху», ООО «Коммит кэпитал» — «Ростелекому» и ООО «Кьютек» — на 51% ООО «Кьютек-инвест» и на 49% АО НИИ «Масштаб».

«Булат» также входит в концерн «Автоматика».