Власти разорвали контракт на важные ИИ-исследования, которые подрядчик готов был выполнить за бесценок

Разрыв контракта

Как выяснил CNews, контракта с Минпромторгом на ИИ-исследования лишилась ИТ-компания, которая готова была исполнить его с 10-кратной «скидкой». Это следует из сопоставления данных сайта госзакупок и архива сведений арбитражных судов.

Напомним, рассматриваемый проект стартовал 2 июля 2021 г., когда Минпромторг объявил тендер на проведение маркетингового исследования, которое выявит в России наиболее перспективные наработки в сфере создания программно-аппаратных комплексов (ПАК) «для целей искусственного интеллекта (ИИ)», на которых может быть сосредоточена господдержка. Исследованию был присвоен шифр «Анализ рынка ИИ».

Тендер был объявлен министерством в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов принимались до 26 июля 2021 г. Победителю, которым в ходе торгов с начальной ценой лота в 70 млн руб. стала компания «Тесс технолоджи», предстояло исполнить условия контракта до 15 декабря 2021 г. Чтобы получить контракт, компании пришлось на тендере сбить цену лота ровно в 10 раз — до 7 млн руб.

Всего на конкурс было подано 13 заявок от претендентов, среди них — научно-производственная компания «Криптонит» (совместное предприятие «ИКС холдинга» с госкорпорацией «Ростех»), фонд «Сколково», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Финансовый университет при Правительстве России, Международный банковский институт им. Анатолия Собчака, Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности, компания «Технопарк Санкт-Петербурга», «Академия-сервис», ИП Апурин Н. А. и «Эс си эм консалт».

Минпромторг отменил исследования по линии ИИ, которые подрядчик был готов сделать за 7 млн руб. вместо 70

Как следует из карточки этого контракта на сайте госзакупок, он был расторгнут 15 февраля 2022 г. В качестве официальной причины такого шага указано «нарушение исполнителем условий государственного контракта относительно качества оказываемых услуг, неоднократное неустранение выявленных заказчиком недостатков, а также многократное представление результатов оказания услуг, не соответствующих техническому заданию и условиям государственного контракта».

Как следует из картотеки арбитражных судов, 14 марта 2022 г. «Тесс технолоджи» попыталась оспорить разрыв отношений в Арбитражном суде Москвы. Ближайшее заседание по делу состоится 18 апреля 2022 г.

Примечательно, что изыскания «Тесс технолоджи», выполненные в рамках исполнения контракта, в конце ноября 2021 г. были представлены на экспертной сессии, организованной АНО «Цифровая экономика», о чем в начале декабря РБК сообщили несколько участников рынка.

Прокомментировать CNews сложившуюся на данный момент ситуацию представители Минпромторга и «Тесс технолоджи» отказались.

Какое исследование заказывал Минпромторг

Как писал CNews в июле 2020 г., Минпромторг объявил тендер на проведение маркетингового исследования, которое выявит в России наиболее перспективные наработки в сфере создания ПАК для целей ИИ, на которых может быть сосредоточена господдержка.

Представители Минпромторга рассказали тогда CNews, что меры господдержки, которые ожидают создателей самых перспективных технологий для ИИ-ПАКов, включают субсидирование их разработок. В 2021 г. субсидий было предусмотрено в размере 1,5 млрд руб.

Как следует из тендерных документов, в ходе исследования исполнителю нужно будет проанализировать существующие и перспективные задачи ИИ, провести анализ ведущих зарубежных производителей ПАКов и платформ для решения задач ИИ (в том числе платформ Nvidia, ARM, Qualcomm, Intel и решений Google, Amazon, Facebook, Alibaba) и выявить российских разработчиков в области аппаратных решений для ИИ, имеющих высокий конкурентный потенциал на мировом рынке.

Специфика бизнеса «Тесс технолоджи»

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Тесс технолоджи» было образовано 27 июля 2017 г. в Москве. Генеральным директором заявлен Станислав Триерс, которому принадлежит 50% компании. Остальные 50% находятся у Ольги Книга.

По данным «Контур.фокуса», выручка компании по итогам 2020 г. составила 8,1 млн руб., что на 253% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль в 2020 г. достигла 3,8 млн руб. В базе «Контур.фокуса» имеются данные только об одном госконтракте компании на сумму в 1,6 млн руб.

«Тесс технолоджи» является резидентом технопарка «Сколково». Свою специализацию организация описывает как анализ данных для решения бизнес-задач своих клиентов (анализ рынка, поиск инсайтов для работы с клиентами, тренды покупательского поведения, ведение SMM и т. д.). «В своей работе мы используем подход Data-Driving marketing», — сообщает компания.